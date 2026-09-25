Financial Times: Правителството на САЩ и милиардери от Залива подкрепят офертата на Тод Боели за активите на „Лукойл“

Американският милиардер Тод Боели е сформирал консорциум с участието на държавната DFC на САЩ, инвеститори от ОАЕ и катарското семейство Ал-Хаят, който предлага да придобие международните активи на „Лукойл“, оценени на около 20 млрд. долара.

Консорциумът се опитва да изпревари Carlyle, с която „Лукойл“ подписа споразумение през януари, но сделката все още не е окончателно одобрена от американските власти.

В пакета са включени над 3 млрд. барела доказани и вероятни запаси, хиляди бензиностанции и големи рафинерии, включително в България и Румъния; предложението на Боели поставя Вашингтон в необичайна ситуация, тъй като американска държавна структура едновременно участва в наддаването и администрацията трябва да одобри сделката.

US government and Gulf billionaires back Todd Boehly bid for Lukoil assets https://t.co/44I5mXVJgh via @ft — Davide Burani (@dburani83) September 23, 2026

Милиардерът и финансист Тод Боели е получил подкрепата на правителството на САЩ и влиятелни представители на държавите от Персийския залив, свързани със семейство Тръмп, за офертата му за придобиване на международните активи на „Лукойл“, които бяха обявени за продажба, след като миналата година руската петролна компания попадна под санкции на САЩ.

Боели, който миналата седмица продаде дела си във футболния клуб „Челси“, работи по потенциалната сделка от месеци, заявиха двама души, близки до процеса. Целта му е да изпревари американската компания за частен капитал „Карлайл“, която през януари се договори да придобие активите.

В консорциума на Боели участват Американската корпорация за международно развитие и финансиране (DFC) и шейх Тахнун бин Зайед ал Нахаян, съветник по националната сигурност на Обединените арабски емирства и брат на президента на страната. В него влиза и милиардерското сирийско-катарско семейство Ал-Хаят, което работи в тясно сътрудничество с Белия дом и членове на семейство Тръмп по проекти в областта на недвижимите имоти и енергетиката.

Очаква се DFC, която е част от федералното правителство на САЩ и инвестира в проекти в чужбина, да придобие дялово участие от порядъка на средните стойности за тийнейджърските проценти в новата компания, заявиха двама души, запознати с въпроса. Агенцията се ръководи от Бен Блек, син на Леон Блек, съосновател на компанията за частен капитал „Аполо“.

Групата на Боели все още не е финализирала сделка с „Лукойл“. Според запознати с въпроса предложението ѝ е на напреднал етап, но не е ясно до каква степен са се водили разговори между страните.

Потенциалната сделка идва 10 месеца след като руската компания се съгласи да продаде обширния си международен бизнес на „Карлайл“, след като беше санкционирана от САЩ. Транзакцията обаче е блокирана във Вашингтон и очаква окончателното одобрение на американските власти.

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Задграничните активи на „Лукойл“, оценени на 20 млрд. долара при отписването им през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голям портфейл от рафинерии в Европа.

Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на повече от 3 млрд. барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния.

Предложението на Боели би поставило правителството на САЩ в необичайната ситуация едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им.

Според човек, запознат с процеса, други кандидати, които преди това са проявявали интерес към част или към всички активи, вече са се отказали.

Предложението повдига въпроса дали „Карлайл“ би се оказала в неизгодна позиция, ако бъде изправена срещу консорциум, в който участват правителството на САЩ и инвеститори, свързани с администрацията, при решение, вземано от Белия дом.

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„Да, това е повод за безпокойство“, заяви човек, запознат с процеса.

Очаква се International Holding Company (IHC) на шейх Тахнун да оглави консорциума заедно с Allied Investment Partners от ОАЕ, според човек, запознат с обсъжданията.

Семейство Ал-Хаят ще придобие по-малък дял, докато Боели и DFC ще контролират мнозинството в управителния съвет, заяви същият човек.

Братята Ал-Хаят се превръщат във все по-влиятелни партньори в проекти, включващи фигури, близки до администрацията на Тръмп.

Семейството има дял в проект за недвижими имоти в Албания, в който участват Иванка Тръмп и Джаред Къшнър. То също така работи по потенциалното възстановяване на тръбопроводната мрежа на Сирия като част от проект, в който участва Том Барак, специалният пратеник на САЩ за Сирия и дългогодишен сътрудник на президента Доналд Тръмп.

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UCC, компания, контролирана от семейство Ал-Хаят, наскоро получи и концесия за петролно находище в Либия, която не е била предоставена чрез открит търг. Компанията придобива и миноритарен дял в газово находище във Венецуела, управлявано от BP.

„Лукойл“ е постигнал отделно споразумение за продажбата на своите дялове в Казахстан на правителството на страната, което подлежи на одобрение от Министерството на финансите на САЩ. Делът му в петролното находище „Уест Курна“ също е прехвърлен на Ирак. Първоначалният опит за придобиване на бизнеса на „Лукойл“ от търговската компания Gunvor беше отхвърлен от Министерството на финансите на САЩ.

Боели придоби известност с атрактивните си инвестиции в спорта, минералните ресурси и медийните инфлуенсъри, но двигателят на растежа на инвестиционния му бизнес е застрахователна компания „Секюрити Бенефит“ на стойност 60 млрд. долара, която инвестира спестяванията на американски пенсионери.

Базираната в Канзас „Секюрити Бенефит“, една от водещите компании в САЩ по продажби на анюитети, инвестира около 40% от портфейла си в активи, свързани с други части от империята на Боели.

Застрахователните активи на Боели обаче са подложени на проверка на фона на разследване срещу застрахователни компании, контролирани от дългогодишния му бизнес партньор и бивш съсобственик на „Челси“ Марк Уолтър.

Белият дом, UCC и Боели отказаха коментар. „Лукойл“ и IHC не отговориха на запитванията за коментар.