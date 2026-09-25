Речта на Нетаняху пред ООН: Делегати напуснаха залата, десетки бяха арестувани на протест

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Д есетки делегати напуснаха залата на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, когато израелският премиер Бенямин Нетаняху започна речта си. Паралелно с това пред централата на световната организация се проведоха протести, при които полицията арестува най-малко 30 души, сред които актьори и политици.

Нетаняху използва изказването си, за да защити действията на Израел в региона, да отхвърли обвиненията в геноцид в Газа и да отправи критики към редица международни лидери.

Делегати напуснаха залата

Залата на Общото събрание беше сравнително празна в началото на деня, но постепенно се запълни преди речта на израелския премиер. При появата му обаче десетки представители на различни държави станаха и напуснаха залата.

Палестинската делегация предварително е призовала останалите представители да се присъединят към нея и да напуснат в знак на протест срещу речта на Нетаняху.

Израелският премиер определи напусналите като „морални страхливци“.

„Ако в тази зала все още има страхливци, които не са напуснали, нека го направят сега“, заяви Нетаняху в началото на изказването си.

Той каза, че Израел защитава много от държавите, чиито делегации са напуснали залата. По думите му редица лидери са му благодарили в частни разговори за израелските действия срещу Иран.

Нетаняху заяви, че атаката срещу иранските ядрени обекти е била едно от най-лесните решения, които е трябвало да вземе като премиер.

„Израел не е извършил геноцид“

Основна част от речта на Нетаняху беше посветена на обвиненията срещу Израел за действията му в Газа.

Той категорично отхвърли твърденията за геноцид.

„Израел не е извършил геноцид. Израел предотврати геноцид“, заяви израелският премиер.

Нетаняху посочи хуманитарната помощ, която Израел твърди, че допуска в Газа, и попита коя държава, която извършва геноцид, би изпращала хуманитарни доставки и ваксини срещу полиомиелит.

Израелският премиер заяви, че страната му води война на седем фронта и има „осми фронт“ - кампания за дезинформация, която според него се финансира от редица държави.

Той заяви, че Израел ще продължи да се защитава и ще победи, защото според него няма друг избор.

Остро нападение срещу Мамдани и Ердоган

Сред основните мишени на критиките му беше кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани.

Нетаняху го обвини, че с критиките си към действията на Израел в Газа създава усещане за несигурност сред евреите в Ню Йорк.

„Г-н Мамдани, откакто бяхте избран за кмет на този град, много евреи вече не се чувстват в безопасност в Ню Йорк“, заяви Нетаняху.

Мамдани е дългогодишен критик на израелската военна операция в Газа и публично е определял Нетаняху като „военнопрестъпник“.

Израелският премиер отправи критики и към турския президент Реджеп Тайип Ердоган, когото нарече „тиран“. Нетаняху обвини Турция и в разпространяване на дезинформация за Израел.

Той заяви и че един ден иранският народ ще бъде свободен, като определи режима в Техеран като „смъртоносен“.

Критики към Франция и Великобритания

Нетаняху отправи критики и към Франция и Великобритания заради обвиненията в колониализъм срещу Израел.

„Те обвиняват Израел в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За бога, та тези страни измислиха това понятие“, заяви той.

По повод насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг Нетаняху заяви, че става дума за „шепа млади нарушители на закона“. По думите му около 150 души хвърлят камъни и изкореняват маслинови дръвчета.

Израелският премиер обвини международните медии, че отделят несъразмерно внимание на тези случаи.

Нетаняху благодари и на президента на САЩ Доналд Тръмп, като заяви, че Израел няма по-голям партньор от него.

Той обвини и Катар, че се опитва да влияе на младите хора, за да започнат да мразят Израел и САЩ.

Протести и арести пред ООН

Докато Нетаняху говореше в залата, пред централата на ООН се проведе протест срещу посещението му.

Около 200 души се събраха по инициатива на „Еврейски глас за мир“ - еврейска активистка организация, която подкрепя палестинците. Демонстрантите носеха бели тениски с послания като „Финансирайте хората, а не бомбите“, „Не на войната“ и „Свобода за Палестина“.

Протестиращите блокираха движението по улица в близост до централата на ООН. След като полицията им нареди да се преместят, част от тях останаха на пътното платно.

Полицаите започнаха да извеждат един по един участниците и да ги отвеждат до полицейски автобуси.

Сред задържаните са носителката на „Оскар“ Сюзън Сарандън, носителката на „Еми“ Хана Айнбиндер, актрисата Синтия Никсън, кандидатката за Конгреса от Демократическата партия Дариализа Авила Шевалие и членът на Общинския съвет на Ню Йорк Чи Осе.

Мамдани отговори на Нетаняху

След речта на израелския премиер Зохран Мамдани реагира на критиките му.

Кметът на Ню Йорк заяви, че Нетаняху е използвал речта си, за да повтори според него неоснователни твърдения за Израел и войната в Газа.

Мамдани посочи и заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд срещу Нетаняху по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Израел отхвърля обвиненията срещу премиера и твърденията за геноцид в Газа. Реакцията на Мамдани последва директните критики към него от трибуната на Общото събрание на ООН.

Речта на Нетаняху се проведе на фона на засилващите се международни критики към действията на Израел в Газа. Напускането на делегации от залата и протестите в Ню Йорк превърнаха посещението му в ООН в един от най-напрегнатите моменти от тазгодишната сесия на Общото събрание.