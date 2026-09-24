„5 г. ядеш и пиеш, а моето дете изгни“: Решават съдбата на делото "Евгения" за жената намерена в куфар

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Магистратите трябва да се произнесат по последното решение на Софийския апелативен съд

24 септември 2026, 13:17
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  • ВКС разглежда окончателно делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова, по което съпругът ѝ Орлин Владимиров получи 20 години затвор, а баща му Пламен Владимиров беше оправдан от Софийския апелативен съд.
  • Делото вече веднъж беше върнато от ВКС заради проблеми с първоначалното разследване и следствените експерименти, в които двамата са участвали като свидетели, въпреки данни за евентуална съпричастност.
  • Прокуратурата и близките на Евгения оспорват решението; ВКС сега трябва да реши дали да потвърди наказанията и оправдателната присъда или отново да върне делото за разглеждане.

Убийците на намерената в куфар Евгения искат намаляване на присъдите

Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова, чието тяло беше открито в куфар във водоем край Перник през 2021 г. Подсъдими по случая са съпругът ѝ Орлин Владимиров и неговият баща Пламен Владимиров, предава NOVA.

Магистратите трябва да се произнесат по последното решение на Софийския апелативен съд, с което Орлин Владимиров беше осъден на 20 години затвор, а баща му беше оправдан. Преди това двамата бяха получили доживотни присъди.

В момента пред върховните съдии текат финалните пледоарии на страните. ВКС трябва да прецени дали да остави в сила постановените наказания, или отново да върне делото за разглеждане от друг съдебен състав.

Преди началото на заседанието майката на Евгения - Капка Чорбанова, се обърна към оправдания от Апелативния съд Пламен Владимиров. „Как не те беше срам?! Внук ти е родила, бе. Пет години ядеш, пиеш, нали така, къпеш си се, спинкаш си в чисто легло, а моето дете изгни“, каза тя.

Протест преди ключовото заседание

Орлин Владимиров: Съжалявам и признавам вината си, но не за всичко

Ден преди заседанието - на 23 септември, близки и приятели на Евгения, както и десетки граждани, се събраха пред Съдебната палата в София. Те настояха за най-тежки наказания по делото.

Демонстрантите носеха плакати с надписи „Доживотен затвор за убийците на Евгения“ и „Не искаме убийците сред нас“, както и куфари като символ на начина, по който е било открито тялото на младата жена. Семейството ѝ и участниците в протеста изразиха несъгласие с решението на Апелативния съд да намали наказанието на Орлин Владимиров и да оправдае баща му.

Как се стигна до новото разглеждане на делото

Делото вече веднъж достигна до Върховния касационен съд, след като Орлин и Пламен Владимирови получиха доживотни присъди. ВКС обаче отмени решението и върна процеса за ново разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд заради проблеми с част от доказателствата и първоначалните действия на разследването.

Един от ключовите въпроси се оказаха проведените следствени експерименти. Според прокурора от Апелативната прокуратура в София Юлиян Лефтеров Орлин Владимиров и баща му са участвали в тях като свидетели, въпреки че към този момент вече са съществували предпоставки да бъдат третирани като обвиняеми или заподозрени.

„Подсъдимият Орлин Владимиров и баща му са участвали в тях в качеството на свидетели, при положение, че вече са били налице предпоставки те да бъдат обвиняеми или заподозрени по смисъла на директивата“, заяви Лефтеров.

Показанията на поемните лица, присъствали при тези действия, са били сред доказателствата, върху които са стъпили предходните осъдителни решения. ВКС обаче не ги прие като достатъчни и разпореди ново разглеждане на казуса.

Обрат по делото „Евгения“: Отмениха доживотните присъди, оправдаха бащата

„Тук няма мярка за страдание. Пропуските са изцяло в първоначалните действия по разследването“, коментира Людмил Рангелов, който е адвокат на близките на Евгения.

20 години за съпруга, оправдателна присъда за бащата

При повторното разглеждане на процеса нов състав на Софийския апелативен съд стигна до различен резултат. Орлин Владимиров беше признат за виновен за убийството на съпругата си и получи 20 години лишаване от свобода.

Баща му Пламен Владимиров, който беше обвинен, че е помогнал за укриването и изхвърлянето на тялото, беше признат за невинен. Защитникът на Орлин Владимиров - адвокат Димитър Марковски, определи 20-годишната присъда като „абсолютно правилна, законосъобразна и естествена последица от всички доказателства по това дело“.

Прокуратурата и близките на Евгения оспориха решението и така процесът за втори път стигна до Върховния касационен съд. Сега върховните магистрати трябва да се произнесат по последното решение на апелативната инстанция.

Източник: NOVA    
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