България

ЦИК заличи регистрацията на Александър Томов и Сергей Инджов от изборите за президент

Причината за отпадането на кандидатпрезидентската двойка под Номер 12 е установено съветско гражданство на кандидата за вицепрезидент

24 септември 2026, 19:52
ЦИК заличи регистрацията на Александър Томов и Сергей Инджов от изборите за президент
Александър Трифонов Томов и Сергей Петков Инджов   
Източник: БТА

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) заличи регистрацията на кандидатпрезидентската двойка Александър Томов и Сергей Инджов. Двамата бяха издигнати от ПП „Българска социалдемокрация – Евролевица“ и трябваше да участват в изборната надпревара за „Дондуков“ 2 под Номер 12 в бюлетината, предава NOVA.

В ЦИК са постъпили документи за регистрация на 10 кандидатпрезидентски двойки

Решението на ЦИК идва след извършени задължителни проверки на кандидатските листи и установяване на съветско двойно гражданство на кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов. Според Конституцията на Република България кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да са български граждани по рождение, да са навършили 40 години и да нямат друго гражданство.

Александър Томов влиза в надпреварата за президент

  • Казусът с гражданството и конституционните изисквания

Сергей Инджов е роден през 1962 г. и е завършил Одеския политехнически институт. При проверката на документите е установено наличието на гражданство от бившия СССР, което пряко противоречи на изискването за липса на чуждо гражданство у кандидатите за висшите държавни постове.

Тъй като кандидатурите за президент и вицепрезидент се регистрират и участват в изборите като неделима двойка, наличието на пречка пред единия от кандидатите води до заличаване на цялата листа.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

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ЦИК заличи регистрацията на Александър Томов и Сергей Инджов от изборите за президент

ЦИК заличи регистрацията на Александър Томов и Сергей Инджов от изборите за президент

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