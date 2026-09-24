България

Външно министерство инициира отзоваването на посланика ни в ОАЕ

Велислава Петрова задейства конституционната процедура за освобождаването на Иван Йорданов след разкрития за връзки с финансирането на полети на Делян Пеевски

24 септември 2026, 19:35
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М инистърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, с който се предлага на президента на Република България да издаде указ за отзоваване на извънредния и пълномощен посланик на страната ни в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов, пише NOVA.

Посланикът на България в ОАЕ се срещна в МВнР със зам.-министъра

С подписването на документа Външно министерство инициира предвидената в Конституцията процедура. След като проектът бъде официално приет от Министерския съвет, предложението ще бъде изпратено на държавния глава за издаване на съответния указ.

В сряда в МВнР се състоя среща с дипломата, проведена от заместник-министър Христо Полендаков по указание на министър Петрова. Посланик Йорданов се завърна извънредно на територията на България във вторник, след като премиерът Румен Радев заяви, че очаква възможно най-бързото му отзоваване.

Посланикът в ОАЕ Иван Йорданов се върна в България

  • Повод за скандала и проверката в Абу Даби

Повод за реакцията на властите стана информация, представена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според данните дружеството, което е поемало разходите за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ.

Външният министър Велислава Петрова разпореди пълна проверка по случая, която няма да се ограничи само до наличните документи, а ще бъде извършена на място. За целта екип на Външно министерство ще замине на инспекция в ОАЕ през следващите няколко седмици.

Междувременно бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов отрича фирмата му да е свързана с полетите на Делян Пеевски и с обществени поръчки за мантинели.

В писмо до медиите Илиян Йорданов отхвърля и твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че така нареченото „дружество касичка“, през което са били отклонявани средства, е свързано с него.

„Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него. Дружеството „Спектрум Еър“ ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети“, категоричен е в позицията си Йорданов.

Радев поиска спешно отзоваване на посланика ни в ОАЕ

Премиерът Румен Радев също коментира казуса на запитване дали е правена проверка на дипломата при назначаването му от служебния кабинет на Гълъб Донев. По думите на премиера предварителни проверки до степен кой е бащата на даден кандидат и с какъв бизнес се занимава той няма как да бъдат извършвани.

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