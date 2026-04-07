„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Л ейди Гага отмени поредния концерт от текущото си турне по съвет на своя лекар, съобщи People.

В понеделник, 6 април, 40-годишната поп звезда обяви в Инстаграм, че няма да състои третото и последно нейно участие в „Бел Сентър“ в Монреал, Квебек, заради респираторна инфекция.

„Много съжалявам да споделя, че не мога да пея довечера и се налага да отменя шоуто“, започна изявлението си изпълнителката на хита „Abracadabra“ и добави: „През последните няколко дни се боря с респираторна инфекция и правя всичко възможно да си почина и да се възстановя, но състоянието ми се влоши“.

„Моят лекар силно ме посъветва да не излизам на сцена днес и, честно казано, не мисля, че бих могла да ви дам качеството на изпълнение, което заслужавате“, продължи тя.

„Знам колко разочароващо е това и наистина се чувствам ужасно, че ви подвеждам. Извинявам се на всички, които бяха планирали да бъдат там и да ме подкрепят. Концертите в Монреал в четвъртък и петък бяха магични и много значими за мен. На всички, които трябваше да дойдат довечера – сърцето ми е разбито и много съжалявам“.

Гага вече изнесе два концерта в Монреал на 2 и 3 април като част от своето турне „Mayhem Ball Tour“. След приключването на ангажиментите ѝ в Канада, от турнето остават още три дати – две в Сейнт Пол, Минесота, и една в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк на 13 април.

През септември турнето беше разширено с нови дати за 2026 г. Новият етап от концерти започна през февруари в Глендейл, Аризона, със спирки в Бостън, Вашингтон и Монреал, наред с други северноамерикански градове.

Това не е първата промяна в графика на певицата за тази година. Преди това тя пренасрочи няколко дати, включително концерта си в Маями за 13 март, след като се наложи да го отмени през септември миналата година заради претоварване на гласните струни.

Изпълнителката обяви турнето си през март 2025 г. Тя отбеляза, че първоначално не е планирала да разширява серията си от концерти извън Сингапур, но след „невероятния отзвук“ на албума „Mayhem“, се е вдъхновила да продължи.

„Този път избрахме арени (закрити зали), за да имам възможност да контролирам детайлите на шоуто по начин, който е невъзможен на стадиони. Честно казано, нямам търпение“, написа тя в Инстаграм по време на анонса.

„Това шоу е проектирано да бъде онзи тип театрално и наелектризиращо преживяване, което вдъхва живот на „MAYHEM“ точно по начина, по който си го представям. Турнето официално идва към вас. Ще се видим скоро, чудовища (monsters – както тя нарича феновете си)“, завърши звездата.