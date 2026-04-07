Любопитно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Поп иконата сподели емоционално съобщение до феновете си, след като лекари ѝ забраниха да излезе на сцената в Монреал. Певицата се бори с тежка респираторна инфекция, която е влошила състоянието ѝ часове преди шоуто

7 април 2026, 13:49
Л ейди Гага отмени поредния концерт от текущото си турне по съвет на своя лекар, съобщи People.

В понеделник, 6 април, 40-годишната поп звезда обяви в Инстаграм, че няма да състои третото и последно нейно участие в „Бел Сентър“ в Монреал, Квебек, заради респираторна инфекция.

„Много съжалявам да споделя, че не мога да пея довечера и се налага да отменя шоуто“, започна изявлението си изпълнителката на хита „Abracadabra“ и добави: „През последните няколко дни се боря с респираторна инфекция и правя всичко възможно да си почина и да се възстановя, но състоянието ми се влоши“.

„Моят лекар силно ме посъветва да не излизам на сцена днес и, честно казано, не мисля, че бих могла да ви дам качеството на изпълнение, което заслужавате“, продължи тя.

„Знам колко разочароващо е това и наистина се чувствам ужасно, че ви подвеждам. Извинявам се на всички, които бяха планирали да бъдат там и да ме подкрепят. Концертите в Монреал в четвъртък и петък бяха магични и много значими за мен. На всички, които трябваше да дойдат довечера – сърцето ми е разбито и много съжалявам“.

Гага вече изнесе два концерта в Монреал на 2 и 3 април като част от своето турне „Mayhem Ball Tour“. След приключването на ангажиментите ѝ в Канада, от турнето остават още три дати – две в Сейнт Пол, Минесота, и една в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк на 13 април.

През септември турнето беше разширено с нови дати за 2026 г. Новият етап от концерти започна през февруари в Глендейл, Аризона, със спирки в Бостън, Вашингтон и Монреал, наред с други северноамерикански градове.

Това не е първата промяна в графика на певицата за тази година. Преди това тя пренасрочи няколко дати, включително концерта си в Маями за 13 март, след като се наложи да го отмени през септември миналата година заради претоварване на гласните струни.

Изпълнителката обяви турнето си през март 2025 г. Тя отбеляза, че първоначално не е планирала да разширява серията си от концерти извън Сингапур, но след „невероятния отзвук“ на албума „Mayhem“, се е вдъхновила да продължи.

„Този път избрахме арени (закрити зали), за да имам възможност да контролирам детайлите на шоуто по начин, който е невъзможен на стадиони. Честно казано, нямам търпение“, написа тя в Инстаграм по време на анонса.

„Това шоу е проектирано да бъде онзи тип театрално и наелектризиращо преживяване, което вдъхва живот на „MAYHEM“ точно по начина, по който си го представям. Турнето официално идва към вас. Ще се видим скоро, чудовища (monsters – както тя нарича феновете си)“, завърши звездата.

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV
12 снимки
По темата

Почина българската народна певица Янка Рупкина

Почина българската народна певица Янка Рупкина

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Дъжд и сняг за Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Дъжд и сняг за Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

carmarket.bg
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Последни новини

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Любопитно Преди 25 минути

През април 2026 г. финансовото положение може да се промени за определени зодиакални знаци след труден период. Това бележи преход към по-стабилна фаза, с нови възможности за доходи и разрешаване на парични въпроси

<p>Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия</p>

Доналд Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия

Свят Преди 29 минути

"Искаме Гренландия. Те не искат да ни я дадат. И аз казах: "довиждане", избухва американският президент, докато съюзниците отказват да подкрепят войната срещу Иран

Истанбул

Стрелба край израелското консулство в Истанбул

Свят Преди 1 час

.

Подготви двора си за пролетта с мощна безжична косачка-тример 8 в 1

Любопитно Преди 1 час

Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

България Преди 1 час

На място на инцидента загина жена

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

България Преди 1 час

Финансирането на инициативата се осигурява по Плана за възстановяване и устойчивост

Червено ниво на опасност: Мощна магнитна буря от 6-а степен удря Земята

Червено ниво на опасност: Мощна магнитна буря от 6-а степен удря Земята

Любопитно Преди 1 час

K-индекс 6 се очаква в четвъртък. Лекарите предупреждават за главоболие, скокове в кръвното и безсъние. Вижте пълния график на магнитните бури по дни

Край на спекулациите: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си

Край на спекулациите: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си

Любопитно Преди 1 час

Риалити звездата и седемкратният шампион от Формула 1 потвърдиха слуховете за връзката си с ефектно видео от Япония. Двамата бяха забелязани на среднощно дрифт приключение в Токио, което сложи край на спекулациите за отношенията им

„Време за надежда“ по Великден

„Време за надежда“ по Великден

Любопитно Преди 1 час

Екипът на Прогнозата за времето на NOVA търси дом на четири бездомни кучета

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

Парламентарни избори Преди 1 час

Това съобщи заместник-председателят на Централната избирателна комисия Росица Матева

<p>Луната ще &quot;отхапе&quot;&nbsp;малка част от слънчевия диск в България&nbsp;</p>

Рядко двойно затъмнение през август 2026 г. - кога и къде да го наблюдавате

Любопитно Преди 1 час

През август 2026 г. ни очаква рядък "двоен" сезон на затъмненията - пълно слънчево затъмнение на 12 август и частично лунно затъмнение на 28 август, видими в различни части на света, като България ще наблюдава частични фази

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Свят Преди 2 часа

Железопътното движение между Ланс и Бетюн е временно преустановено

,

„Супер Марио Галактиката: Филмът" е най-гледан в киносалоните у нас през миналата седмица

Любопитно Преди 2 часа

„Супер Марио Галактиката“ превзе родните кина, привличайки половината от зрителите у нас миналия уикенд. Анимацията измести Райън Гослинг от върха, докато романтика със Зендая и Патисън допълва челната тройка в една по-слаба за киното седмица

United Group разшири оптичната си мрежа в региона с напълно изградения подземен оптичен кабел между Атина и Солун

United Group разшири оптичната си мрежа в региона с напълно изградения подземен оптичен кабел между Атина и Солун

Свят Преди 2 часа

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България Преди 2 часа

<p>&quot;Културен хероин&quot;:&nbsp;Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?</p>

Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

Свят Преди 2 часа

На великденски обяд в Белия дом президентът Тръмп реши да забавлява присъстващите, като унижи своя "подгласник"

Всичко от днес

От мрежата

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Най-сладкият отбор: Великденът на Парис Хилтън разтопи мрежата

Edna.bg

Ирина и Иван посрещат Великден в Гърция

Edna.bg

Официално: Хари Магуайър остава в Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Кметът на Добрич отговори на Веласкес за терена

Gong.bg

Завинаги замлъкна гласът на Янка Рупкина

Nova.bg

Обявиха жълт код за опасно време в цяла България

Nova.bg