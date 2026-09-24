Свят

Украйна ще получи още ракети за системите „Пейтриът“

По време на визитата си в САЩ украинският държавен глава съобщи за нови ключови споразумения за отбраната, включително исторически пакт за сигурност с Австралия

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 17:14
Украйна ще получи още ракети за системите „Пейтриът“
Източник: БТА

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е постигнал споразумение за получаване на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, но не уточни с коя държава е сключено то, съобщи Укринформ. 

Зеленски направи това изявление по време на среща с представители на украинската общност в САЩ според съобщение в неговия канал в „Телеграм“.

„Днес постигнахме споразумение – няма да казвам с кого – за пакет ракети за системите „Пейтриът“. Това е важно решение“, каза той.

Зеленски о>тбеляза, че платформата на ООН е позволила на Украйна и на други държави да укрепят своите способности.

„Подписахме споразумение за сигурност с Австралия. Това е 30-ото споразумение за сигурност на Украйна. Исторически погледнато, това е първото споразумение за сигурност с държава извън НАТО и ЕС. И това е принос. Подписахме споразумение за дронове с Финландия. Това е силен резултат, който укрепва и двете страни“, каза украинският президент.

Той добави, че в рамките на Общото събрание на ООН украинският екип е провел 20 срещи с лидери на различни държави.

Както по-рано съобщи „Укринформ“, Володимир Зеленски беше в САЩ от 22 до 24 септември, където участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. 

Редактор: Стела Христова
Източник: Александър Евстатиев/БТА    
Володимир Зеленски Украйна ракети Пейтриът противовъздушна отбрана Общо събрание на ООН САЩ
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