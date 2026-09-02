Петима кандидати допуснати до избора за членове на ВСС от прокурорската квота

П етима кандидати са допуснати до участие в процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите. Решението е взето от Прокурорската колегия на ВСС на основание Закона за съдебната власт.
Започва процедурата за попълване на парламентарната квота във ВСС
До участие в процедурата са допуснати:
- Благовест Вангелов, прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас;
- Владимир Николов, прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен;
- Иван Тасков, прокурор в Софийската градска прокуратура;
- Пламен Евгениев, прокурор в Апелативна прокуратура - София;
- Атанас Илиев, заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Смолян.
Решенията на Прокурорската колегия ще бъдат публикувани незабавно на интернет страницата на ВСС.
Кандидатурите могат да бъдат обжалвани в тридневен срок чрез Прокурорската колегия.
26 номинации за членове на ВСС са постъпили в парламента, сред тях е и Андрей Янкулов
Жалбите ще бъдат разглеждани от състав, включващ трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд.