Моето дете е по-болнаво: Как да го предпазим от вирусите преди зимата?

В новия епизод на подкаста NOVA LAB ГРИЖА, водещата Даниела Пехливанова посреща специалиста доктор Диляна Петкова, педиатър с интереси в пулмологията, от детската клиника на Александровска болница.

Темата е една от най-важните за всяка майка – как да укрепим имунитета на децата, особено преди старта на детската градина и училище.

„Нормално болно дете“: Колко често е твърде често?

Първият въпрос, който стои пред всяка майка, е доколко честото боледуване е в реда на нещата. Д-р Петкова разяснява: „Нормално здравите малки деца боледуват много. От 6 до 8 пъти годишно от инфекции на горните дихателни пътища. Пък когато посещават ясла или имат по-голям брат или сестра, този брой може да стигне дори до 10-15 пъти годишно“.

Това звучи стряскащо, но е нормален процес. Имунната система има нужда от време, за да се изгради. С всяка среща с нов вирус или бактерия, тя се учи как да се справя по-ефективно и бързо, изграждайки т.нар. придобит имунитет. Това е и основната идея зад ваксините – по безопасен начин организмът да се „запознае“ с причинителя и да развие стратегия за бързо справяне.

Кога да потърсим специалист? Разликите между обикновена настинка и сериозен проблем

Разбира се, има разлика между „нормално“ боледуване и такова, което изисква лекарска намеса. Доктор Петкова посочва основните критерии: „Една вирусна инфекция стандартно продължава около 7 дни, като хремата може да продължи до 10-14 дни и това се смята за нормално“.

За притеснителни се смятат по-тежки инфекции като пневмония, чести отити или синузити. Ако детето не се развива правилно физически, това също е повод за тревога.

Важни индикатори са и нуждата от антибиотично или болнично лечение, както и наличието на имунни проблеми в семейството. Ключово е да имате педиатър, който познава детето ви и може да проследява как то боледува, за да прецени дали имунната система функционира правилно.

Митът за „болнавото дете“ и магическите седем години

Много майки са чували израза „моето дете е по-болнаво“ или успокоението „след 7 всичко изчезва“.

Д-р Петкова потвърждава, че децата са различни и някои наистина боледуват по-често. Най-важното е да се установи дали няма сериозен проблем, който да изисква терапия.

А що се отнася до възрастта след седем: „Ами, да. Но не обещаваме, че всичко ще приключи. Това е така, защото има нужда от време имунната система да се изгради и горе-долу в този период тя е натрупала така много познания как да се справя с вирусите и с бактериите.

След тази възраст, децата обикновено карат инфекциите по-щадящо, без тежки протичания, които да налагат отсъствие от училище. Въпреки това, вирусите се променят непрекъснато, което означава, че имунната система винаги е в непрекъсната битка“.

Преди първия учебен звънец: Профилактика и важни съвети

С наближаването на есента всяка майка се чуди какво може да направи, за да подготви детето си за неизбежните срещи с вирусите в училище или детската градина. Ето основните препоръки на д-р Петкова:

Противогрипна ваксина: Тази година Министерството на здравеопазването осигурява безплатни противогрипни ваксини за деца от 6-месечна до 7-годишна възраст, както и за по-големи с хронични заболявания. Желателно е да се постави през октомври. Разговаряйте с личния лекар.

Основни грижи през цялата година:

Качествен сън: От съществено значение за възстановяването и имунната система.

От съществено значение за възстановяването и имунната система. Пълноценна храна: Разнообразна диета с месо, млечни продукти, много плодове и достатъчно течности.

Разнообразна диета с месо, млечни продукти, много плодове и достатъчно течности. Спорт и време навън: Дори през зимните месеци, ако въздухът не е силно замърсен, разходките и игрите на чист въздух са изключително полезни.

Дори през зимните месеци, ако въздухът не е силно замърсен, разходките и игрите на чист въздух са изключително полезни. Витамин D: България не е толкова слънчева страна, затова често има нужда от добавка. Консултирайте се с лекар за дозировката.

Внимателно с витамините и имуностимулаторите!

Много родители, водени от добри намерения, се впускат в закупуване на мултивитамини и имуностимулатори, често без конкретна нужда. Доктор Петкова е категорична: „Аз следвам препоръките, според които ако детето се храни пълноценно, с малки изключения, например витамин D, няма необходимост от тези добавки. Говорим за деца, при които няма дефицити, нормални, здрави деца“.

За витамин С, който години наред е смятан за панацея, д-р Петкова предупреждава: „Установило се е, че има деца, които са по-предразположени да образуват камъни в бъбреците и песъчинки, когато дълго време се лекуват и приемат витамин С. Някои колеги го предписват за кратък курс в началото на боледуването, но не и като общо подсилване. Помнете – балансираната храна е най-добрият източник на витамини!“.

Зимните месеци: Закаляване, не изолация

С настъпването на зимата често затваряме прозорците, навличаме децата и ги пазим от „лошото време“. Това обаче има обратен ефект. „Създават се условия за циркулиране на вирусите. Неблагоприятни наистина условия. Аз по принцип съм привърженик на закаляването. Не трябва да се изолираме и да живеем в една стерилна среда“, категорична е тя.

Разходките в планината или на открито, дори през зимата, са много полезни. Интензивният спорт на открито трябва да се съобразява с качеството на въздуха, особено в замърсени градове. За деца с астма, влажният или много сух въздух, както и екстремните температури, могат да провокират пристъпи.

Най-критичният месец за грипни случаи обикновено е края на януари и февруари.

За хремата и кашлицата: Кога да се притесняваме?

Много често децата в детските градини целогодишно имат секрети от носа. Ако детето е жизнено, щастливо и хремата не нарушава съня и дишането му, и разбира се, е консултирано със специалист, майките могат да са спокойни.

Обратната крайност, веднага да се започва с антибиотични капки и безразборно изкупуване на аптеката, е грешна. Хремата и кашлицата са защитни механизми на организма, както и температурата. Важно е доброто промиване на носа с физиологичен разтвор.

Доктор Петкова обяснява, че ефикасно е почистването със спрей, като налягането трябва да е съобразено с възрастта на детето. Може да се издуха носът веднага след впръскване.

Кашлицата: Постинфекциозната, остатъчна кашлица може да продължи дълго – до 3-4 седмици, особено ако инфекцията е ангажирала белия дроб. Тревожно е, ако тя не отшумява постепенно, много е честа или влажна, а общото състояние на детето не е добро. „Детето трябва да бъде преслушано, освен преслушване, може да се прибегне до снимка или ехография на бял дроб“, казва експертът.

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