България

Необичаен инцидент в Стара Загора: Млада жена падна от камион в движение, друга скочи след нея

19-годишна жена отворила врата по време на движение, а 23-годишната ѝ спътничка паднала от товарния автомобил

Василена Василева Василена Василева

2 септември 2026, 12:07
Необичаен инцидент в Стара Загора: Млада жена падна от камион в движение, друга скочи след нея
Източник: iStock photos/Getty images

Две млади жени са пострадали при необичаен пътен инцидент в Стара Загора, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал на 1 септември около 15:50 часа на югоизточния ръкав на пътния възел между бул. „Никола Петков“ и път I-5.

По първоначални данни 61-годишен мъж е управлявал товарен автомобил, в който са пътували 19-годишна и 23-годишна жена. От информацията на полицията не става ясно защо двете жени са се намирали в товарния автомобил и каква е била връзката им с водача.

При извършване на десен завой 19-годишната пътничка е отворила предната лява врата, докато автомобилът е бил в движение. В резултат на това 23-годишната жена е паднала от превозното средство, а 19-годишната е слязла от автомобила, преди той да спре.

След инцидента водачът е откарал двете жени в Спешния център в Стара Загора, където им е оказана медицинска помощ. Те са освободени без опасност за живота.

61-годишният шофьор е тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна.

Местопроизшествието не е било посещавано и запазено, а случаят е обслужен от екип на сектор „Пътна полиция“.

По случая се извършва проверка.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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