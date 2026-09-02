Фатална случайност в сърцето на Ню Йорк: Убиха 32-годишна шефка в Bank of America, майка на 5-месечно бебе

И ма трагедии, които сякаш се нуждаят от обяснение, защото да приемеш, че всичко се е случило от чиста случайност, е още по-трудно. Една минута по-рано, една минута по-късно. Светофар, който бави смяната си с няколко секунди, разговор, който се удължава на излизане от офиса, или няколко стъпки, направени по другия тротоар. Всяко от тези малки съвпадения би могло да промени края на историята на Ерин Пиаченти, но нито едно от тях не се е случило.

Ерин Пиаченти, жертва на случайното нападение в самия център на Таймс Скуеър, била на 32 години, юрист и вицепрезидент на Bank of America, съобщава Hola!.

Times Square Horror: Bank of America Executive Erin Piacenti killed in random knife attack; Accused shot dead by NYPD



via @eOrganiser https://t.co/2csXlknAqG — Organiser Weekly (@eOrganiser) September 2, 2026

Младата юристка и вицепрезидент на Bank of America, едва на 32 години, се разхождала в понеделник следобед по Таймс Скуеър след работа, когато се изпречила на пътя на Памела Сиснерос - 49-годишна жена, обикаляща района, въоръжена с два големи ножа, която тъкмо била ранила друг минувач. По-малко от 20 секунди след първата атака, тя се нахвърлила върху Ерин и я пробола смъртоносно в корема. Те не се познавали, не били разменили нито дума и не е имало предишен конфликт. Според полицията става дума за произволно и непредизвикано нападение.

Bank of America vice president Erin Piacenti dies after being fatally stabbed in a random attack at New York’s Times Square. pic.twitter.com/KN0BoXbt5r — Sapientia Radio & TV (@mediasapientia) September 2, 2026

Жестокостта на случилото се е още по-голяма, когато се види всичко, което тя оставя след себе си. Тъкмо се била върнала на работа след отпуска по майчинство, имала дъщеря едва на пет месеца, наскоро била отпразнувала втората си годишнина от сватбата, а само четири дни по-рано била споделила снимка със съпруга и бебето си, в която с щастие говорела за времето, което е успяла да посвети на семейството си. Съдбата, случайността или каквото и да е било обаче, поискало тя дори да не завърши първата си седмица след завръщането в офиса.

Животът, който Ерин тъкмо започвала

Предишните месеци били пълни с нови неща за юристката и нейния партньор. Дъщеря им наскоро била покръстена и тримата използвали отпуска на Ерин, за да пътуват заедно до Лонг Бийч Айлънд, Род Айлънд и Мейн - част от семейните спомени, които тя сама споделила, преди да поднови професионалния си живот.

Dua orang menjadi korban penikaman oleh seorang wanita di Times Square, New York, Senin (31/8/2026) sekitar pukul 16.24 waktu setempat. Salah satu korban, Erin Piacenti (32), meninggal dunia setelah ditikam, sementara korban pria berusia 68 tahun berhasil selamat. Polisi menyebut… pic.twitter.com/HQLMGsat71 — Biang Project (@biangproject_) September 2, 2026

Ерин и Франк Пиаченти освен това тъкмо били отпразнували втората си годишнина от сватбата. Сключили брак на 10 август 2024 г., въпреки че историята им започнала години по-рано в Юридическия факултет на Университета Фордам, където и двамата се дипломирали през 2021 г. През септември 2025 г. направили друга важна стъпка, купувайки първия си дом в Честър, Ню Джърси, където започнали новия си живот като тричленно семейство.

Блестяща кариера едва на 32 години

Ерин учила политология в Университета на Пенсилвания, където се дипломирала през 2016 г. и била част от „Dischord“ - студентска акапелна музикална група. След това учила право във Фордам, където завършила magna cum laude, влязла в престижното академично общество „Order of the Coif“ и била избрана за редактор на „Kaufman Competition“ - национално състезание, специализирано в борсовото право.

Erin Piacenti, a 32-year-old vice president at Bank of America from Chester, New Jersey, was fatally stabbed in an unprovoked attack in Times Square.



She worked in New York City as vice president of business selection and conflicts.

She graduated from the University of… pic.twitter.com/XeRQJYXzqY — T_CAS videos (@tecas2000) September 1, 2026

Преди да се присъедини към Bank of America, тя работила като стажант-юрист във Висшата лига по бейзбол и като сътрудник в престижната кантора Davis Polk & Wardwell. Работила в банката от около 18 месеца, където достигнала поста вицепрезидент в отдела за подбор на бизнес и конфликти.

