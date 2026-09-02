Цената на газа в Европа поскъпна до най-високото си ниво от началото на 2023 г.

Ц ената на природния газ в Европа премина границата от 75 евро за мегаватчас в сряда, достигайки най-високото си равнище от началото на 2023 г. Новото поскъпване идва на фона на ескалацията на военните действия между САЩ и Иран и опасенията, че нарушенията в доставките на втечнен природен газ от Персийския залив могат да продължат, съобщава Reuters.

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На нидерландския газов хъб TTF, който е основният ценови ориентир за европейския пазар, котировките преминаха 75 евро за мегаватчас още в ранната търговия. Само ден по-рано цената беше над 71 евро, а от началото на юли природният газ в Европа е поскъпнал с повече от 70%.

European gas prices hit highest this year and oil rises https://t.co/JIPwbxTJCl — Financial Times (@FT) September 2, 2026

Основният фактор за новия скок са подновените военни действия между Вашингтон и Техеран. САЩ нанесоха нова серия от удари по цели в Иран във вторник, което засили опасенията от по-мащабна ескалация след относително спокойния август.

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В центъра на тревогите на енергийните пазари остава Ормузкият проток, един от най-важните маршрути за транспортиране на петрол и втечнен природен газ в света.

При нормални условия през стратегическия воден път преминава приблизително една пета от световната търговия с втечнен природен газ. Конфликтът между САЩ и Иран обаче сериозно ограничи корабоплаването през Ормузкия проток и наруши износа на енергийни суровини от Персийския залив.

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Ситуацията вече принуждава част от компаниите да прибягват до необичайни операции. Според Reuters три товара с втечнен природен газ от Катар и Обединените арабски емирства през последните седмици са били прехвърлени от един танкер на друг извън Ормузкия проток, за да достигнат до крайните си клиенти.

Подобни операции са сравнително необичайни при превоза на втечнен природен газ.

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Допълнителен риск за европейския пазар създава и ограниченият износ на LNG от Катар.

Пазарите са притеснени и от нивото на запасите преди началото на зимния сезон. Към края на август европейските газохранилища са били запълнени приблизително на 63-65%, което е под обичайните за този период равнища.

Това оставя Европа с по-малък резерв преди отоплителния сезон и я прави по-зависима от вноса на втечнен природен газ именно в момент, когато доставките от Персийския залив са ограничени.