Илияна Йотова и премиерът на Андора договориха партньорство в зимния туризъм

П резидентът Илияна Йотова обсъди с премиера на Андора Шавиер Еспот Самора засилване на двустранното сътрудничество в областта на туризма, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Двамата разговаряха в кулоарите на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН, на които българската делегация е оглавявана от президента Йотова.

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България има изключително добри условия за зимни спортове, има и опит като успешен домакин на европейски и международни състезания. Радваме се и на високите резултати на наши спортисти. Ще се радваме да почерпим от опита на Андора в тази сфера, да установим преки контакти между ски курортите в България и Андора, заяви на срещата президентът Йотова.

Тя предложи чрез съвместни инициативи да се популяризират възможностите за туризъм в двете държави.

Андора е готова да сподели с България своя добър опит в развитието на туризма, тъй като приема над 10 милиона туристи годишно, каза, от своя страна, премиерът Еспот Самора.

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Двамата обсъдиха също войната в Украйна, водеща до тежки последици за цяла Европа, както и конфликта в Близкия изток и предизвикания от него скок на цените на горивата.

Конфликтът в Украйна няма военно решение и са необходими преговори за мир, изтъкна отново Илияна Йотова. Тя подчерта, че в преговорите трябва да участва и Европейският съюз, който към момента отсъства от тях.

"За България е от изключително значение сигурността на Черно море и свободата на корабоплаване, тъй като (Черно море) е един от основните продоволствени потоци главно за Африка", посочи държавният глава.