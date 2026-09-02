Свят

Удар по сватба в Иран разгневи Техеран: „САЩ са Сатаната“

Иранските сили заявиха днес, че са атакували американски военни цели в Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. По-рано те поеха отговорност за удари по Йордания и Иракски Кюрдистан

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 септември 2026, 12:41
Удар по сватба в Иран разгневи Техеран: „САЩ са Сатаната“
Източник: iStock/GettyImages

П редседателят на иранския парламент и главен преговарящ на Иран в преговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф заяви днес, че САЩ са „Сатаната“, предаде Франс прес.

Висшият ирански представител направи това изявление след американска атака по време на сватба в Южен Иран.

„Училището в Минаб: убити деца (. . .) Сватба в Кухестак: деца, убити заедно със семействата им. Ако една сила действа като Сатаната, избира целите си като Сатаната и убива като Сатаната, значи това е Сатаната“, написа председателят на иранския парламент в социалната платформа Екс.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че четирима негови членове са загинали при американски удар в Западен Иран.

Иранските сили заявиха днес, че са атакували американски военни цели в Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. По-рано те поеха отговорност за удари по Йордания и Иракски Кюрдистан.

От началото на войната в Близкия изток иракски Кюрдистан, където са разположени войници от антиджихадистката коалиция, предвождана от САЩ, се превърна в мишена на атаки на Иран и на проирански въоръжени формирования в Ирак.

Антитерористичните сили на иракски Кюрдистан заявиха, че войниците от коалицията са свалили десет дрона с експлозиви във въздушното пространство на провинция Ербил от 01:13 до 03:31 часа (и българско) време.

Иранска атака с дронове срещу Кувейт доведе днес до избухването на пожар в жилищен комплекс в столицата Кувейт, предаде кувейтската новинарска агенция КУНА.

Бахрейн прехвана днес иранска въздушна атака, предаде Асошиейтед прес. Техеран атакува съюзниците на САЩ в района на Персийския залив въпреки заплахите на американския президент Доналд Тръмп да ескалира американските военни нападения. Бахрейн, където е разположена важна американска военноморска база, заяви, че противовъздушните му системи са прехванали изстреляни от Иран обекти.

След пауза от повече от месец размяната на удари между САЩ и Иран се активизира от уикенда, след като американските сили поразиха ирански ракетни установки на остров в Ормузкия проток, а Иран отвърна с ракети срещу американски бази в Йордания. 

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че трима членове на паравоенните сили „Басидж“ са били убити при американски удар по ирански остров в Залива.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Божидар Захариев    
Иран САЩ Близък изток военен конфликт Мохамад Багер Галибаф Големият Сатана Корпус на гвардейците на Ислямската революция американски удари ирански атаки Персийски залив Иракски Кюрдистан
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Огромен пожар на плаж Каваци, гори известно заведение

Огромен пожар на плаж Каваци, гори известно заведение

Фатална случайност в сърцето на Ню Йорк: Убиха 32-годишна шефка в Bank of America, майка на 5-месечно бебе

Фатална случайност в сърцето на Ню Йорк: Убиха 32-годишна шефка в Bank of America, майка на 5-месечно бебе

Раниха с нож в лицето мъж в Стара Загора

Раниха с нож в лицето мъж в Стара Загора

Моето дете е по-болнаво: Как да го предпазим от вирусите преди зимата?

Моето дете е по-болнаво: Как да го предпазим от вирусите преди зимата?

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 3 дни
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 3 дни
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 3 дни
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Илюстративна снимка на пустинята Атакама

Сняг покри едно от най-сухите места на Земята

Свят Преди 5 минути

Редки зимни бури, подхранени от Ел Ниньо, натрупаха сняг в най-сухото място на Земята и блокираха световни обсерватории. Проливни дъждове в Чили изляха десетмесечни норми само за три дни и предизвикаха опасни кални свлачища

Вандали повредиха звездата на Доли Партън на Алеята на славата

Вандали повредиха звездата на Доли Партън на Алеята на славата

Свят Преди 10 минути

Според очевидци неизвестни са разритали свещите, оставени в памет на певицата

До пет пъти по-ниски продуктови такси за електроника, таксата за автомобилите отпада

До пет пъти по-ниски продуктови такси за електроника, таксата за автомобилите отпада

България Преди 45 минути

„Прогресивна България“ подкрепи промените за отпадъците, но поиска корекции между двете четения

Петима кандидати допуснати до избора за членове на ВСС от прокурорската квота

Петима кандидати допуснати до избора за членове на ВСС от прокурорската квота

България Преди 1 час

Сред тях са прокурори от Бургас, Плевен, София и Смолян

Кристалина Георгиева предупреди: Световната икономика расте, но рисковете се множат

Кристалина Георгиева предупреди: Световната икономика расте, но рисковете се множат

Свят Преди 1 час

Оценката на МВФ за глобалната икономика се е подобрила спрямо април

<p>Цената на газа в Европа достигна тригодишен връх</p>

Цената на газа в Европа поскъпна до най-високото си ниво от началото на 2023 г.

