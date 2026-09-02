Сняг покри едно от най-сухите места на Земята

Р едки бури покриха със сняг огромни територии от пустинята Атакама в Чили и изляха изключителни количества дъжд над един от най-сухите региони на Земята. Екстремните атмосферни условия наложиха спирането на работата на редица астрономически обсерватории, предизвикаха разрушителни наводнения и кални свлачища и се развиха на фона на засилващото се явление Ел Ниньо.

Пълната история

Редки зимни бури покриха със снежна покривка обширни части от чилийската пустиня Атакама през август 2026 г., разпростирайки се от Андите през едно от най-сухите места на планетата и достигайки почти до бреговете на Тихия океан.

Rare, Widespread Snow in the Atacama Desert https://t.co/Wlak78NOtB a través de @NASA — Michael G. Cooper 🇬🇧 🇲🇽 (@space_cooper) September 2, 2026

Поредица от зимни бури връхлетя северната част на Чили през август 2026 г., носейки необичаен сняг в отделни райони на Атакама. Снеговалежите в този известен със сушата си регион не са безпрецедентни - подобни събития са регистрирани през 2025 г. и 2011 г. Една от бурите през август 2026 г. обаче се отличи с изключителния си обхват, разпростирайки се от Андите през цялата пустиня чак до крайбрежието.

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Спътниковите инструменти OLI на сателитите Landsat 8 и Landsat 9 (съвместна мисия на НАСА и Геоложката служба на САЩ) заснеха драматичната промяна преди и след периода на сурово време.

Кадрите показват отблизо платото Чахнантор в рамките на вулканичния комплекс Алтиплано-Пуна. Този високопланински район е дом на Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) – един от най-мощните радиотелескопи в света. Преминаването на силните снеговалежи и бурния вятър принуди екипа на ALMA да преустанови наблюденията и да постави антените в защитен режим за оцеляване.

𝐈𝐭'𝐬 𝐬𝐧𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐫𝐭: 𝐀𝐭𝐚𝐜𝐚𝐦𝐚 𝐃𝐞𝐬𝐞𝐫𝐭 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐬 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫#Nasa satellite images captured snow covering parts of #Chile's #AtacamaDesert after an unusual series of winter storms hit the region.… pic.twitter.com/DocQZHuQMp — IndiaToday (@IndiaToday) September 2, 2026

Условията станаха още по-необичайни по-късно през месеца. Втора буря донесе нов сняг над много по-широка част от Северно Чили. Спътниково изображение от инструмента MODIS на сателита Terra показва как снежната покривка се разпростира на запад от Андите, пресича свръхсухото сърце на Атакама и наближава крайбрежието южно от чилийското пристанище Антофагаста. В този крайбрежен регион се намират и други големи астрономически обсерватории, част от които също временно спряха работа.

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Необичайна атмосферна конфигурация

Голяма част от зимните валежи, които достигат до тази част на Чили, са свързани с изолирани циклони във височина (откъснати ниски нива) - системи с ниско налягане, които се отделят от струйното течение и понякога навлизат над Северно Чили. Рене Гаро, атмосферен учен от Университета на Чили, обяснява, че именно такъв тип система е била причина за значителните снеговалежи и през 2025 г.

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Изолиран циклон стои и зад бурята от края на август 2026 г., но настоящето събитие се разви при много по-необичайни обстоятелства. Системата се отделя от изключително голяма височинна долина с ниско налягане, разпростряла се над огромна част от Южното полукълбо - от южния край на Южна Америка до субтропиците.

They state its rare #snow for the #AtacamaDesert but I have reported on it 3 or 4 times in recent years and may well have missed a few reports



Driest desert on Earth, they say .. do not forgethttps://t.co/XT7FIXFXAv — King Arthur & Excalibur (@OscarsWild1) August 30, 2026

В комбинация с изобилната влага край брега, тази нарушена атмосферна циркулация генерира валежи над необичайно широк периметър. Дъжд и сняг валяха в океана, по крайбрежието, през вътрешността на Атакама и над Андите. Според Гаро количествата валежи са достигнали нива, „които рядко се наблюдават в този иначе изключително ариден регион“.

Месечни норми за едва три дни

Не всички валежи обаче паднаха под формата на сняг. В отделни части по северното крайбрежие на Чили те се изляха като проливни дъждове. В град Талтал за три дни се натрупаха близо 40 милиметра дъжд. Според Гаро това количество надвишава около 10 пъти средната годишна норма за града:

„Виждаме подобни явления едва няколко пъти на десетилетие, ако изобщо се случат“.

NEW: NASA satellites have captured rare, widespread snowfall stretching across one of the driest places on Earth: from the Andes to near Chile’s Pacific coast.



Back-to-back storms blanketed large parts of the Atacama Desert this month, including its normally hyper-arid core.… pic.twitter.com/DpXuZqNp9m — Outer Space Today (@outerspacetoday) August 28, 2026

Интензивните валежи доведоха до тежки последствия. Кални свлачища и внезапни наводнения връхлетяха части от Северно Чили, причинявайки сериозни щети. Националната служба за предотвратяване и реакция при бедствия (SENAPRED) съобщи за хиляди засегнати жители и стотици къщи с значителни повреди.

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Ученият Рене Гаро посочва засилването на феномена Ел Ниньо като основна причина за необичайно влажната зима в северната и централната част на Чили. Бурите през август не са първите големи събития за сезона - през юли друго сериозно смущение нанесе значителни щети в региона Норте Чико.

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По време на Ел Ниньо субтропичният тихоокеански антициклон, който обикновено поддържа сухите условия над региона, отслабва. В същото време над Южния Пасифик се увеличава вероятността от формиране на блокиращ антициклон. Взети заедно, тези промени преместват траекторията на бурите в Южното полукълбо по-близо до екватора, правейки много по-лесно за мощните атмосферни системи да достигат до обикновено екстремно сухите райони на Чили.