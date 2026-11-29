Испанците гласуват на предсрочни парламентарни избори, които могат да сложат край на управлението на Педро Санчес.

Социалистическата партия и консервативната Народна партия са с близки резултати в социологическите проучвания.

Очаква се крайнодясната „Вокс“ да увеличи значително подкрепата си и да се превърне в ключов фактор за бъдещото управление.

Възможна коалиция между Народната партия и „Вокс“ би могла да си осигури мнозинство в парламента.

Испанските избиратели гласуват днес на предсрочни парламентарни избори, които могат да доведат до отстраняването от власт на премиера социалист Педро Санчес, управляващ страната от повече от осем години, предаде ДПА.

Испания пред ключов сблъсък в неделя: Ще преобърне ли жилищната криза властта в Мадрид?

Според повечето социологически проучвания Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) на Санчес има приблизително равна подкрепа с консервативната Народна партия (НП), ръководена от Алберто Нунес Фейхо.

Очаква се обаче крайнодясната партия „Вокс“ да отбележи значителен ръст, което може да отвори пътя към парламентарно мнозинство за коалиция между Народната партия и „Вокс“.

Проучванията показват, че социалистите и техните коалиционни партньори могат да спечелят общо до 150 от 350-те места в парламента. В същото време Народната партия и „Вокс“ биха могли заедно да си осигурят до 200 депутатски места.

Левият политически блок е отслабен и от неуспеха на крайнолявата формация „Френте Амплио“ и партията „Подемос“, която в миналото беше коалиционен партньор на социалистите, да постигнат споразумение за обща избирателна листа.

Междувременно Педро Санчес е изправен пред нарастващ политически натиск заради корупционни скандали, в които са замесени негови бивши съюзници и членове на семейството му. Допълнително напрежение предизвикаха и поредица от тежки железопътни инциденти, както и навлизането на голям брой мигранти в испанския ексклав Сеута в Северна Африка по-рано тази година.

Педро Санчес обяви предсрочни избори в извънредно обръщение към нацията

Премиерът обяви предсрочните избори, след като два законопроекта за засилване на защитата на наемателите не успяха да съберат необходимата подкрепа в парламента.

Избирателните секции отвoриха в 07:00 часа местно време (08:00 часа българско време), а изборният ден трябва да приключи в 20:00 часа местно време. Първите предварителни резултати от екзитполовете се очакват непосредствено след затварянето на урните.