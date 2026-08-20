България

Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда

Николай Киров Николай Киров

20 август 2026, 14:44
Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето
Източник: БТА

О кръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу 18-годишен младеж за убийство в Елешница.

Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда.

В началото на май миналата година младежът посетил заведение в селото в община Разлог. По време на престоя си там той станал свидетел на агресивно поведение на един от посетителите спрямо 50-годишен приятел на баща му.

Сбиване край Разлог завърши трагично: 35-годишен мъж почина в спешното

Около 01,30 ч. обвиняемият си тръгнал, но не след дълго получил телефонно обаждане от приятеля на баща му, който се оплакал, че е бил обиждан и нападнат.

Младежът се върнал, при което заварил агресивния 35-годишен мъж пред заведението и се насочил към него. Нанесъл му удар с юмрук в главата, посегнал отново да го удари, но бил възпрепятстван от присъстващите на място свидетели.

Вследствие на удара пострадалият паднал, изпаднал в тежко състояние и починал на място. На телефон за спешни случаи 112 бил подаден сигнал за инцидента.

В хода на разследването са били анализирани записи от камери за видеонаблюдение на заведението, извършени са видеотехнически, лицево-идентификационна, съдебнохимическа, психиатрично-психологична експертизи.

Съгласно заключението на съдебномедицинска експертиза причината за смъртта на жертвата е тежка черепно-мозъчна травма. Вещите лица са категорични, че е налице пряка причинно-следствена връзка между нанесения удар с юмрук в лицето на пострадалия и настъпилата смърт, вследствие на масивния кръвоизлив.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
убийство Елешница прокуратура
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Крал Чарлз с първа реакция след решението на Хари и Меган да се върнат във Великобритания

Крал Чарлз с първа реакция след решението на Хари и Меган да се върнат във Великобритания

Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
Руски самолет Ил-76ТД прелетя над България към Сърбия
Ексклузивно

Руски самолет Ил-76ТД прелетя над България към Сърбия

Преди 17 часа
Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци
Ексклузивно

Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Преди 23 часа
Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива
Ексклузивно

Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива

Преди 20 часа
Силен вятър обърна пожара край Враца, пратиха хеликоптер
Ексклузивно

Силен вятър обърна пожара край Враца, пратиха хеликоптер

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радев разговаря с Рюте за статията във "Файненшъл Таймс"

Радев разговаря с Рюте за статията във "Файненшъл Таймс"

България Преди 15 минути

Рюте лично потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО

Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на сестрите Белнейски

Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на сестрите Белнейски

България Преди 16 минути

През 1992 г. Иван Иванов въвежда ДНК анализа у нас, а по-късно извлича следата от убиеца на сестрите Белнейски, след като ФБР и англичаните не успяват. Днес ученият прави ДНК профили на добитък и разкрива пороците на системата

Над 200 монети от Константиновата династия откриха при разкопки в Пловдив.

Над 200 древни монети и мистериозни погребения излязоха наяве в Пловдив

България Преди 1 час

Археолози разкриват тайните на квартал край Филипопол

Vivacom стартира Back to School кампания със специални отстъпки до 80 евро за смарт устройства

Vivacom стартира Back to School кампания със специални отстъпки до 80 евро за смарт устройства

Любопитно Преди 1 час

<p>&bdquo;Онлайн, офлайн, убийство&ldquo; на Младежкия хълм: Как хибридната радикализация превръща младежи в глутница</p>

"Жестът на Тесак", побой и унижение: Защо неонацистки модели влияят на тийнейджърите

България Преди 1 час

Според криминалния психолог Даниел Генчев младите хора имат естествена потребност от групова идентификация и търсят места, където да се чувстват приети, но понякога именно тези среди влияят негативно

Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия, Анкара ги отрече

Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия, Анкара ги отрече

Свят Преди 1 час

Турция отрече нейни военни да са били разположени в базата „Абу ад Духур“, по която Израел нанесе удари

Дизелът е горивото с най-силен ръст за последния месец - близо 10%, докато при бензина увеличението е около 3%.

