Свят

Зеленски назначи Святослав Заиц за командващ на сухопътните войски на Украйна

Бригадният генерал е дългогодишен офицер от Десантно-штурмовите войски и досега командваше 20-и армейски корпус

2 септември 2026, 15:27
Украинският президент Володимир Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски   
Източник: БТА
  • Володимир Зеленски назначи бригаден генерал Святослав Заиц за командващ Сухопътните войски на Украйна, като смяната е част от по-широки промени във въоръжените сили.
  • Заиц е дългогодишен офицер от Десантно-штурмовите войски; през 2014 г. извежда подразделението си от окупирания Крим, след като отказва условията на руските сили.
  • През април 2026 г. поема 20-и армейски корпус, където работи за развитие на безпилотните системи и дигитализацията; през май Зеленски му присъжда звание бригаден генерал.

Зеленски с рокади във военните ръководства

Украинският президент Володимир Зеленски смени днес командващия сухопътните войски на Украйна, назначавайки на този пост полковник Святослав Заиц, който преди това е служил в украинските десантни части, предаде Ройтерс.

Съответният указ бе публикуван на сайта на украинския президент в момент, в който новоназначеният главнокомандващ украинската армия Михайло Драпати предприема промени във въоръжените сили на страната.

  • Святослав Заиц - биография

Святослав Анатолийович Заиц е украински военнослужещ, бригаден генерал от Въоръжените сили на Украйна и офицер с дългогодишна служба в Десантно-штурмовите войски (ДШВ). На 2 септември 2026 г. президентът на Украйна Володимир Зеленски го назначава за командващ Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна с указ №853/2026, пише ArmyINFORM.

  • Военна кариера

Заиц е свързан с украинските Десантно-штурмови войски още преди пълномащабното руско нахлуване. През 2014 г., по време на началото на руската окупация на Крим, той е командир на разузнавателна рота в състава на 25-а въздушнодесантна бригада.

Подразделението му остава блокирано в Крим от руските сили. Според официално разпространената от украинските военни информация Заиц не приема условията на окупационните сили и впоследствие извежда личния състав на подразделението на контролираната от Украйна територия.

В следващите години той продължава службата си в ДШВ и достига до длъжността началник на щаба - заместник-командир на 8-и корпус на Десантно-штурмовите войски. Още през 2018–2019 г. украински официални военни публикации го споменават като офицер и командир на десантно-штурмово подразделение с чин майор.

През декември 2019 г. президентът Володимир Зеленски определя 13-и отделен десантно-штурмови батальон за носещ почетното име на Героя на Украйна полковник Тарас Сенюк. При връчването на бойното знаме командир на батальона е посочен майор Святослав Заиц.

  • Командир на 20-и армейски корпус

През април 2026 г. Заиц поема командването на 20-и армейски корпус на украинските Сухопътни войски. В тази си роля той участва в управлението на военните операции и отбраната на определената на корпуса зона.

На 8 май 2026 г. президентът Зеленски посещава командния пункт на 20-и армейски корпус. Според официалната информация Заиц докладва на президента за оперативната ситуация, а сред обсъжданите въпроси са укрепването на безпилотните способности, снабдяването и финансирането на бойните подразделения. По време на посещението Зеленски му присвоява военното звание бригаден генерал.

Като командир на 20-и корпус Заиц е свързван и с усилията за цифровизация на военното управление и разширяване на използването на безпилотни системи. Това е посочено от украинската военна информационна служба при обявяването на новото му назначение.

През юли 2026 г. Заиц участва в среща на украинския президент с командирите на армейските корпуси. Тогава той вече е посочен официално като бригаден генерал и командир на 20-и армейски корпус.

Източник: БТА    
Володимир Зеленски Украйна Святослав Заиц Михайло Драпати Сухопътни войски Украинска армия Кадрови промени Назначение Смяна на командващ Въоръжени сили
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Автобус №44 пропадна в изкоп заради ВиК авария в Пловдив

Автобус №44 пропадна в изкоп заради ВиК авария в Пловдив

Москва отговори на предупреждението на Зеленски за руското въздушно пространство

Москва отговори на предупреждението на Зеленски за руското въздушно пространство

„Отлага проблема“: Депутатите удължиха срока за превалутиране на фирмения капитал

„Отлага проблема“: Депутатите удължиха срока за превалутиране на фирмения капитал

Желязната Мелони: Италия вече има нов рекордьор по политическо дълголетие

Желязната Мелони: Италия вече има нов рекордьор по политическо дълголетие

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 7 часа
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 7 часа
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 6 часа
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Владимир Путин

BBC: Завоалираната заплаха на Путин към Великобритания е част от руската кампания срещу Запада

Свят Преди 1 минута

Руският президент отказа да отговори дали Москва може да удари военни обекти във Великобритания заради помощта за Украйна

