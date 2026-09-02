България

Раниха с нож в лицето мъж в Стара Загора

Пострадалият е настанен за лечение в болница

Василена Василева Василена Василева

2 септември 2026, 13:52
Раниха с нож в лицето мъж в Стара Загора
Източник: iStock Photos/Getty Images

Д ва отделни инцидента с нож са регистрирани в Стара Загора в рамките на вчерашния ден. При единия случай 35-годишен мъж е бил ранен в лицето, а при другия е пострадала 41-годишна жена, съобщи кореспондентът на БТА в града Павлина Дудева.

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Сигналът за нападението над 35-годишния мъж е подаден около 22:00 часа от очевидец. Той разказал пред полицията, че е видял как друг мъж му нанася порезна рана с нож по лицето.

Пострадалият е откаран в болница в Стара Загора, където е настанен за лечение. По информация на полицията няма опасност за живота му.

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По-рано същия ден е регистриран и друг случай с нож, този път в заведение в града.

По първоначални данни малко преди 14:00 часа 37-годишен мъж извадил нож в кафене и започнал да отправя закани към 41-годишна жена. На мястото е изпратен полицейски екип.

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При пристигането си униформените установили, че жената е получила порезна рана на ръката.

При последвалата проверка станало ясно, че 37-годишният мъж и пострадалата живеели на семейни начала.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая се извършва проверка.

Редактор: Василена Василева
Източник: Kореспондентът на БТА - Павлина Дудева    
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