Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

О кръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу 18-годишен младеж за убийство в Елешница.

Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда.

В началото на май миналата година младежът посетил заведение в селото в община Разлог. По време на престоя си там той станал свидетел на агресивно поведение на един от посетителите спрямо 50-годишен приятел на баща му.

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Около 01,30 ч. обвиняемият си тръгнал, но не след дълго получил телефонно обаждане от приятеля на баща му, който се оплакал, че е бил обиждан и нападнат.

Младежът се върнал, при което заварил агресивния 35-годишен мъж пред заведението и се насочил към него. Нанесъл му удар с юмрук в главата, посегнал отново да го удари, но бил възпрепятстван от присъстващите на място свидетели.

Вследствие на удара пострадалият паднал, изпаднал в тежко състояние и починал на място. На телефон за спешни случаи 112 бил подаден сигнал за инцидента.

В хода на разследването са били анализирани записи от камери за видеонаблюдение на заведението, извършени са видеотехнически, лицево-идентификационна, съдебнохимическа, психиатрично-психологична експертизи.

Съгласно заключението на съдебномедицинска експертиза причината за смъртта на жертвата е тежка черепно-мозъчна травма. Вещите лица са категорични, че е налице пряка причинно-следствена връзка между нанесения удар с юмрук в лицето на пострадалия и настъпилата смърт, вследствие на масивния кръвоизлив.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.