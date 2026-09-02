Назначиха нов директор на ОДМВР - Враца

С тарши комисар Александър Цветанов е новият директор на Областната дирекция на МВР във Враца, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Цветанов е временно преназначен на ръководната длъжност, считано от 2 септември.

Новият директор е бил представен пред служителите на ОДМВР-Враца от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Източник: МВР

Старши комисар Александър Цветанов е завършил висшето си образование през 2008 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов, където придобива бакалавърска степен по специалност „Стопански и финансов контрол“. През 2010 г. завършва магистърска степен по специалност „Финансов мениджмънт“ в същото висше училище.

В професионалната си кариера Цветанов последователно е заемал длъжностите полицейски инспектор, разузнавач, началник на група и началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР-Враца.