Свят

Почина френската кинозвезда Марина Влади - голямата любов на Висоцки

Носителката на наградата за най-добра женска роля в Кан и последната съпруга на руския поет почина на 88-годишна възраст

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 20:07
Почина френската кинозвезда Марина Влади - голямата любов на Висоцки
Марина Влади   
Източник: Getty

Ф ренската актриса с руски корени Марина Влади, носителка на наградата за най-добра женска роля от фестивала в Кан и последната голяма любов на легендарния поет, актьор и бардов музикант Владимир Висоцки, почина на 88-годишна възраст, съобщиха от семейството ѝ.

С нейната кончина си отива цяла епоха от европейското кино - времето на режисьори като Жан-Люк Годар, Орсън Уелс, Жан Деланой, Марко Ферери и Бертран Таверние. За милиони хора в Русия, Украйна, България и целия бивш социалистически блок обаче нейното име остава завинаги свързано с това на Владимир Висоцки.

  • От руските емигранти край Париж до върховете на киното в Кан

Родена на 10 май 1938 г. в Клиши край Париж като Катрин Марина дьо Поляков-Байдаров, тя е най-малката от четирите дъщери на руски емигранти — баща ѝ Владимир Поляков е оперен баритон, а майка ѝ Милица е балерина. И четирите сестри избират пътя на изкуството, като Марина Влади е последната преживяла от известната артистична династия Полякови.

Влади започва да се снима още като дете, а пробивът ѝ идва през 1954 г. с филма „Преди потопа“ на Андре Кайат. През 1961 г. Жан Деланой я поверява главната роля в „Принцесата на Клев“, а най-голямото ѝ признание в киното идва през 1963 г., когато печели наградата за най-добра женска роля на кинофестивала в Кан за изпълнението си в „Съпружеското ложе“ на Марко Ферери. В кариерата си с над 100 филма тя работи с легенди като Орсън Уелс („Фалстаф“), Жан-Люк Годар („Две или три неща, които знам за нея“) и Еторе Скола („Сплендор“).

  • Любовта с Висоцки и „Владимир, или прекъснатият полет“

През 60-те години Марина Влади се запознава с Владимир Висоцки - звездата на театъра на „Таганка“ и емблематичен поет. През 1970 г. двамата сключват брак, а тяхната любов се превръща в символ на преодоляването на Желязната завеса между Париж и Москва.

След трагичната смърт на Висоцки на 25 юли 1980 г., Влади публикува през 1987 г. книгата си „Владимир, или прекъснатият полет“ — един от най-интимните и разтърсващи портрети на поета, разкриващ както неговия гений, така и борбата му със зависимостите и натиска на съветската система.

Освен забележителна актриса с близо 70 години кариера на сцената и екрана, Марина Влади е автор на 13 книги, певица с 5 музикални албума и активна общественичка. През 1971 г. тя е сред подписалите прочутия „Манифест на 343-те“ във Франция за борбата за правото на аборт и граждански права.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
Марина Влади Владимир Висоцки френска актриса европейско кино кончина Фестивал в Кан Желязната завеса
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