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ПБ: България трябва да е солидарна с Германия, но да изчака разследването за дрона

Това заяви председателят на ПГ Петър Витанов във връзка с дрона на летището в Лайпциг

Василена Василева Василена Василева

2 септември 2026, 13:46
ПБ: България трябва да е солидарна с Германия, но да изчака разследването за дрона
Източник: БТА

П редседателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов заяви, че България трябва да прояви солидарност с Германия след опита за атака с дрон на летището в Лайпциг. По думите му обаче е необходимо да се изчакат окончателните резултати от германското разследване, преди да се правят категорични заключения за отговорността за случая.

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„Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз нямаме основания да се съмняваме в германското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки“, заяви Витанов.

Той подчерта, че към момента става дума за първоначални подозрения и призова да се изчака приключването на разследването.

„Все още засега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от германското разследване. Защото неведнъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения“, каза председателят на ПГ на „Прогресивна България“.

Като пример Витанов посочи случая с взривовете по газопроводите „Северен поток“. По думите му, докато войната продължава, Европа вероятно ще продължи да се сблъсква с подобни рискове и инциденти.

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  • Витанов: Външната политика не трябва да се използва за вътрешнопартийни цели

Председателят на парламентарната група коментира и критиките, отправени по-рано от ГЕРБ и „Демократична България“ към реакцията на българските власти след случая в Лайпциг.

„Опасявам се, че много често външната политика се използва за вътрешнопартийни цели, което не е целесъобразно“, заяви Витанов, цитиран от NOVA.

Той не подкрепи на този етап и призивите за спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност.

„Това не е в моите прерогативи, а на президента на Републиката. Но, честно казано, аз не виждам някаква спешна необходимост. Както казах, това са първоначални подозрения. Нека да видим как ще се развият“, каза Витанов.

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  • ГЕРБ и „Демократична България“ настояват за по-категорична позиция

Темата предизвика политически спор в Народното събрание, след като от ГЕРБ и „Демократична България“ разкритикуваха реакцията на българските власти след случая в Лайпциг.

От ГЕРБ настояха София ясно да заяви позицията си, като подчертаха, че Германия е съюзник на България в Европейския съюз и НАТО. Според партията реакцията на българските институции е недостатъчна на фона на позициите, изразени от други европейски държави и представители на НАТО.

От „Демократична България“ също отправиха критики към Министерството на външните работи. Ивайло Мирчев заяви, че в българската позиция Русия не е посочена във връзка със случая и определи реакцията като „снижаване“.

Двете формации настояха президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност, на който да бъдат обсъдени рисковете за сигурността и позицията на България.

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  • „Възраждане“ с различна позиция

От „Възраждане“ заеха различна позиция и обвързаха темата с вътрешнополитическата ситуация и предстоящите избори в Германия.

Според формацията евентуална промяна в управлението след вота може да доведе и до промяна в германската политика.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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