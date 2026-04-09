Почина актьорът Майкъл Патрик от „Игра на тронове“

А ктьорът и сценарист Майкъл Патрик почина на 35 години. Роденият в Ирландия артист, който взе участие в шестия сезон на хитовия сериал „Игра на тронове“, е издъхнал в хоспис в сряда, 8 април. Тъжната вест съобщи съпругата му Наоми Шийън в профила си в Instagram, съобщава PEOPLE.

Патрик водеше тежка битка с болест на моторните неврони (MND). Според Асоциацията за борба с това заболяване, то прогресира бързо, като „атакува нервите, контролиращи движението, докато мускулите престанат да функционират“ и е нелечимо. Амиотрофичната латерална склероза (ALS) е най-честата форма на това състояние, въпреки че семейството не разкрива точната му диагноза.

„Снощи Мик, за съжаление, почина в хоспис в Северна Ирландия“, сподели Шийън. „Той бе диагностициран с болест на моторните неврони на 1 февруари 2023 г. Бе приет в хосписа преди 10 дни, където за него се грижеше невероятен екип. Той си отиде спокойно, заобиколен от семейството и приятелите си. Думите не могат да опишат колко сме съкрушени.“

От Асоциацията за миело-бульонни заболявания поясняват, че състоянието води до „отслабване, скованост и атрофия на мускулите“, което засяга способността на човек да ходи, говори, яде, пие и диша. Въпреки че симптомите варират, заболяването драстично съкращава продължителността на живота.

Шийън почете паметта на съпруга си, подчертавайки неговата сила и влиянието му върху околните: „Неведнъж е казвано, че Мик бе вдъхновение за всеки, който е имал привилегията да се докосне до него – не само през последните години на болестта му, но и във всеки един ден от живота му. Той живееше пълноценно. Беше изпълнен с радост, силен дух и заразен смях. Един истински титан с огнени коси.“

„Благодарни сме на всеки, който ни подкрепяше през последните години“, завърши тя. „Мик обожаваше този цитат от Брендън Бехан, който сега звучи толкова уместно: „Най-важните неща, които трябва да направиш на света, са да си намериш нещо за ядене, нещо за пиене и някой, който да те обича.“ Така че, не го усложнявайте. Яжте. Пийте. Обичайте. Наоми – съпругата на Мик.“

Последната публикация на Патрик в социалните мрежи датира от 6 февруари. В нея той разкрива прогнозата на своя невролог, според която му остава едва година живот. „Все още има толкова много, за което си заслужава да се живее, и толкова много планове“, написа тогава актьорът.

Освен ролята си в „Игра на тронове“, Патрик участва в продукции като „Blue Lights“, „This Town“ и сериала на BBC „My Left Nut“, на който е и съавтор на сценария, базиран на тийнейджърските му години. В биографията му в IMDb фигурират още участия в шест епизода на „Blasts from the Past“, четири епизода на „The Spectacular“ и редица други заглавия.

Последната му изява е в немския телевизионен филм „Mordlichtern - Tod auf den Färöer Inseln“, чиято премиера е предвидена за 2025 г.

Майкъл Патрик започва своя път в актьорското майсторство в Университета в Кеймбридж, където е част от престижната комедийна трупа Cambridge Footlights. По-късно усъвършенства уменията си в Академията за театрални изкуства „Маунтвю“ в Лондон.