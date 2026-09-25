Пътища, тол система и летище София: Петима министри на парламентарен контрол

П ътищата, тол системата, летище София и нарушения, установени при одит в НАТФИЗ, са сред акцентите в днешния парламентарен контрол.
На въпросите на депутатите в Народното събрание ще отговарят петима министри - на регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, околната среда и водите, вътрешните работи и образованието и науката.
Регионалният министър ще отговаря на въпроси, свързани с ключови ремонти по пътищата и бъдещето на винетната система.
Сред темите към транспортния министър са шумът от самолетите и мерките за безопасност на летище София.
В рамките на парламентарния контрол ще бъдат обсъдени и данни за нарушения, установени при извършен одит в Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ).