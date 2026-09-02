Вандали повредиха звездата на Доли Партън на Алеята на славата

З вездата на американската кънтри легенда Доли Партън на Алеята на славата в Холивуд е била повредена при предполагаем акт на вандализъм.

Според очевидци, които са публикували информация в социалните мрежи, неизвестни са разритали свещите, оставени в памет на певицата, и са надраскали името ѝ върху звездата.

Почина музикалната легенда Доли Партън

Снимки и видеоклипове от мястото показват нанесените щети.

Dolly Parton’s star on the Hollywood Walk of Fame was recently vandalised, with her name being scratched off.



Repairs are reportedly underway. pic.twitter.com/V2pVcLTUY6 — Pop Base (@PopBase) September 1, 2026

От Холивудската търговска камара са потвърдили, че звездата в момента се ремонтира.

Оттам обаче уточняват, че подмяната ѝ била планирана още преди вандалския акт, тъй като плочата вече имала пукнатини.

Очаква се новата звезда да бъде поставена и полирана до петък.

В памет на Доли Партън: Тръмп разпореди знамената в САЩ да бъдат свалени наполовина

Доли Партън получава своята звезда на Алеята на славата през 1984 г. Тя е удостоена с нея заедно с американския актьор Силвестър Сталоун, с когото участва във филма „Изкуствен диамант“ („Rhinestone“). Партън е една от най-известните фигури в кънтри музиката. Сред най-популярните ѝ песни са „Jolene“, „9 to 5“ и „I Will Always Love You“.

Певицата почина на 25 август в Нашвил на 80-годишна възраст.