Смъртта ѝ предизвика дълбоко сътресение сред нейните колеги. Матю Кодър, президент на корпоративното и инвестиционно банкиране в Bank of America, описа Пиаченти като „изключително ценен колега и приятел“ във вътрешна записка, до която Reuters е имал достъп.

Две нападения в рамките на секунди

Около 16:24 ч. във вторник, 31 август започнали да постъпват обаждания на телефон 911, алармиращи, че жена, въоръжена с два ножа, напада хора на Седмо авеню, в самия център на Таймс Скуеър.

Според полицейската реконструкция Памела Сиснерос извадила ножовете от чанта и първо се приближила до 68-годишен мъж, който тъкмо бил излязъл от метрото и чакал със съпругата си, за да пресече улицата. Тя го пробола в корема, без според властите да е имало предварителна караница или конфликт.

HORRIFIC: This is the reality of public safety in NYC right now.



32-year-old corporate executive Erin Piacenti was stabbed to death yesterday in Times Square by an emotionally disturbed woman wielding two massive kitchen knives.



The NYPD tried using non-lethal force, but the… pic.twitter.com/WMFoNjxsnb — DiscussingTrend (@ShubhaMemer) September 1, 2026

Мъжът бил пристигнал от Род Айлънд със съпругата си, за да посети сина си в Бруклин, и се приготвял да се върне у дома. Той оцеля след нападението и остава в стабилно състояние.

Сиснерос продължила да върви на север по Седмо авеню. По-малко от двадесет секунди по-късно се срещнала с Ерин и нападнала отново. Младата жена била откарана по спешност в болница „Белвю“, където лекарите не успели да спасят живота ѝ.

Какво се е случило с нападателката

След пробожданията няколко свидетели алармирали полицаите, които се намирали в района. Полицията открила Сиснерос, все още държаща двата ножа, и в продължение на около четири минути се опитвала да я убеди да ги пусне.

Жената отказала и стигнала дотам да заплаши полицаите със смърт.

„Няма да пусна нищо. Предпочитам да ви убия и двамата“, казала им тя, според това, което разказа по-късно комисарят на полицията в Ню Йорк Джесика Тиш.

Няколко полицаи използвали електрошокови пистолети (Taser), но не успели да я обезвредят. Когато Сиснерос започнала да се придвижва към тях, все още въоръжена, двама полицаи открили огън. Тя била откарана в болница „Белвю“, където също била обявена за мъртва.

Властите за момента изключват всякакви следи от тероризъм и поддържат версията, че нападенията са били случайни и непредизвикани.

🚨🇺🇸☪️ | NUEVA YORK SE SUICIDÓ: Así fue el momento en que la Policía de Nueva York abatió a Pamela Cisneros, la desquiciada asesina que apuñaló a dos personas en Times Square y mató a la vicepresidente del Bank of America, Erin Piacenti. pic.twitter.com/nXXUvyYaKo — La Derecha Diario (@laderechadiario) September 1, 2026

Психичните проблеми на Памела Сиснерос

Разследването насочи вниманието и към миналото на нападателката. Сиснерос нямала криминално досие, въпреки че имало предишни намеси, свързани с проблеми с психичното здраве.

Един от тези епизоди се случил през 2018 г., когато полицията я открила да крещи и да се държи агресивно в Манхатън. Месеци по-късно, през 2019 г., полицаите трябваше да се намесят, когато тя се опитала да се хвърли пред влак на метрото в Куинс.

Близките ѝ освен това обясниха, че тя от години преминавала през психологически затруднения. Брат ѝ увери, че преди около десетилетие ѝ било поставено диагноза биполярно разстройство и че е получавала лечение. Според неговия разказ никога не са я познавали като агресивен човек и последния път, когато я видели, не забелязали нищо, което да ги накара да си представят какво предстои да се случи.

Баща ѝ, Марио Сиснерос, публично поиска прошка от жертвите и техните семейства. „Съжалявам за това, което направи дъщеря ми. Страдам така, както страдат и те“, сподели той.

Семейството на Памела се опитва сега да разбере какво е могло да отключи тази жестокост, докато полицията продължава да разследва нападение, за което до момента не е открита никаква връзка между нападателката и нейните жертви.