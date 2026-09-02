Удар по сватба в Иран разгневи Техеран: „САЩ са Сатаната“

П редседателят на иранския парламент и главен преговарящ на Иран в преговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф заяви днес, че САЩ са „Сатаната“, предаде Франс прес.

Висшият ирански представител направи това изявление след американска атака по време на сватба в Южен Иран.

„Училището в Минаб: убити деца (. . .) Сватба в Кухестак: деца, убити заедно със семействата им. Ако една сила действа като Сатаната, избира целите си като Сатаната и убива като Сатаната, значи това е Сатаната“, написа председателят на иранския парламент в социалната платформа Екс.

Minab school: children massacred.

Lamerd sports hall: kids slaughtered.

Kouhestak wedding: children killed with families.



If a power acts like Satan, picks targets like Satan, and kills like Satan, it’s Satan.



Shields a junior Satan that does the same? It’s THE Great Satan. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) September 2, 2026

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че четирима негови членове са загинали при американски удар в Западен Иран.

Иранските сили заявиха днес, че са атакували американски военни цели в Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. По-рано те поеха отговорност за удари по Йордания и Иракски Кюрдистан.

От началото на войната в Близкия изток иракски Кюрдистан, където са разположени войници от антиджихадистката коалиция, предвождана от САЩ, се превърна в мишена на атаки на Иран и на проирански въоръжени формирования в Ирак.

Антитерористичните сили на иракски Кюрдистан заявиха, че войниците от коалицията са свалили десет дрона с експлозиви във въздушното пространство на провинция Ербил от 01:13 до 03:31 часа (и българско) време.

Иранска атака с дронове срещу Кувейт доведе днес до избухването на пожар в жилищен комплекс в столицата Кувейт, предаде кувейтската новинарска агенция КУНА.

Бахрейн прехвана днес иранска въздушна атака, предаде Асошиейтед прес. Техеран атакува съюзниците на САЩ в района на Персийския залив въпреки заплахите на американския президент Доналд Тръмп да ескалира американските военни нападения. Бахрейн, където е разположена важна американска военноморска база, заяви, че противовъздушните му системи са прехванали изстреляни от Иран обекти.

След пауза от повече от месец размяната на удари между САЩ и Иран се активизира от уикенда, след като американските сили поразиха ирански ракетни установки на остров в Ормузкия проток, а Иран отвърна с ракети срещу американски бази в Йордания.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че трима членове на паравоенните сили „Басидж“ са били убити при американски удар по ирански остров в Залива.