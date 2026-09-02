„Военна тайна“: Путин с нова директна заплаха за възможни удари срещу британски военни обекти

П утин отправи нова заплаха за руски атаки срещу британски обекти. Това се случва, след като миналия месец Обединеното кралство се съгласи да предостави на Украйна чертежи за ракетите Storm Shadow

Владимир Путин заяви, че е „военна тайна“ дали Русия обмисля възможни удари срещу британски военни обекти, отправяйки зловещо ново предупреждение заради подкрепата на Обединеното кралство за Украйна.

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Миналия месец Обединеното кралство се съгласи да предостави на Украйна чертежи за оръжието Scalp - версия на британската ракета Storm Shadow, която Великобритания вече е осигурила на Киев и която може да се използва за поразяване на повече цели вътре в самата Русия.

Запитан как Русия ще отговори на това решение - и дали обмисля възможни удари срещу британски военни обекти на британска територия - руският президент каза: „Това е тайна, военна тайна“.

Той добави, че „всеки военен обект в Украйна е наша законна цел, независимо дали е британски или друг“.

Това се случва само броени дни след като Русия обвини Обединеното кралство, че „се играе с огъня“, след като Анди Бърнам одобри даването на достъп на Украйна до секретната технология за крилати ракети с малък и голям обсег.

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Но отвръщайки на удара по време на посещение в Киев, премиерът на Обединеното кралство заяви: „Кой запали огъня? Това е въпросът, нали?“, визирайки руското нахлуване в Украйна, което започна войната.

Визитата на Бърнам - неговото първо задгранично пътуване като министър-председател - съвпада с 35-ата годишнина от независимостта на страната от Съветския съюз и дойде като част от усилията да подчертае подкрепата си за Украйна.

В отговор на съобщението руският външен министър Сергей Лавров заяви, че страната му има право да разглежда „прякото участие на британските ракетни сили“ като „участие във войната с всички произтичащи от това последствия“.

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Но в реч пред катедралата „Света София“ в Киев миналата седмица Бърнам се закле, че няма да бъде разколебан да предоставя помощ на Украйна.

Той каза: „Въпреки възмутителните заплахи на Русия към моята страна, ние ще продължим подкрепата си за Украйна“.

По време на речта си по случай Деня на независимостта на Украйна той похвали „чистата сила“ на украинския народ и описва страната им като „защитник на Европа, а не източник на изтичане на нашата сигурност, а предна линия в опазването на Европа безопасна“.

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Бърнам продължи, като сравни украинската съпротива срещу Русия с борбата на Обединеното кралство срещу нацистка Германия, заявявайки: „Моята нация поддържаше пламъка на европейската свобода жив през 20-и век, вие държите този пламък през 21-ви“.

Последната заплаха от руския президент идва в момент, когато Джон Хийли е подложен на натиск да увеличи разходите за отбрана на Великобритания при първия бюджет на Бърнам, на фона на нарастващата руска агресия и засилващата се глобална турбулентност.

Въпреки че финансовият министър настоява, че е „100 процента“ ангажиран с целта за увеличаване на разходите до 3% от БВП и в момента предлага времева рамка, в която ще го направи, остават въпроси относно това как ще бъде финансирано увеличението.

Във вторник Хийли обяви нови действия за затягане на мерките срещу заобикалянето на икономическите санкции от страна на Русия, като призова международните съюзници да помогнат за „разбиването на финансовите мрежи, подхранващи руската агресия“.

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Той използва първите си международни срещи с колеги от Г-7 в Северна Каролина, за да изгради международна коалиция, насочена срещу тайните руски мрежи, финансиращи войната в Украйна.

Основното действие, обявено от Хийли, е насочено срещу така наречената „мрежа А7“, за която от Външното министерство заявиха, че се използва от Русия за заобикаляне на съществуващите ограничения и за насочване на средства за подхранване на конфликта.

В понеделник Националната агенция за престъпност (NCA) и правителството издадоха първото по рода си общонационално предупреждение срещу „А7“, за да подкрепят частния сектор в борбата срещу заобикалянето на санкциите.

Според правителството целта на предупреждението е да се разстроят подкрепяните от Кремъл мрежи, които се опитват да избягат от икономическите санкции чрез паяжина от финансови структури, обхващащи множество юрисдикции.

То има за цел и да предотврати руските опити да си върнат достъпа до финансовите системи на Обединеното кралство.

Беше обявено също така, че Хийли ще удвои максималната глоба, налагана от Службата за прилагане на финансови санкции, от 50% на 100% от стойността на нарушението на санкциите.

„Ние увеличаваме икономическия натиск върху Путин и не оставяме място за укриване на онези, които помагат на неговата незаконна война“, каза Хийли и добави:

„Обединеното кралство и нашите съюзници трябва да засилят международното си сътрудничество, за да разкрият заобикалянето на санкциите и да разбият финансовите мрежи, подхранващи агресията на Русия.“

„Ангажиментът ни да застанем до украинския народ е непоколебим. Ще упражним натиск върху онези, които поддържат войната на Путин, докато се стремим да осигурим справедлив и траен мир“, каза Хийли.