България

„Отлага проблема“: Депутатите удължиха срока за превалутиране на фирмения капитал

Парламентът удължи срока от 12 на 36 месеца и премахна част от административните изисквания към дружествата

2 септември 2026, 15:17
„Отлага проблема“: Депутатите удължиха срока за превалутиране на фирмения капитал
Източник: БТА
  • Парламентът удължи от 12 на 36 месеца срока, в който дружествата трябва да превалутират капитала си от левове в евро.
  • За намаляване на административната тежест фирмите няма да подават автоматично актуализиран устав или дружествен договор в Търговския регистър, освен ако не се налагат други промени.
  • Промените целят да разтоварят претоварения Търговски регистър, но „Демократична България“ предупреди, че само отлагат проблема, вместо да премахнат задължението.

От 1 април таксите за търговска регистрация ще могат да се плащат по електронен път

Парламентът прие срокът за превалутиране на капитала на дружествата да се удължи от 12 месеца на 36 месеца, като гласува промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България на първо четене и второ четене в едно заседание. Вносител е "Прогресивна България".

Промените предвиждат удължаване на срока за изпълнение на задълженията на капиталовите дружества във връзка с превалутирането на техния капитал от левове в евро в дружествените им договори от 12 месеца на 36 месеца от датата на въвеждане на еврото в България.

Търговският регистър се задъхва: фирми чакат, сделки се бавят

С оглед намаляване на административната тежест върху търговците се предвижда задължението за представяне в търговския регистър на актуализиран вследствие превалутиране на капитала устав, дружествен договор или учредителен акт да възниква само в случаите, когато по силата на взетите решения от съответно компетентния им орган се налага изменение на устройствения им акт на друго основание. В тази връзка отпада задължението за предоставяне на посочените документи едновременно с подаване на първото следващо заявления за вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър.

Очакванията са, че предлаганите промени ще способстват за произнасянето в срок по подаваните в търговския регистър заявления при очаквания намален брой заявления след влизането в сила на измененията, се посочва в мотивите на законопроекта.

На първо четене: Депутатите приеха промени в Търговския закон

Това е законодателна промяна, която се налага предвид съществуващата към настоящия момент алинея в Закона за въвеждане на еврото, която създаде сериозни затруднения в работата на Търговския регистър, тъй като не е било отчетено, че реално задължаваме всички юридически лица да заявят промяна на учредителните си актове с превалутирането им, като това трябва да се случи в рамките на 12 месеца от влизане в сила на закона, каза Милен Трифонов от "Прогресивна България". На практика срокът беше съкратен на шест месеца за неработещите търговци и на девет месеца за работещите, което доведе до затрупване от заявления към Търговския регистър, добави той.

Ще подкрепим това да няма нужда фирмите да подават декларации не само за 36 месеца, а изобщо по принцип, каза Димо Дренчев от "Възраждане".

Този проблем беше виден преди няколко месеца и можеше да бъде решен още тогава, на 24 юли при гласуването на Закона за държавния бюджет за 2026 г. ние направихме предложения и още тогава можеше да бъде решен, каза Надежда Йорданова от "Демократична България". Считам, че това предложение само за отлагане на срока не е добро. То отлага проблема, но не го решава, затова ние предложихме задължението за срока да отпадне, допълни тя. Въпреки това ние ще подкрепим този законопроект с предупреждението, че след три години отново ще трябва да намерим решение на проблема, каза Йорданова.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
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