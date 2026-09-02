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Разследване на FT: Русия тайно помага на Иран да създаде свръхзвукови ракети

Многогодишната секретна програма с кодово име C430L е привлякла едни от най-опитните руски специалисти по ракетостроене, за да помогнат на Иран да създаде нов клас оръжие, способно да застраши американските самолетоносачи и други военни кораби в Близкия изток

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 септември 2026, 12:17
Разследване на FT: Русия тайно помага на Иран да създаде свръхзвукови ракети
Източник: iStock/GettyImages

Р усия тайно помага на Иран да разработи усъвършенствани свръхзвукови крилати ракети в един от най-значимите известни трансфери на стратегическа военна технология от Москва за Техеран.

Многогодишната секретна програма с кодово име C430L е привлякла едни от най-опитните руски специалисти по ракетостроене, за да помогнат на Иран да създаде нов клас оръжие, способно да застраши американските самолетоносачи и други военни кораби в Близкия изток.

Разследване на Financial Times разкри програмата, която е започнала през 2023 г. и е продължила по време на войната на САЩ и Израел срещу Иран, чрез изтекли руски документи, кореспонденция, данни за пътувания и анализ на военни патенти.

Основната цел на C430L е да помогне на Иран да разработи правоточна реактивна двигателна система (ramjet) - двигател, който позволява на крилатата ракета да поддържа полет със скорост, неколкократно надвишаваща тази на звука. Ракетни и военни експерти заявяват, че технологията почти сигурно е предназначена за противокорабни и сухопътни крилати ракети.

„Това е трансфер на изключително чувствителна от стратегическа гледна точка военна технология от страна на Русия, която иранците се опитват да придобият от десетилетия. Програма като тази би изисквала политическо одобрение от самото върховенство в Русия“, казва Фабиан Хинц, експерт по ирански ракети и старши анализатор в базираната във Великобритания организация за проследяване на оръжия Conflict Armament Research. 

Свръхзвуковите крилати ракети съчетават висока скорост с възможност за полет на ниска надморска височина, което съкращава времето, с което разполагат съвременните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, за да ги засекат и прихванат. Това е от особено значение за Иран в Персийския залив, където САЩ и техните регионални съюзници използват усъвършенствани сухопътни и базирани на кораби системи за отбрана.

Иран вече е изградил и тествал в полет правоточната двигателна система, въпреки че няма доказателства, че разработена с руска помощ свръхзвукова крилата ракета вече е разгърната на бойното поле.

„За иранците това би осигурило качествено нова стратегическа оръжейна система, която би могла да застраши корабите на американския военноморски флот“, заявява Джим Ламсън, бивш военен анализатор от ЦРУ, фокусиран върху Иран, а сега част от Центъра за изследвания на неразпространението „Джеймс Мартин“.

Изтеклата кореспонденция показва, че разговорите по програмата са продължили и през това лято.

Това е част от все по-близките стратегически и военни отношения между Русия и Иран. Техеран достави на Москва бойни дронове Shahed, които се превърнаха във важна част от войната на Русия в Украйна, и помогна на Москва да организира тяхното производство на руска територия.

Украински и западни представители също така обвиняват Русия, че оказва подкрепа на Иран на бойното поле по време на войната му със САЩ и Израел, включително чрез спътникови изображения, поддръжка на дронове и компоненти за оръжия.

Програмата C430L обаче представлява по-дълбока форма на сътрудничество, при която Москва помага на Техеран да придобие ноу-хау за самостоятелно разработване на усъвършенствана стратегическа оръжейна система.

Секретната програма за правоточни двигатели „показва, че Русия се опитва да разшири обхвата на войната в Украйна и да въвлече САЩ в различни театри на военни действия. Русия вече не се съобразява толкова с червените линии в региона“, казва Никол Граевски, преподавател в университета Sciences Po в Париж.

Програмата за подпомагане на свръхзвуковите ракети е била организирана от „Рособоронспорт“, държавния износител на оръжие на Русия, който е координирал проекта с НПО „Машиностроене“.

САЩ наложиха санкции на НПО „Машиностроене“ през 2014 г., определяйки я като основна руска ракетна компания, отговорна за системи за крилати ракети, изстрелвани от кораби, подводници и сухопътни платформи, както и за дейности в подкрепа на стратегическите ядрени сили на Русия, включително интерконтинентални балистични ракети.

Изтекли данни за пътувания, прегледани от FT, показват, че представители на руския оръжеен износ и няколко висши инженери от НПО „Машиностроене“ са осъществили многократни пътувания до Иран преди договорът за C430L да бъде официално подписан с Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили на Иран през ноември 2023 г.

До 2025 г. НПО „Машиностроене“ е получила голям обем ирански технически материали, свързани с правоточната двигателна система. След това руски инженери са анализирали данните от ирански летателен тест и са изпратили на Техеран подробен списък с въпроси за това как е работила системата.

Те са отправили питания относно промени в горивната система, стабилността на изгаряне, въздухозаборниците и дюзата на двигателя. Инженерите са искали да разберат също дали правоточният двигател е продължил да работи, след като телеметрията, предоставена от Иран, данни, показващи как е работил двигателят по време на полет, е прекъснала за по-малко от минута след началото на теста.

Обменът показва как инженерите от НПО анализират работата на система, която Иран вече е построил и тествал, използвайки руския опит, за да идентифицират проблеми и да помогнат за подобряване на дизайна.

През април 2025 г. „Рособоронспорт“ предлага изпращането на делегация от около двадесетина руски специалисти в Иран за технически консултации по програмата C430L. В същата кореспонденция от Техеран е поискано да отговори на въпросите на инженерите относно телеметрията от летателния тест преди планираното пътуване, обвързвайки мисията с техническия анализ на иранската двигателна система.

Кремъл, „Рособоронспорт“ и НПО „Машиностроене“ не са отговорили на запитванията за коментар. Иранското правителство, потърсено чрез посолството си в Лондон, също не е отговорило на въпросите на FT.

Президентът на Русия Владимир Путин заяви във вторник на иранския си колега Масуд Пезешкиан, че Москва се „опитва да ви окаже подкрепата, от която се нуждаете в този труден период“ по време на войната със САЩ и че „ви доставя стоките, от които се нуждаете“, без да навлиза в подробности.

Програмата C430L вече е била в ход, когато през 2024 г. Путин заплаши да отвърне на западните доставки на усъвършенствани ракети с голям обсег за Украйна, като заяви, че Русия може „да доставя наши оръжия от същия клас в региони по света, където ще бъдат нанасяни удари по чувствителни обекти на онези държави, които правят същото спрямо Русия“.

Китайски спътници

Програмата C430L е част от по-широк модел на секретна технологична помощ, която Иран търси от Русия и Китай с укрепването на военните си способности през последните години.

По-рано тази година FT разкри, че Москва се е съгласила да достави на Техеран преносими зенитно-ракетни комплекси „Верба“, докато Корпусът на гвардейците на ислямската революция тайно е придобил китайски спътник с висока резолюция, който по-късно е използвал за наблюдение на американски военни бази в Близкия изток по времето на иранските ответни атаки с ракети и дронове.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Руско иранско сътрудничество свръхзвукови ракети военна технология правоточен двигател програма C430L НПО Машиностроене трансфер на оръжия геополитика Близък изток стратегически оръжия
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