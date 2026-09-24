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Марго Роби официално промени името си

Актрисата Марго Роби официално прие фамилията на съпруга си Том Акърли 10 години след тайната им сватба. Нови официални документи разкриват промяната, въпреки че за киното и феновете звездата от „Барби“ най-вероятно ще запази добре познатото си име

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 20:45
Марго Роби официално промени името си
Източник: Getty Images

М арго Роби официално има ново име, 10 години след като се омъжи за филмовия продуцент Том Акърли. 36-годишната звезда изглежда най-накрая е приела фамилията на съпруга си след сватбата им през декември 2016 година, пише HELLO!

Според нови официални документи от Търговския регистър на Обединеното кралство (Companies House), свързани с съвместната продуцентска компания на двойката LuckyChap Entertainment, Марго се е отказала от моминското си име. Актрисата вече е вписана като Марго Акърли, макар че най-вероятно ще продължи да използва Роби в професионален план.

Марго и Том основават LuckyChap заедно с приятелите си Джоузи Макнамара и София Кербак през 2014 година. Оттогава компанията е продуцирала редица успешни и награждавани заглавия, сред които „Барби“, „Солтбърн“ и „Аз, Тоня“ – лентата, която донесе на Марго номинация за „Оскар“ за най-добра актриса през 2017 година.

  • Любовната история на Марго и Том

Двойката, която посрещна първото си дете – момченце – през октомври 2024 година, се запознава през 2013 година на снимачната площадка на филма „Френска сюита“. По онова време Марго играе ролята на Селин Джоузеф, а Том работи като втори асистент-режисьор.

През 2016 година актрисата признава, че преди срещата си с Том е била твърдо против сериозните обвързвания.

„Бях от хората, които абсолютно предпочитат да са необвързани. Самата идея за романтична връзка ми се струваше като нещо, което ме кара да се чувствам зле“, споделя тя пред списание Vogue. „И тогава изведнъж любовта ме връхлетя.“

„Бяхме приятели толкова дълго време. Винаги съм била влюбена в него, но си мислех: „Е, той никога няма да отвърне на чувствата ми. Не прави нещата неловки, Марго. Не бъде глупава, не му казвай, че го харесваш.“ И когато най-накрая се случи, си казах: „Разбира се, че сме заедно. Това има пълна логика, каквато нищо друго преди не е имало.“, споделя още актрисата.

Първоначално двамата пазели връзката си в тайна, дори от най-близките си приятели. Когато истината излязла наяве, реакциите на околните били доста драматични.

„Държахме всичко в тайна, защото сами не го приемахме твърде сериозно. Казвахме си, че сме просто приятели. И тогава изведнъж всички разбраха“, разказва Марго в интервю за списание ELLE през 2018 година. „Беше истински драматично. За известно време домът ни се превърна в шоуто на Джери Спрингър. Но след това страстите стихнаха и всичко се нареди.“, казва тя.

Марго Роби впечатлява с "гола" рокля на филмова премиера
10 снимки
Марго Роби
Марго Роби
Марго Роби
Марго Роби

Марго и Том сключиха брак на частна церемония в Байрън Бей през декември 2016 година, като красивата булка заложи на непринудена рокля с волани.

Актрисата потвърди щастливата новина с публикация в социалните мрежи, на която целува съпруга си и показва безименния си пръст с диамантен годежен пръстен във формата на сълза и тънка златна халка.

Двамата продължават да пазят личния си живот далеч от общественото внимание, но Марго понякога споделя детайли за брака си. Пред списание Porter тя споделя: „Да си женен всъщност е най-хубавото нещо, животът просто стана много по-забавен. Имам отговорността да бъда нечия съпруга и искам да бъда все по-добра в това.“

Относно това как успяват да поддържат близостта си въпреки натоварените си графици, тя допълва: „Дори да се наложи и двамата да летим до някой друг край на света само за една нощ, ще го направим, за да се видим, а на следващия ден се връщаме на работа. Освен това се чуваме по телефона постоянно, всеки ден.“

Редактор: Стела Христова
Марго Роби Том Акърли Смяна на име Брак Актриса Продуцент
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