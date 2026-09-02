ДБ: Предложената реорганизация в здравеопазването създава нови рискове

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„Демократична България“ няма да подкрепи предложената от министъра на здравеопазването Катя Ивкова реорганизация в сектора в настоящия ѝ вид. Това заяви народният представител от ДСБ Катя Панева в декларация от името на парламентарната група.

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От „Демократична България“ подчертаха, че здравеопазването има нужда от дълбока реформа, но според тях тя трябва да бъде основана на публичен анализ и обсъдена с работещите в системата и пациентските организации. Основните цели на промените трябва да бъдат намаляване на доплащането от гражданите и повишаване на качеството на лечението, посочиха от формацията.

Според парламентарната група подготвяните промени пораждат сериозни притеснения, тъй като предвиждат ключови функции да бъдат концентрирани в Министерството на здравеопазването.

Сред най-спорните предложения е отнемането на статута на самостоятелни юридически лица на 28-те регионални здравни инспекции. Предвижда се също Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да бъде преобразуван в административно звено към Министерството на здравеопазването.

„При епидемия, замърсяване на водата или огнище на инфекциозно заболяване реакцията не може да зависи от препращане на проблема към София и изчакване на съгласуване или разрешение“, предупреди Катя Панева.

По думите ѝ подобна централизация може да забави действията на държавата при кризисни ситуации и да отслаби здравния контрол по места.

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Притеснения за лекарствата

От ПГ на „Демократична България“ посочиха и риск решенията за цените и реимбурсирането на лекарствените продукти да бъдат поставени под пряк политически контрол.

Според тях самостоятелността на съответните структури, колегиалният принцип и публичността при вземането на решенията са важна гаранция за защита на обществения интерес.

В декларацията беше поставен и въпросът за данните, използвани като основание за предлаганата реформа.

От парламентарната група настояват да бъдат изяснени разминаванията в статистиката за вътреболничните инфекции и броя на хоспитализациите.

„Първо данните и анализът, после структурите. Това е разликата между реформа и импровизация“, заяви Панева.

От „Демократична България“ настояват пълният доклад, приложенията към него и имената на неговите автори да бъдат публикувани незабавно.

Според формацията Министерството на здравеопазването трябва да представи функционален, финансов и кадрови анализ за всяка засегната структура. Освен това бъдещите нормативни промени трябва да преминат през предварителна оценка на въздействието и пълноценна обществена консултация.

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От парламентарната група заявиха готовност да подкрепят реални мерки за повишаване на прозрачността при разходването на публични средства.

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Сред приоритетите, които посочват от „Демократична България“, са цялостната електронизация на здравеопазването, финансиране на болниците според качеството на лечението, преструктуриране на болничната мрежа според потребностите на населението, както и повече инвестиции в първичната медицинска помощ и профилактиката.

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В декларацията формацията обобщава позицията си с остро предупреждение за последствията от предложената централизация.

„Когато една реформа премахва самостоятелността, размива отговорността и концентрира решенията в ръцете на министъра, тя не решава кризата, тя я създава“, се посочва в декларацията.