Свят

След бойкот и съдебно решение: CNN и MS NOW възстановиха достъпа си до Белия дом

Американските медии извоюваха съдебно решение срещу забраната, наложена от президента на САЩ в края на миналата седмица

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 20:27
След бойкот и съдебно решение: CNN и MS NOW възстановиха достъпа си до Белия дом
Източник: БТА

Т елевизиите CNN и MS NOW съобщиха, че техните журналисти отново са получили достъп до Белия дом, след като по-рано сутринта им беше отказано влизане в сградата.

Съд нареди на Тръмп да възстанови достъпа на журналисти до Белия дом

Обратът настъпи след съдебно решение, което разпореди незабавното възстановяване на достъпа както на двете телевизии, така и на онлайн изданието Politico. Към момента все още няма официална информация дали от Politico също са възобновили присъствието си на място.

Тръмп спря достъпа до Белия дом на три медии

До съдебния казус се стигна, след като президентът Доналд Тръмп наложи забрана за достъп на трите медии. В знак на протест срещу това решение, телевизионните екипи, които ежедневно отразяват събитията във Вашингтон, временно преустановиха работата си и обявиха бойкот на брифингите в Белия дом.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
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