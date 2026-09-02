„Отлага проблема“: Депутатите удължиха срока за превалутиране на фирмения капитал

Парламентът удължи от 12 на 36 месеца срока, в който дружествата трябва да превалутират капитала си от левове в евро.

За намаляване на административната тежест фирмите няма да подават автоматично актуализиран устав или дружествен договор в Търговския регистър, освен ако не се налагат други промени.

Промените целят да разтоварят претоварения Търговски регистър, но „Демократична България“ предупреди, че само отлагат проблема, вместо да премахнат задължението.

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Парламентът прие срокът за превалутиране на капитала на дружествата да се удължи от 12 месеца на 36 месеца, като гласува промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България на първо четене и второ четене в едно заседание. Вносител е "Прогресивна България".

Промените предвиждат удължаване на срока за изпълнение на задълженията на капиталовите дружества във връзка с превалутирането на техния капитал от левове в евро в дружествените им договори от 12 месеца на 36 месеца от датата на въвеждане на еврото в България.

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С оглед намаляване на административната тежест върху търговците се предвижда задължението за представяне в търговския регистър на актуализиран вследствие превалутиране на капитала устав, дружествен договор или учредителен акт да възниква само в случаите, когато по силата на взетите решения от съответно компетентния им орган се налага изменение на устройствения им акт на друго основание. В тази връзка отпада задължението за предоставяне на посочените документи едновременно с подаване на първото следващо заявления за вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър.

Очакванията са, че предлаганите промени ще способстват за произнасянето в срок по подаваните в търговския регистър заявления при очаквания намален брой заявления след влизането в сила на измененията, се посочва в мотивите на законопроекта.

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Това е законодателна промяна, която се налага предвид съществуващата към настоящия момент алинея в Закона за въвеждане на еврото, която създаде сериозни затруднения в работата на Търговския регистър, тъй като не е било отчетено, че реално задължаваме всички юридически лица да заявят промяна на учредителните си актове с превалутирането им, като това трябва да се случи в рамките на 12 месеца от влизане в сила на закона, каза Милен Трифонов от "Прогресивна България". На практика срокът беше съкратен на шест месеца за неработещите търговци и на девет месеца за работещите, което доведе до затрупване от заявления към Търговския регистър, добави той.

Ще подкрепим това да няма нужда фирмите да подават декларации не само за 36 месеца, а изобщо по принцип, каза Димо Дренчев от "Възраждане".

Този проблем беше виден преди няколко месеца и можеше да бъде решен още тогава, на 24 юли при гласуването на Закона за държавния бюджет за 2026 г. ние направихме предложения и още тогава можеше да бъде решен, каза Надежда Йорданова от "Демократична България". Считам, че това предложение само за отлагане на срока не е добро. То отлага проблема, но не го решава, затова ние предложихме задължението за срока да отпадне, допълни тя. Въпреки това ние ще подкрепим този законопроект с предупреждението, че след три години отново ще трябва да намерим решение на проблема, каза Йорданова.