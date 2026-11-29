К итай заяви, че „обединението“ с Тайван не може да бъде спряно след проведените местни избори на острова. На тях управляващата Демократична прогресивна партия (ДПП) удвои броя на градовете и окръзите, които контролира, въпреки че загуби кметския пост в столицата Тайпе, предаде Ройтерс.

Китай разглежда самоуправляващия се демократичен остров като част от своята територия, докато правителството в Тайван отхвърля претенциите на Пекин.

Китайската служба по въпросите на Тайван заяви в официално изявление, че „отбелязва“ резултатите от вота. Според Пекин „преобладаващото обществено мнение“ в Тайван е за мир, развитие, обмен и сътрудничество.

„Независимо как се променя политическият пейзаж в Тайван, това не може да промени посоката и тенденцията на развитието на отношенията през пролива (Тайванския пролив, разделящ Китай и Тайван – бел. ред.), нито може да спре историческата тенденция, че родината трябва и неизбежно ще бъде обединена“, се посочва в изявлението.

Китайското правителство заяви още, че ще продължи „решително да се бори срещу сепаратистките сили, подкрепящи независимостта на Тайван, и да се противопоставя на външна намеса“, както и да работи за „великата кауза на националното обединение“.

От тайванското правителство не последва незабавен отговор на изявлението.

Пекин отказва да води преговори с президента на Тайван Лай Чин-те, когото определя като „сепаратист“. Самият Лай, който е и председател на Демократичната прогресивна партия, заявява, че само народът на Тайван има право да решава бъдещето си.

Отношенията с Китай не бяха водеща тема в предизборната кампания. Основният акцент беше поставен върху вътрешни проблеми, сред които качеството на питейната вода и храненето в училищата.

В навечерието на вота обаче Китай засили критиките си към кандидата на ДПП за кмет на Тайпе Пума Шен. Пекин му наложи санкции заради обвинения в „сепаратизъм“.

В петък Китай изпрати и десетки военни самолети и кораби във въздушното и морското пространство около Тайван.

Поглед към президентските избори през 2028 г.

След местния вот вниманието вече се насочва към следващите президентски избори в Тайван, които трябва да се проведат в началото на 2028 г.

Очаква се Лай Чин-те да се кандидатира за втори и последен мандат съгласно конституцията. Все още обаче не е ясно кой ще бъде кандидатът на основната опозиционна партия „Гоминдан“, която традиционно подкрепя по-тесни връзки с Пекин.

Председателката на „Гоминдан“ Чен Ли-вун, която се срещна с китайския президент Си Дзинпин в Пекин през април, заяви пред репортери в събота, че предстои много работа, включително подготовка за изборите през 2028 г. Тя обаче не даде насоки кой може да бъде кандидатът на партията.

„Трябва незабавно да започнем цялата си работа и подготовка“, каза тя.

Уейн Чианг от „Гоминдан“, който убедително спечели преизбирането си като кмет на Тайпе, е смятан от мнозина за възможен бъдещ кандидат за президент.

Партията обаче претърпя и сериозно поражение, след като загуби контрола над Тайчун – втория по население град в Тайван.