България

Петима кандидати допуснати до избора за членове на ВСС от прокурорската квота

Сред тях са прокурори от Бургас, Плевен, София и Смолян

Василена Василева Василена Василева

2 септември 2026, 13:15
Петима кандидати допуснати до избора за членове на ВСС от прокурорската квота
Източник: БТА

П етима кандидати са допуснати до участие в процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите. Решението е взето от Прокурорската колегия на ВСС на основание Закона за съдебната власт.

Започва процедурата за попълване на парламентарната квота във ВСС

До участие в процедурата са допуснати:

  • Благовест Вангелов, прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас;
  • Владимир Николов, прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен;
  • Иван Тасков, прокурор в Софийската градска прокуратура;
  • Пламен Евгениев, прокурор в Апелативна прокуратура - София;
  • Атанас Илиев, заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Смолян.

Решенията на Прокурорската колегия ще бъдат публикувани незабавно на интернет страницата на ВСС.

Кандидатурите могат да бъдат обжалвани в тридневен срок чрез Прокурорската колегия.

26 номинации за членове на ВСС са постъпили в парламента, сред тях е и Андрей Янкулов

Жалбите ще бъдат разглеждани от състав, включващ трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд.

Редактор: Василена Василева
Източник: ВСС    
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