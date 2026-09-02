Свят

Вандали повредиха звездата на Доли Партън на Алеята на славата

Според очевидци неизвестни са разритали свещите, оставени в памет на певицата

Василена Василева Василена Василева

2 септември 2026, 14:14
Вандали повредиха звездата на Доли Партън на Алеята на славата
Източник: iStock Photos/Getty Images

З вездата на американската кънтри легенда Доли Партън на Алеята на славата в Холивуд е била повредена при предполагаем акт на вандализъм.

Според очевидци, които са публикували информация в социалните мрежи, неизвестни са разритали свещите, оставени в памет на певицата, и са надраскали името ѝ върху звездата.

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Снимки и видеоклипове от мястото показват нанесените щети.

От Холивудската търговска камара са потвърдили, че звездата в момента се ремонтира.

Оттам обаче уточняват, че подмяната ѝ била планирана още преди вандалския акт, тъй като плочата вече имала пукнатини.

Очаква се новата звезда да бъде поставена и полирана до петък.

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Доли Партън получава своята звезда на Алеята на славата през 1984 г. Тя е удостоена с нея заедно с американския актьор Силвестър Сталоун, с когото участва във филма „Изкуствен диамант“ („Rhinestone“). Партън е една от най-известните фигури в кънтри музиката. Сред най-популярните ѝ песни са „Jolene“, „9 to 5“ и „I Will Always Love You“.

Певицата почина на 25 август в Нашвил на 80-годишна възраст.

Редактор: Василена Василева
Източник: Михаил Евлогиев, БТА    
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