Свят Преди 2 часа

Опасенията за доставките през Ормузкия проток се засилват

Назначиха нов директор на ОДМВР - Враца

Назначиха нов директор на ОДМВР - Враца

България Преди 2 часа

Той бил представен пред служителите от изпълняващия длъжността главен секретар Любомир Николов

„Военна тайна“: Путин с нова директна заплаха за възможни удари срещу британски военни обекти

„Военна тайна“: Путин с нова директна заплаха за възможни удари срещу британски военни обекти

Свят Преди 2 часа

Кремъл реагира с предупреждение, след като Лондон даде зелена светлина за чертежите на ракетната технология Scalp за Украйна. Британският премиер Анди Бърнам отвърна от Киев, че страната му няма да се огъне пред заплахите

„Възраждане“ се регистрира за президентските избори, обсъждат пет кандидатури

„Възраждане“ се регистрира за президентските избори, обсъждат пет кандидатури

България Преди 2 часа

Внесени са 6 619 подписа на български граждани

Необичаен инцидент в Стара Загора: Млада жена падна от камион в движение, друга скочи след нея

Необичаен инцидент в Стара Загора: Млада жена падна от камион в движение, друга скочи след нея

България Преди 2 часа

19-годишна жена отворила врата по време на движение, а 23-годишната ѝ спътничка паднала от товарния автомобил

Еротичният танцьор и боксьор Кристиян Гълъбов взриви „Игри на волята“ 8: „Изобщо не ми пука дали ме мразят!“

Еротичният танцьор и боксьор Кристиян Гълъбов взриви „Игри на волята“ 8: „Изобщо не ми пука дали ме мразят!“

Любопитно Преди 2 часа

Еротичният танцьор и боксьор Кристиян Гълъбов – Крис Джи е готов за паметно участие в „Игри на волята“. С над 12 години опит на ринга и опит от нощните клубове, софиянецът влиза на Арената с ясната кошница да играе безкомпромисно и за собствен кеф

България участва в мащабна операция срещу руска киберпрестъпна мрежа, действала над 20 години

България участва в мащабна операция срещу руска киберпрестъпна мрежа, действала над 20 години

България Преди 2 часа

Зловредният софтуер заразява компютри, които след това стават част от т.нар. peer-to-peer ботмрежа

„99,5% българин“: Олимпиецът и звезда в Белгия Тома Никифоров влиза в „Игри на волята“

„99,5% българин“: Олимпиецът и звезда в Белгия Тома Никифоров влиза в „Игри на волята“

Любопитно Преди 2 часа

Нова атака срещу електропреносната мрежа на Германия, разследват саботаж

Нова атака срещу електропреносната мрежа на Германия, разследват саботаж

Свят Преди 2 часа

Германските власти са в състояние на повишена готовност заради опасността от атаки срещу критична инфраструктура

„Беше ме срам, но се преборих“: Тежката съдба на новата звезда в „Игри на волята“ 8 Йоанна Димитровска

„Беше ме срам, но се преборих“: Тежката съдба на новата звезда в „Игри на волята“ 8 Йоанна Димитровска

Любопитно Преди 2 часа

Преминала през домашно насилие, крайна бедност и работа на три места в Италия, 30-годишната Йоанна влиза в „Игри на волята“. Днес тя учи право в Милано, преминава през военни подготовки и е твърдо решена да стане първата жена победител

ДБ: Предложената реорганизация в здравеопазването създава нови рискове

ДБ: Предложената реорганизация в здравеопазването създава нови рискове

България Преди 2 часа

От формацията настояват първо да бъдат представени пълен анализ и данни, а след това да се пристъпва към структурни промени

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Салма Хайек на 60: Историята на една жена, която отказа да приеме ограниченията

Edna.bg

7 навика, които си струва да изградим след 40 години

Edna.bg

Христо Порточанов е неузнаваем - няма да го познаете

Gong.bg

Левски преговаря за румънски национал

Gong.bg

Почти 30% от разходите на българските домакинства отиват за храна

Nova.bg

Атаката с дрон в Лайпциг: Опозицията обвини кабинета в липса на реакция, „Прогресивна България“ чака разследването

Nova.bg