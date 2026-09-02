България

ДБ: Предложената реорганизация в здравеопазването създава нови рискове

От формацията настояват първо да бъдат представени пълен анализ и данни, а след това да се пристъпва към структурни промени

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 21 минути / 2 септември 2026, 11:25
ПП настоява за мерки за защита на стратегическите обекти от енергийната инфраструктура

ПП настоява за мерки за защита на стратегическите обекти от енергийната инфраструктура
До пет пъти по-ниски продуктови такси за електроника, таксата за автомобилите отпада

До пет пъти по-ниски продуктови такси за електроника, таксата за автомобилите отпада
Огромен пожар на плаж Каваци, гори известно заведение

Огромен пожар на плаж Каваци, гори известно заведение
Опозицията атакува правителството за Лайпциг:

Опозицията атакува правителството за Лайпциг: "България мълчи"
„Възраждане“ се регистрира за президентските избори, обсъждат пет кандидатури

„Възраждане“ се регистрира за президентските избори, обсъждат пет кандидатури
НЗОК предлага 10% увеличение на клиничните пътеки

НЗОК предлага 10% увеличение на клиничните пътеки
Радев: Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие

Радев: Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие
НСО излезе с позиция по случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни

НСО излезе с позиция по случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни

„Демократична България“ няма да подкрепи предложената от министъра на здравеопазването Катя Ивкова реорганизация в сектора в настоящия ѝ вид. Това заяви народният представител от ДСБ Катя Панева в декларация от името на парламентарната група.

Министър Ивкова: Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент

От „Демократична България“ подчертаха, че здравеопазването има нужда от дълбока реформа, но според тях тя трябва да бъде основана на публичен анализ и обсъдена с работещите в системата и пациентските организации. Основните цели на промените трябва да бъдат намаляване на доплащането от гражданите и повишаване на качеството на лечението, посочиха от формацията.

Според парламентарната група подготвяните промени пораждат сериозни притеснения, тъй като предвиждат ключови функции да бъдат концентрирани в Министерството на здравеопазването.

Сред най-спорните предложения е отнемането на статута на самостоятелни юридически лица на 28-те регионални здравни инспекции. Предвижда се също Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да бъде преобразуван в административно звено към Министерството на здравеопазването.

„При епидемия, замърсяване на водата или огнище на инфекциозно заболяване реакцията не може да зависи от препращане на проблема към София и изчакване на съгласуване или разрешение“, предупреди Катя Панева.

По думите ѝ подобна централизация може да забави действията на държавата при кризисни ситуации и да отслаби здравния контрол по места.

Пациентски организации искат спешна среща заради реформите в здравеопазването

  • Притеснения за лекарствата

От ПГ на „Демократична България“ посочиха и риск решенията за цените и реимбурсирането на лекарствените продукти да бъдат поставени под пряк политически контрол.

Според тях самостоятелността на съответните структури, колегиалният принцип и публичността при вземането на решенията са важна гаранция за защита на обществения интерес.

В декларацията беше поставен и въпросът за данните, използвани като основание за предлаганата реформа.

От парламентарната група настояват да бъдат изяснени разминаванията в статистиката за вътреболничните инфекции и броя на хоспитализациите.

„Първо данните и анализът, после структурите. Това е разликата между реформа и импровизация“, заяви Панева.

От „Демократична България“ настояват пълният доклад, приложенията към него и имената на неговите автори да бъдат публикувани незабавно.

Според формацията Министерството на здравеопазването трябва да представи функционален, финансов и кадрови анализ за всяка засегната структура. Освен това бъдещите нормативни промени трябва да преминат през предварителна оценка на въздействието и пълноценна обществена консултация.

„Чистка няма“: заяви здравният министър

  • Какво подкрепя ДБ

От парламентарната група заявиха готовност да подкрепят реални мерки за повишаване на прозрачността при разходването на публични средства.

„Прогресивна България“ предлага нов контрол върху разходите за лекарства и болнични поръчки

Сред приоритетите, които посочват от „Демократична България“, са цялостната електронизация на здравеопазването, финансиране на болниците според качеството на лечението, преструктуриране на болничната мрежа според потребностите на населението, както и повече инвестиции в първичната медицинска помощ и профилактиката.

„Прогресивна България“ предлага нов контрол върху разходите за лекарства и болнични поръчки

В декларацията формацията обобщава позицията си с остро предупреждение за последствията от предложената централизация.

„Когато една реформа премахва самостоятелността, размива отговорността и концентрира решенията в ръцете на министъра, тя не решава кризата, тя я създава“, се посочва в декларацията.

Редактор: Василена Василева
Източник: Пресцентър на ДСБ    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Огромен пожар на плаж Каваци, гори известно заведение

Огромен пожар на плаж Каваци, гори известно заведение

Фатална случайност в сърцето на Ню Йорк: Убиха 32-годишна шефка в Bank of America, майка на 5-месечно бебе

Фатална случайност в сърцето на Ню Йорк: Убиха 32-годишна шефка в Bank of America, майка на 5-месечно бебе

Раниха с нож в лицето мъж в Стара Загора

Раниха с нож в лицето мъж в Стара Загора

Моето дете е по-болнаво: Как да го предпазим от вирусите преди зимата?

Моето дете е по-болнаво: Как да го предпазим от вирусите преди зимата?

