Николай Найденов отговори на Борислав Сарафов за избора на ВСС

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М инистърът на правосъдието Николай Найденов заяви в своя официална позиция, че никой кандидат за Висшия съдебен съвет (ВСС) не е получавал от него обещания или ангажименти нито в министерството, нито където и да било другаде. Той беше категоричен, че не е търсил подкрепа за себе си за избор на главен прокурор, съобщава NOVA.

Изявлението на правосъдния министър идва в отговор на открито писмо, изпратено от бившия и.ф. главен прокурор и настоящ следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов. В него Сарафов отправя обвинения за действия на Найденов, които според него поставят въпроси за политическо влияние върху избора на членове на ВСС от професионалната квота.

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Писмото е адресирано до премиера Румен Радев, членовете на Висшия съдебен съвет, вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Повод за сигнала са публични изявления на Найденов, в които той говори за „прегрупиране на прокуратурата“ в следователския кабинет на Сарафов. От своя страна Сарафов отхвърля тези твърдения и обвинява правосъдния министър, че провежда срещи с кандидати за бъдещия състав на ВСС.

В своята позиция министър Найденов определя случая като „компроматна атака“, при която действителни събития — като негово посещение в сервиз и автосалон по лични причини, както и работни срещи с магистрати в кабинета му — са преплетени с изфабрикувани твърдения. Правосъдният министър допълни, че ще предприеме законови действия за защита срещу действията на Борислав Сарафов.

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Пълен текст на позицията на министъра на правосъдието Николай Найденов:

„В едно от първите си публични изявления след като поех поста на министър на правосъдието, призовах г-н Борислав Сарафов да прояви достатъчно чест и сам да се оттегли от системата, като посочих, че бих го поздравил, ако това се случи. Г-н Сарафов не заслужи такива поздравления.

Като министър на правосъдието приемам магистрати в кабинета си в министерството. Това е част от работата ми и ще продължа да го правя. Сред тях имаше и такива, които заявиха, че са били подлагани на натиск. Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си.

Посочената в писмото фирма извършва дейности по продажба и сервизно обслужване на автомобили, както и застраховането им, като офиса им съм посещавал по лични причини. Там не са провеждани никакви срещи с кандидати за ВСС.

Ако г-н Сарафов разполага с данни за извършено престъпление, като следовател той добре знае реда за съобщаването му. Този ред не минава през медиите.

Използваният типичен прийом за съставителите на компромати е навързването на действителни събития към изфабрикувани от тях твърдения, с цел придаване на достоверност на цялостния разказ. Фактът, че съм посещавал офис на автомобилно представителство и сервиз, където обслужвам личния си автомобил и плащам застраховки, както и фактът, че в кабинета ми в Министерството на правосъдието съм приемал магистрати, са удобно вплетени в една компроматна атака.

Не знам дали тя е израз на раздразнението на г-н Сарафов от това, че в институционално качество ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо - чрез създаване на изкуствен скандал се преследва провал на предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и оставане на власт на досегашното удобно статукво.

Не се наемам да давам оценка за мотивите на г-н Сарафов. Няма да позволя обаче този спор да отклони вниманието от същественото: избор на ВСС, в който кандидатите се преценяват по професионализъм и интегритет.

Единствено бих отбелязал, че за разлика от своите досегашни действия, г-н Сарафов изглежда, че е реагирал като истински следовател /според собствените му разбирания/ и е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите ми в министерството и извън него. Тук проблемът не е личен, а институционален и като такъв следва да намери своето разрешение.

Ще предприема действия за защита срещу действията на г-н Сарафов по установения от закона ред, без да използвам медиите за това.“