„Таймс Скуеър“

Разкриха подробности за убитата жена при нападението с нож на „Таймс Скуеър“

Свят Преди 43 минути

При атаката е ранен и 68-годишен мъж, а нападателката е застреляна от полицията

Първи номинации в “Игри на волята” 8 тази вечер

Първи номинации в “Игри на волята” 8 тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Трите племена в надпреварата излизат в напрегната битка за неприкосновеност

Килиан Мбапе

Шок във Франция: Провалиха план за отвличането на Мбапе и още 25 милионери

Свят Преди 1 час

Френската полиция осуети план за отвличане на футболната звезда Килиан Мбапе. Разследване на Le Parisien разкрива, че 18-годишен младеж е ръководил престъпна мрежа, взела под прицел рапъри, бизнесмени и нападателя на Реал Мадрид

<p>ГЕРБ, ДБ и ПП призоваха Йотова да свика КСНС заради хибридната атака в Германия (ОБЗОР)</p>

ГЕРБ, ДБ и ПП призоваха Йотова да свика КСНС заради хибридната атака в Германия

България Преди 1 час

Партиите настояват за информация от българските служби и ясна позиция на правителството след обвиненията на Германия

Доналд Тръмп

Кой може да е следващият географски обект, преименуван от Тръмп

Свят Преди 1 час

Засега няма указ или официална информация, а евентуална промяна би имала основно политически и символичен ефект

Снимката е илюстративна

ЕС и няколко държави членки привикаха руски дипломати заради случая в Лайпциг

Свят Преди 1 час

Германия обяви, че Русия стои зад опита за атака, а Москва отхвърли обвиненията като „изфабрикувана провокация“

Хънтър Байдън

Синът на Джо Байдън се пошегува, че е „48,5 процента гей“

Свят Преди 1 час

Синът на бившия президент говори откровено за сексуалността си в ново интервю

Ормузкия проток

Двама моряци загинаха при инцидент с танкер в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Саудитската корабоплавателна компания „Бахри“ потвърди смъртта на моряците, без да разкрива подробности за инцидента

БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

България Преди 2 часа

При две проверки са открити кашкавал, сирене и масло, превозвани без необходимите документи за произход

Важно за шофьорите: Спират камионите по магистралите за почивните дни около 6 септември

Важно за шофьорите: Спират камионите по магистралите за почивните дни около 6 септември

България Преди 2 часа

АПИ въвежда ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона по АМ „Тракия“, „Хемус“, „Струма“ и край Симитли за празниците. Вижте графика за движението от 4 до 7 септември и къде ще има реверсивно трасе

„Баба Алино“

Съдът във Варна образува ново дело за „Баба Алино“

България Преди 2 часа

Дружеството твърди, че строителството е приключило и прекъсването на захранването към сградите е незаконосъобразно

Окован в белезници и пранги на краката, украинецът Ярослав Гуляткин бе доведен под засилен конвой в Съдебната палата

Нови разкрития за убийството в „Бъкстон“: Открити са 6 ножа, Гуляткин остава зад решетките

България Преди 3 часа

Обвиняемият поиска домашен арест, като заяви пред съда, че е в лошо здравословно състояние

Илюстративна снимка на пустинята Атакама

Сняг покри едно от най-сухите места на Земята

Свят Преди 3 часа

Редки зимни бури, подхранени от Ел Ниньо, натрупаха сняг в най-сухото място на Земята и блокираха световни обсерватории. Проливни дъждове в Чили изляха десетмесечни норми само за три дни и предизвикаха опасни кални свлачища

Вандали повредиха звездата на Доли Партън на Алеята на славата

Вандали повредиха звездата на Доли Партън на Алеята на славата

Свят Преди 3 часа

Според очевидци неизвестни са разритали свещите, оставени в памет на певицата

ПП настоява за мерки за защита на стратегическите обекти от енергийната инфраструктура

ПП настоява за мерки за защита на стратегическите обекти от енергийната инфраструктура

България Преди 3 часа

Според Николай Денков Европа навлиза в нов етап в отношенията си с Москва след позицията на германските власти по казуса "Лайпциг"

Всичко от днес

От мрежата

Котките усещат ли емоциите на стопаните си

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Киану Рийвс на 62: Холивудската звезда, която остана просто човек

Edna.bg

Моето дете е по-болнаво: Как да го предпазим от вирусите преди зимата?

Edna.bg

Оперираха нападател на Дунав

Gong.bg

Ясно е кой ще води дубъла на Лудогорец

Gong.bg

Двамата заподозрени за опита за атака срещу летището в Лайпциг - с руски паспорти

Nova.bg

Северна Македония очаква България да екстрадира бащата на Ива Михайлова

Nova.bg