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 3 дни
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 3 дни
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 3 дни
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ПБ: България трябва да е солидарна с Германия, но да изчака разследването за дрона

ПБ: България трябва да е солидарна с Германия, но да изчака разследването за дрона

България Преди 34 минути

Това заяви председателят на ПГ Петър Витанов във връзка с дрона на летището в Лайпциг

Петима кандидати допуснати до избора за членове на ВСС от прокурорската квота

Петима кандидати допуснати до избора за членове на ВСС от прокурорската квота

България Преди 1 час

Сред тях са прокурори от Бургас, Плевен, София и Смолян

Удар по сватба в Иран разгневи Техеран: „САЩ са Сатаната“

Удар по сватба в Иран разгневи Техеран: „САЩ са Сатаната“

Свят Преди 1 час

Иранските сили заявиха днес, че са атакували американски военни цели в Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. По-рано те поеха отговорност за удари по Йордания и Иракски Кюрдистан

<p>Цената на газа в Европа достигна тригодишен връх</p>

Цената на газа в Европа поскъпна до най-високото си ниво от началото на 2023 г.

Свят Преди 1 час

Опасенията за доставките през Ормузкия проток се засилват

Назначиха нов директор на ОДМВР - Враца

Назначиха нов директор на ОДМВР - Враца

България Преди 2 часа

Той бил представен пред служителите от изпълняващия длъжността главен секретар Любомир Николов

Разследване на FT: Русия тайно помага на Иран да създаде свръхзвукови ракети

Разследване на FT: Русия тайно помага на Иран да създаде свръхзвукови ракети

Свят Преди 2 часа

Многогодишната секретна програма с кодово име C430L е привлякла едни от най-опитните руски специалисти по ракетостроене, за да помогнат на Иран да създаде нов клас оръжие, способно да застраши американските самолетоносачи и други военни кораби в Близкия изток

„Военна тайна“: Путин с нова директна заплаха за възможни удари срещу британски военни обекти

„Военна тайна“: Путин с нова директна заплаха за възможни удари срещу британски военни обекти

Свят Преди 2 часа

Кремъл реагира с предупреждение, след като Лондон даде зелена светлина за чертежите на ракетната технология Scalp за Украйна. Британският премиер Анди Бърнам отвърна от Киев, че страната му няма да се огъне пред заплахите

Необичаен инцидент в Стара Загора: Млада жена падна от камион в движение, друга скочи след нея

Необичаен инцидент в Стара Загора: Млада жена падна от камион в движение, друга скочи след нея

България Преди 2 часа

19-годишна жена отворила врата по време на движение, а 23-годишната ѝ спътничка паднала от товарния автомобил

Еротичният танцьор и боксьор Кристиян Гълъбов взриви „Игри на волята“ 8: „Изобщо не ми пука дали ме мразят!“

Еротичният танцьор и боксьор Кристиян Гълъбов взриви „Игри на волята“ 8: „Изобщо не ми пука дали ме мразят!“

Любопитно Преди 2 часа

Еротичният танцьор и боксьор Кристиян Гълъбов – Крис Джи е готов за паметно участие в „Игри на волята“. С над 12 години опит на ринга и опит от нощните клубове, софиянецът влиза на Арената с ясната кошница да играе безкомпромисно и за собствен кеф

България участва в мащабна операция срещу руска киберпрестъпна мрежа, действала над 20 години

България участва в мащабна операция срещу руска киберпрестъпна мрежа, действала над 20 години

България Преди 2 часа

Зловредният софтуер заразява компютри, които след това стават част от т.нар. peer-to-peer ботмрежа

„99,5% българин“: Олимпиецът и звезда в Белгия Тома Никифоров влиза в „Игри на волята“

„99,5% българин“: Олимпиецът и звезда в Белгия Тома Никифоров влиза в „Игри на волята“

Любопитно Преди 2 часа

Нова атака срещу електропреносната мрежа на Германия, разследват саботаж

Нова атака срещу електропреносната мрежа на Германия, разследват саботаж

Свят Преди 2 часа

Германските власти са в състояние на повишена готовност заради опасността от атаки срещу критична инфраструктура

„Беше ме срам, но се преборих“: Тежката съдба на новата звезда в „Игри на волята“ 8 Йоанна Димитровска

„Беше ме срам, но се преборих“: Тежката съдба на новата звезда в „Игри на волята“ 8 Йоанна Димитровска

Любопитно Преди 2 часа

Преминала през домашно насилие, крайна бедност и работа на три места в Италия, 30-годишната Йоанна влиза в „Игри на волята“. Днес тя учи право в Милано, преминава през военни подготовки и е твърдо решена да стане първата жена победител

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Свят Преди 3 часа

САЩ подновиха военните си удари срещу ирански обекти около Ормузкия проток, а Доналд Тръмп предупреди Техеран с „най-голямата атака от всички“. Иранските въоръжени сили отговориха с ракетни удари и закана за унищожителни последствия

Нови шефове в БДЖ: Георги Пеев смени Съвета на директорите

Нови шефове в БДЖ: Георги Пеев смени Съвета на директорите

България Преди 3 часа

В новия състав влизат специалисти с опит в транспорта, финансите и управлението на мащабни инфраструктурни проекти

Амал и Джордж Клуни

Холивудската приказка се завърна: Влюбените Джордж и Амал Клуни превзеха Венеция

Любопитно Преди 3 часа

Двойката се завърна на мястото, където сключи брак преди 12 години. Докато Джордж Клуни се подготвя да получи престижния „Златен лъв“ за цялостно творчество, съпругата му Амал прикова всички погледи с перфектен стил и елегантност във Венеция

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Салма Хайек на 60: Историята на една жена, която отказа да приеме ограниченията

Edna.bg

7 навика, които си струва да изградим след 40 години

Edna.bg

Христо Порточанов е неузнаваем - няма да го познаете

Gong.bg

Левски преговаря за румънски национал

Gong.bg

Почти 30% от разходите на българските домакинства отиват за храна

Nova.bg

Атаката с дрон в Лайпциг: Опозицията обвини кабинета в липса на реакция, „Прогресивна България“ чака разследването

Nova.bg