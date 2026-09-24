След бойкот и съдебно решение: CNN и MS NOW възстановиха достъпа си до Белия дом

Т елевизиите CNN и MS NOW съобщиха, че техните журналисти отново са получили достъп до Белия дом, след като по-рано сутринта им беше отказано влизане в сградата.

Съд нареди на Тръмп да възстанови достъпа на журналисти до Белия дом

Обратът настъпи след съдебно решение, което разпореди незабавното възстановяване на достъпа както на двете телевизии, така и на онлайн изданието Politico. Към момента все още няма официална информация дали от Politico също са възобновили присъствието си на място.

Breaking news: Journalists from CNN and MS NOW said that they were allowed reentry to the White House days after being banned and hours after a federal judge ordered their credentials restored. https://t.co/R7ARHk4YLi — The Washington Post (@washingtonpost) September 24, 2026

Тръмп спря достъпа до Белия дом на три медии

До съдебния казус се стигна, след като президентът Доналд Тръмп наложи забрана за достъп на трите медии. В знак на протест срещу това решение, телевизионните екипи, които ежедневно отразяват събитията във Вашингтон, временно преустановиха работата си и обявиха бойкот на брифингите в Белия дом.