Убийството на жена в столичния квартал "Бъкстон": Разследването продължава, какво се знае до момента

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Продължава разследването на убийството на млада жена в столичния квартал „Бъкстон“. За престъплението е задържан 24-годишен украински гражданин, на когото Софийската градска прокуратура вече е повдигнала обвинение за умишлено убийство.

По информация на NOVA жертвата е японска гражданка, с която обвиняемият живеел на семейни начала.

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Според източници на медията при претърсване на жилището са били открити украински знамена със символи, наподобяващи свастики. Към момента няма официална информация от разследващите дали и как откритите предмети са свързани с извършеното престъпление.

По първоначални данни 24-годишният мъж редовно употребявал алкохол и наркотични вещества. Разследващите работят по различни версии за случилото се, като водещата към този момент е, че убийството е извършено след битов скандал между двамата.

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Работата по случая продължава. Очаква се да бъдат извършени допълнителни експертизи и процесуално-следствени действия, които да изяснят точните обстоятелства около убийството.

Обвиняемият е задържан, като предстои прокуратурата и съдът да се произнесат по въпроса за мярката му за неотклонение.