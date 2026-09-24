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Нетаняху пред ООН: Израел се защитава, обвиненията в геноцид са абсурдни

Израелският премиер говори пред Общото събрание на ООН на фона на дипломатически протести и напускане на залата от десетки делегации

24 септември 2026, 22:14
Нетаняху пред ООН: Израел се защитава, обвиненията в геноцид са абсурдни
Източник: Getty

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли днес обвиненията срещу страната му в геноцид в Ивицата Газа.

"Израел се защитава.", подчерта Нетаняху в своето изказване по време на на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща (в Газа - бел. ред.) тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит.

Израел води война на седем фронта, но има и осми - редица държави наливат милиарди долари за кампания на дезинформация срещу нас, изтъкна израелският премиер. Той отправи остри критики по адрес на политици, които обвиняват Израел в геноцид, като турския президент Реджеп Тайип Ердоган, когото например той обвини, че иска да сложи ръка на Сирия. По повод изявленията на Ердоган в подкрепа на палестинците, Нетаняху подчерта, че Йерусалим е "вечна столица" на Израел. Нетаняху нарече освен това Ердоган тиранин.

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Той отправи критики и по адрес на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани.

Още в началото на изказването си Нетаняху каза, че Израел защитава много от страните, чиито делегати са напуснали сега залата в знак на протест срещу речта му, предаде Ройтерс. Той каза, че много лидери са му благодарили в частни разговори, че Израел е унищожил ядрените оръжия на Иран, предаде Асошиейтед прес. Нетаняху заяви, че атаката срещу Иран е било едно от най-лесните решения, които той е трябвало да вземе.

"Един ден иранският народ ще бъде свободен", изрази увереност израелският премиер. Той нарече режима в Техеран "смъртоносен".

Израелският лидер заяви, че страната му ще победи, защото няма друг избор. Той каза, че страната му ще продължи  да се защитава, тъй като няма друг избор, предаде Ройтерс.

Нетаняху подчерта, че Израел няма по-голям партньор от президента на САЩ Доналд Тръмп и му благодари.

Израелският премиер обвини Катар, че се опитва да промие мозъците на младите хора и те да почнат да мразя Израел и Америка.

Израелският лидер разкритикува страни като Франция и Великобритания, които критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизаторки, предаде Франс прес.

„Те обвиняват Израел в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отравят такива обвинения, има хора във Великобритания и  Франция. За бога, та тези страни измислиха това понятие“, каза Нетаняху и припомни, че техните колонии са се простирали из цялата планета.          

 Преди Нетаняху да започне да говори, десетки делегати излязоха от залата. Нетаняху нарече дипломатите, които си тръгнаха от залата, „морални страхливци“. „Ако в тази зала все още има страхливци, които не са напуснали, нека го направят сега“, заяви премиерът на Израел, когато взе думата.

Залата, която от началото на сутринта беше сравнително празна, постепенно се беше запълнила преди речта на израелския лидер. Палестинската делегация призова останалите делегации да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху. Призивът беше отправен в съобщение, изпратено до тях и видяно от АФП.

По време на изказването на Нетаняху се чуха и овации. 

Пред централата на ООН днес имаше протест срещу присъствието на израелския премиер.

Източник: Габриела Големанска, Николай Станоев/БТА    
Бенямин Нетаняху Израел Общо събрание на ООН Ивицата Газа Геноцид Реджеп Тайип Ердоган Иран
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