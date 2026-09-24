България

Николай Найденов отговори на Борислав Сарафов за избора на ВСС

Правосъдният министър отговори с официална позиция на твърденията на Борислав Сарафов, определяйки ги като „компроматна атака“

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 16:54
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М инистърът на правосъдието Николай Найденов заяви в своя официална позиция, че никой кандидат за Висшия съдебен съвет (ВСС) не е получавал от него обещания или ангажименти нито в министерството, нито където и да било другаде. Той беше категоричен, че не е търсил подкрепа за себе си за избор на главен прокурор, съобщава NOVA.

Изявлението на правосъдния министър идва в отговор на открито писмо, изпратено от бившия и.ф. главен прокурор и настоящ следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов. В него Сарафов отправя обвинения за действия на Найденов, които според него поставят въпроси за политическо влияние върху избора на членове на ВСС от професионалната квота.

Борислав Сарафов подаде сигнал до премиера за политическа корупция

Писмото е адресирано до премиера Румен Радев, членовете на Висшия съдебен съвет, вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Повод за сигнала са публични изявления на Найденов, в които той говори за „прегрупиране на прокуратурата“ в следователския кабинет на Сарафов. От своя страна Сарафов отхвърля тези твърдения и обвинява правосъдния министър, че провежда срещи с кандидати за бъдещия състав на ВСС.

В своята позиция министър Найденов определя случая като „компроматна атака“, при която действителни събития — като негово посещение в сервиз и автосалон по лични причини, както и работни срещи с магистрати в кабинета му — са преплетени с изфабрикувани твърдения. Правосъдният министър допълни, че ще предприеме законови действия за защита срещу действията на Борислав Сарафов.

Найденов за избора на ВСС: Има индикации за прегрупиране в кабинета на Сарафов

Пълен текст на позицията на министъра на правосъдието Николай Найденов:

„В едно от първите си публични изявления след като поех поста на министър на правосъдието, призовах г-н Борислав Сарафов да прояви достатъчно чест и сам да се оттегли от системата, като посочих, че бих го поздравил, ако това се случи. Г-н Сарафов не заслужи такива поздравления.

Като министър на правосъдието приемам магистрати в кабинета си в министерството. Това е част от работата ми и ще продължа да го правя. Сред тях имаше и такива, които заявиха, че са били подлагани на натиск. Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си.

Посочената в писмото фирма извършва дейности по продажба и сервизно обслужване на автомобили, както и застраховането им, като офиса им съм посещавал по лични причини. Там не са провеждани никакви срещи с кандидати за ВСС.

Ако г-н Сарафов разполага с данни за извършено престъпление, като следовател той добре знае реда за съобщаването му. Този ред не минава през медиите.

Използваният типичен прийом за съставителите на компромати е навързването на действителни събития към изфабрикувани от тях твърдения, с цел придаване на достоверност на цялостния разказ. Фактът, че съм посещавал офис на автомобилно представителство и сервиз, където обслужвам личния си автомобил и плащам застраховки, както и фактът, че в кабинета ми в Министерството на правосъдието съм приемал магистрати, са удобно вплетени в една компроматна атака.

Не знам дали тя е израз на раздразнението на г-н Сарафов от това, че в институционално качество ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо - чрез създаване на изкуствен скандал се преследва провал на предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и оставане на власт на досегашното удобно статукво.

Не се наемам да давам оценка за мотивите на г-н Сарафов. Няма да позволя обаче този спор да отклони вниманието от същественото: избор на ВСС, в който кандидатите се преценяват по професионализъм и интегритет.

Единствено бих отбелязал, че за разлика от своите досегашни действия, г-н Сарафов изглежда, че е реагирал като истински следовател /според собствените му разбирания/ и е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите ми в министерството и извън него. Тук проблемът не е личен, а институционален и като такъв следва да намери своето разрешение.

Ще предприема действия за защита срещу действията на г-н Сарафов по установения от закона ред, без да използвам медиите за това.“

Редактор: Стела Христова
Николай Найденов Борислав Сарафов Висш съдебен съвет Компроматна атака Политическо влияние
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