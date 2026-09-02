Зеленски назначи Святослав Заиц за командващ на сухопътните войски на Украйна

Володимир Зеленски назначи бригаден генерал Святослав Заиц за командващ Сухопътните войски на Украйна, като смяната е част от по-широки промени във въоръжените сили.

Заиц е дългогодишен офицер от Десантно-штурмовите войски; през 2014 г. извежда подразделението си от окупирания Крим, след като отказва условията на руските сили.

През април 2026 г. поема 20-и армейски корпус, където работи за развитие на безпилотните системи и дигитализацията; през май Зеленски му присъжда звание бригаден генерал.

Зеленски с рокади във военните ръководства

Украинският президент Володимир Зеленски смени днес командващия сухопътните войски на Украйна, назначавайки на този пост полковник Святослав Заиц, който преди това е служил в украинските десантни части, предаде Ройтерс.

Съответният указ бе публикуван на сайта на украинския президент в момент, в който новоназначеният главнокомандващ украинската армия Михайло Драпати предприема промени във въоръжените сили на страната.

Zelensky appointed Brigadier General Sviatoslav Zaiets as commander of Ukraine’s Ground Forces, replacing Hennadii Shapovalov. pic.twitter.com/vpUn2jerBz — Military Summary (@MilitarySummary) September 2, 2026

Святослав Заиц - биография

Святослав Анатолийович Заиц е украински военнослужещ, бригаден генерал от Въоръжените сили на Украйна и офицер с дългогодишна служба в Десантно-штурмовите войски (ДШВ). На 2 септември 2026 г. президентът на Украйна Володимир Зеленски го назначава за командващ Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна с указ №853/2026, пише ArmyINFORM .

Военна кариера

Заиц е свързан с украинските Десантно-штурмови войски още преди пълномащабното руско нахлуване. През 2014 г., по време на началото на руската окупация на Крим, той е командир на разузнавателна рота в състава на 25-а въздушнодесантна бригада.

Подразделението му остава блокирано в Крим от руските сили. Според официално разпространената от украинските военни информация Заиц не приема условията на окупационните сили и впоследствие извежда личния състав на подразделението на контролираната от Украйна територия.

В следващите години той продължава службата си в ДШВ и достига до длъжността началник на щаба - заместник-командир на 8-и корпус на Десантно-штурмовите войски. Още през 2018–2019 г. украински официални военни публикации го споменават като офицер и командир на десантно-штурмово подразделение с чин майор.

През декември 2019 г. президентът Володимир Зеленски определя 13-и отделен десантно-штурмови батальон за носещ почетното име на Героя на Украйна полковник Тарас Сенюк. При връчването на бойното знаме командир на батальона е посочен майор Святослав Заиц.

Командир на 20-и армейски корпус

През април 2026 г. Заиц поема командването на 20-и армейски корпус на украинските Сухопътни войски. В тази си роля той участва в управлението на военните операции и отбраната на определената на корпуса зона.

На 8 май 2026 г. президентът Зеленски посещава командния пункт на 20-и армейски корпус. Според официалната информация Заиц докладва на президента за оперативната ситуация, а сред обсъжданите въпроси са укрепването на безпилотните способности, снабдяването и финансирането на бойните подразделения. По време на посещението Зеленски му присвоява военното звание бригаден генерал.

Като командир на 20-и корпус Заиц е свързван и с усилията за цифровизация на военното управление и разширяване на използването на безпилотни системи. Това е посочено от украинската военна информационна служба при обявяването на новото му назначение.

През юли 2026 г. Заиц участва в среща на украинския президент с командирите на армейските корпуси. Тогава той вече е посочен официално като бригаден генерал и командир на 20-и армейски корпус.​​