„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

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​Украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, мишена на взрива в Монако през юни, смята, че срещу него е извършен поръчан атентат от професионалисти, наети за операцията.

Ермолаев отхвърля като малко вероятна версията за пряко участие на Киев. Междувременно разследването е свързано с убита жена, заподозряна за участие в атентата, и двама задържани, единият от които според източник е действащ служител на украинското военно разузнаване.

Бизнесменът е санкциониран от Украйна през 2023 г., след като след началото на войната е възстановил бизнес дейността си в Крим чрез подставени лица и е плащал данъци в Русия.

Разследват украинска следа в атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако

Украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, който оцеля при опит за покушение в Монако, смята, че атаката срещу него е била поръчана. Това съобщава CNN.

(Във видеото: Кой искаше смъртта на Вадим Ермолаев? Как милионерът, санкциониран от Киев, оцеля след атентат в Монако)

"Мисля, че това беше поръчково убийство. Някой частно е наел специалисти от военното разузнаване, които знаят как да извършват подобни операции, и са се заели с работата срещу пари", заяви Ермолаев.

В същото време бизнесменът изрази скептицизъм към предположенията, че Киев може да е замесен в опита за покушение срещу него.

Припомняме, че експлозията в Монако стана в края на юни. Неизвестен извършител е оставил чанта с експлозиви във фоайето на сграда, след което е напуснал мястото. При взрива са пострадали мъж и жена, които са били откарани в болница в критично състояние. Било е ранено и 13-годишно дете, което според властите е тяхно.

Смята се, че мишена на атаката е бил един от най-богатите украинци - Вадим Ермолаев. През 2019 г. той се отказва от украинското си гражданство и получава кипърско.

След началото на войната в Украйна Ермолаев възстановява бизнеса си в Крим чрез подставени лица и плаща данъци в Русия. През 2023 г. украинският президент Володимир Зеленски подписва указ за налагане на персонални санкции срещу Ермолаев след решение на Националния съвет за сигурност и отбрана.

На 6 юли в околностите на Киев бе открито тялото на Анастасия Березовска, заподозряна за участие в опита за покушение срещу Ермолаев. Според предварителните данни жената е била застреляна.

Според информация от друг източник в правоохранителните органи в рамките на разследването вече са задържани двама заподозрени. Единият е действащ служител на Главното разузнавателно управление, а другият - бивш служител на правоохранителните органи.