Дизелът поскъпна с близо 10% за месец

Парите ни Преди 1 час

Бензинът също върви нагоре, но най-голямото увеличение е при дизеловото гориво

Нашествие от туристи: Къде в Европа чужденците са повече от местните жители

Нашествие от туристи: Къде в Европа чужденците са повече от местните жители

Любопитно Преди 1 час

Нови данни на Евростат показват кои европейски дестинации са най-пренаселени от туристи. Гръцките острови Санторини, Родос и Корфу оглавяват класацията в целия ЕС с над 100 нощувки на всеки един местен жител за последната година

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи

Абас Арагчи реагира на икономическите санкции на Тръмп срещу държави, подпомагащи Иран

Свят Преди 2 часа

Напрежението между САЩ и Иран остава високо, а преговорите са в застой

Проучване: Използването на изкуствен интелект вдига оценките за домашно, но сваля тези от изпити

Проучване: Използването на изкуствен интелект вдига оценките за домашно, но сваля тези от изпити

Любопитно Преди 2 часа

Мащабно проучване сред 27 000 ученици показва, че използването на изкуствен интелект съкращава времето за писане на домашни и вдига оценките с близо 20%, но води до значително по-слаби резултати на финалните тестове и изпити

Мъж стреля по куче от автомобил в Радомир, полицията го задържа

Мъж стреля по куче от автомобил в Радомир, полицията го задържа

Свят Преди 2 часа

Раненото животно е оцеляло и се възстановява във ветеринарна клиника в Перни

КНДР изстреля неидентифициран снаряд, заяви южнокорейската армия

КНДР изстреля неидентифициран снаряд, заяви южнокорейската армия

Свят Преди 2 часа

Това е станало само няколко часа след като Тръмп заяви, че ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун тази година

Хинд Раджаб

„Стъмва се, страх ме е“: Убита, докато се моли по телефона - Израел призна за екзекуцията на малката Хинд

Свят Преди 2 часа

Израелските военни за първи път потвърдиха, че са открили огън по автомобила на 5-годишната Хинд Раджаб в Газа. Армията започва наказателно разследване за смъртта на детето, нейното семейство и спасителите, както и за друг инцидент с загинали медици

,

Детето от хита Baby Shark дебютира на K-pop сцената 10 години след световната слава

Любопитно Преди 2 часа

Пак Гоньон, който беше едва на 7 години по време на снимките на Baby Shark Dance, прави своя самостоятелен дебют под псевдонима Baby Shark Boy. Новият му сингъл Wave е подкрепен от компанията Pinkfong и стъпва върху познатата мелодия

Европейските газови хранилища започват август запълнени на едва 57,1%, докато цената на TTF е нараснала със 120% от началото на годината.

Газът в Европа поскъпна двойно, а зимата носи нов риск

Свят Преди 2 часа

Хранилищата са на исторически ниско ниво за този момент от годината, а горещините допълнително увеличават потреблението

Отлични новини за летовниците: Плажът в Свети Влас отново е отворен за къпане

Отлични новини за летовниците: Плажът в Свети Влас отново е отворен за къпане

България Преди 2 часа

Забраната беше въведена на 14 август заради замърсяване след проблем с пречиствателната станция

Всичко от днес

От мрежата

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
1

Суша в незапомнен мащаб в Западна Европа

sinoptik.bg
1

Koe e родното място на Омир

sinoptik.bg

Vivacom стартира Back to School кампания със специални отстъпки до 80 евро за смарт устройства

Edna.bg

Силата на Джеси Джей: Отстояване на граници на сцената и в живота

Edna.bg

Аладир: Левски ще спечели реванша с АЕК с 2:0

Gong.bg

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за ОФИ Крит

Gong.bg

Радев разговаря с Рюте за статията на "Файненшъл Таймс"

Nova.bg

Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Nova.bg