Разчленил тялото и го скрил в чували: Бивш полицай с пълни самопризнания за убийството на 21-годишен

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  • 63-годишният бивш полицай Тодор Лапков е доведен с белезници в съда и е обвинен в убийството на 21-годишния Митко Димитров и разчленяването на тялото му.
  • Прокуратурата в Пловдив настоява за най-тежката мярка – задържане под стража, като обвинението е подкрепено от двама адвокати на Лапков.
  • Според прокурор Светослава Пенчева обвиняемият е направил пълни самопризнания за случилото се.

Призналият за двойното убийство в Пловдив остава в ареста

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста бившия полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството на млад мъж в град Съединение. Според прокуратурата, пенсионираният полицай го е застрелял с незаконна ловна пушка, а след това е разчленил и скрил тялото му в чували, пише БНТ.

Бившия полицай Тодор Лапков остава в ареста, както сам пожела пред съда, защото се страхува от отмъщение и посегателство върху фермата му. Решението на магистратите беше очаквано и предвид направените от Лапков самопризнания и доказателствата, събрани до момента. Според адвокатите му обаче, той е действал в условията на неизбежна самоотбрана, защото е бил е нападнат от жертвата през нощта при опит за пореден грабеж.

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Обвинителят посочи, че бившият полицай е направил пълни самопризнания за случилото се. 

Новите подробности за случилото се станаха известни по време на съдебното заседание по мярката му за неотклонение. Личен конфликт е в основата на убийството на 21-годишния мъж, за което е обвинен бившият полицай Тодор Лапков. Обвиняемият и жертвата се познавали от години.

Според изложеното в съда в нощта на убийството младият мъж е отишъл във фермата на Лапков, след като по-рано се похвалил, че възнамерява да краде от стопанството му.

21-годишният е проникнал през отворен прозорец във фермата, бил е въоръжен с брадва и е нападнал Лапков, докато той спял. Фермерът се събудил и го предупредил да си тръгне, като заявил, че в противен случай ще стреля. След това взел незаконно притежавана ловна пушка и произвел два изстрела срещу младия мъж.

След убийството тялото на жертвата е било разчленено, а останките - укрити. Според разследващите престъплението е извършено в ранните часове на 12 август в имота, обитаван от обвиняемия. Младият мъж помагал на бившия полицай, който след пенсионирането си се занимавал с животновъдство.

Светослава Пенчева, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив: "Предстоящем на същия са били повдигнати две обвинения за престъпление по 115 умишлено убийство и за престъпление по член 339 по отношение на това, че е държал огнестрелно оръжие без налично разрешително съобразно закона. – Направил ли е само признание? – Да направил е. – Лични ли са мотивите? – Да ги кажем лични, да считам, че ще попречим на хода на разследването, ако навляза в някакви по-детайлни подробности."

Георги Кърпаров, адвокат на Тодор Лапков: "Подзащитният ми е бил нападнат преди около година и половина от същото лице, когато му е била сцепена главата, използвам този термин – умишлено, за да стане ясно на широката публичност, и му е наранено и дясното око в този момент, като тогава не са взети съответните мерки от предохранителните органи. Този случай го няма в делото, въпреки изрично подадената жалба срещу това нападение. В настоящия случай също се касае за вироглаво нападение, като той се защитавал в момент в който, за съжаление пострадалото лице – починалия, го е нападнал с брадва, опитвайки си да го посече."

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С белезници и пълни самопризнания: Докараха в съда бившия полицай, обвинен в бруталното убийство в Пловдив
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Бившият полицай Тодор Лапков
Бившият полицай Тодор Лапков
Бившият полицай Тодор Лапков
Бившият полицай Тодор Лапков

Припомняме, че трупът беше открит във вторник в овчарник в квартал „Точиларци“ в Съединение. Според първоначалните данни на разследващите убийството е извършено около седмица по-рано.

Младият мъж бил издирван от близките си в продължение на пет дни. По информация на NOVA той и задържаният се познавали и между тях е имало предишен конфликт. Бившият полицай се оплаквал, че 21-годишният влязъл във фермата му, нападнал го и откраднал 1000 лева. Жители на Найден Герово твърдят, че малко преди да изчезне, младежът споделил, че отново възнамерява да отиде в имота. 

Митко Димитров бил обявен за общодържавно издирване на 13 август, след като баща му подал сигнал за изчезването му. В първите дни Лапков отричал да знае къде се намира младият мъж. След откриването на останките обаче признал за извършеното.

По данни на разследващите жертвата е била криминално проявена и осъждана, включително за престъпления срещу собствеността. Прокуратурата проверява всички възможни версии за случилото се, включително дали обвиняемият е действал при самоотбрана.

Тодор Лапков е бивш полицейски инспектор, работил в системата на МВР до 2003 г. След напускането си се оттеглил във фермата си, където отглеждал овце и водел уединен начин на живот. Ако бъде признат за виновен за умишлено убийство, той може да получи до 20 години затвор или доживотна присъда.

Източник: БГНЕС    
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