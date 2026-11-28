С няг вали днес в няколко държави на Балканите, като на места е съпроводен от силен вятър. За усложнената метеорологична обстановка съобщават местните медии.

България влиза в снежен капан: Червен и оранжев код за валежи в събота

Сръбската столица Белград и околностите ѝ побеляха от снега, предаде ТАНЮГ. Сръбските власти призоваха шофьорите да се движат с по-ниска скорост по междуградските пътища в района на града. Препоръката е автомобилите да бъдат оборудвани със зимни гуми и водачите да спазват ограниченията на скоростта.

Според прогнозата на Републиканския хидрометеорологичен институт в Сърбия днес се очаква хладно и облачно време с валежи от дъжд и сняг. Вятърът ще бъде умерен от северозапад, а температурите в Белград - между 2 и 4 градуса.

Първият сняг за сезона заваля и в румънската столица Букурещ. Засега обстановката остава нормална, включително в района на летищата.

Очаква се снеговалежи да има и в Република Северна Македония до края на деня, предаде МИА.

Сняг и силен вятър в Хърватия

В Хърватия също вали сняг - в столицата Загреб, Централна Хърватия, Подравина и Славония, съобщава изданието „Индекс“. На по-високите места снежната покривка достига между 10 и 20 см.

Температурите в по-голямата част от страната са между 0 и 3 градуса, а по крайбрежието - между 9 и 14 градуса. Според прогнозата на Държавния хидрометеорологичен институт през следващите дни се очаква температурите да продължат да се понижават.

В части от Хърватия са обявени жълт, оранжев и червен код за силен вятър. На места поривите му могат да достигнат до 165 км/ч.

Сняг и дъжд в Босна и Херцеговина

Сняг и дъжд валят днес и в Босна и Херцеговина, съобщи националната телевизия БХРТ. Температурите в страната са от минус 4 градуса до 14 градуса в южните райони.

В столицата Сараево времето е предимно облачно, като вали сняг.