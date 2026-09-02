НЗОК предлага 10% увеличение на клиничните пътеки

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Н ационалната здравноосигурителна каса (НЗОК) предлага увеличение с 10% на стойностите на клиничните пътеки от 1 септември. Това обяви управителят на Касата Асен Меджидиев.

Конкретните параметри, заложени в Националния рамков договор (НРД), ще бъдат представени следващата седмица.

Меджидиев съобщи, че се предвижда увеличение с 4,4% в първичната извънболнична медицинска помощ за общопрактикуващите лекари, като то ще бъде със задна дата от 1 януари. Същият процент е предвиден и за специализираната извънболнична медицинска помощ.

„В така наречения „лош бюджет“ успяхме да постигнем увеличение на дейности, които са стратегически за държавата, въпреки неогромните средства, с които разполагаме“, заяви Меджидиев.

По думите му веднага след приемането на Националния рамков договор ще започне преговорен процес за изготвяне на следващи анекси с оглед на следващия бюджет.

„Там вече ще мислим за това, което споменах и на парламентарната комисия - за остойностяване в клиничните пътеки на труда на медицинския персонал“, допълни управителят на НЗОК.

20% от клиничната пътека за медицинския персонал

От НЗОК предлагат 20% от стойността на всяка клинична пътека да бъде предназначена за медицинския персонал, включително за лекарите специализанти.

Идеята е трудът на медицинските специалисти да бъде заложен процентно във всяка клинична пътека.

Меджидиев даде пример с клинична пътека на стойност 1500 евро. При този модел 20%, или 300 евро, ще бъдат предназначени за медицинския персонал.

От тази сума 60% ще бъдат за лекаря, 30% за медицинската сестра и 10% за санитара.

В предвидените 60% за лекарите Касата предлага да бъде включена възможност за участие и на лекарите специализанти.

„Като изпълнител на пътеката да се води лекарят със специалност, лекарят специализант да участва в нея. По този начин реално ще се калкулира и заплащането за младите специалисти“, обясни Меджидиев.

Очаква се параметрите на Националния рамков договор да бъдат подписани в петък.

еЗдраве с финансов модул от октомври

От октомври се предвижда приложението „еЗдраве“ да бъде надградено с финансов модул. Чрез него пациентите ще могат да виждат какви суми е разплатила държавата за тяхното лечение и медицински дейности.

Меджидиев отчете и значителен ръст в броя на сдвоените устройства с електронното здравно досие.

„Само за един месец са сдвоени устройствата на 1100 граждани на ден. За сравнение, преди тази кампания тези устройства се сдвоиха при 250 граждани на ден. Значи имаме 4 пъти увеличение, като общо за месец август сдвоените устройства са 25 000 повече“, обясни той.

Кампанията по сдвояването на устройствата ще продължи.

Как ще работи „Публичен контрол“

Подробности за модула „Публичен контрол“ представи Ивайло Стойчев от екипа на „Информационно обслужване“.

Той обясни, че гражданите трябва да преминат през четири основни стъпки:

Преглед на медицинските събития в електронното здравно досие. Подаване на сигнал чрез отбелязване на бутона „НЕ“. Проверка от страна на контролните органи. Получаване на резултат от проверката.

Целият процес се извършва изцяло в електронното здравно досие на гражданите, достъпно чрез приложението „еЗдраве“.

Сигнали чрез модула вече се подават от около месец.

Само за този период граждани са подали 32 сигнала, съобщи експертът в НЗОК Велик Григоров.

По думите му при проверките са установени случаи на отчетени, но неизвършени медицински дейности. В резултат на установените нарушения са издадени пет заповеди за прекратяване на договори.

Кръстосани проверки между районните каси

По отношение на контрола Меджидиев съобщи, че само през август са извършени 26 кръстосани проверки.

При тях служители на една районна здравноосигурителна каса проверяват дейността на друга районна каса.

„Установени са нарушения и неоснователно получени суми“, каза Велик Григоров.