Украйна ще получи още ракети за системите „Пейтриът“

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е постигнал споразумение за получаване на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, но не уточни с коя държава е сключено то, съобщи Укринформ.

Зеленски направи това изявление по време на среща с представители на украинската общност в САЩ според съобщение в неговия канал в „Телеграм“.

„Днес постигнахме споразумение – няма да казвам с кого – за пакет ракети за системите „Пейтриът“. Това е важно решение“, каза той.

Ukraine secured a deal for a new package of Patriot air defense missiles, President Zelensky announced at the UN General Assembly.



The boost comes as Ukraine intercepted 60% of incoming Russian ballistic missiles in Thursday's attack on Kyiv.https://t.co/mda1EVyz6X — KyivPost (@KyivPost) September 24, 2026

Зеленски о>тбеляза, че платформата на ООН е позволила на Украйна и на други държави да укрепят своите способности.

„Подписахме споразумение за сигурност с Австралия. Това е 30-ото споразумение за сигурност на Украйна. Исторически погледнато, това е първото споразумение за сигурност с държава извън НАТО и ЕС. И това е принос. Подписахме споразумение за дронове с Финландия. Това е силен резултат, който укрепва и двете страни“, каза украинският президент.

Той добави, че в рамките на Общото събрание на ООН украинският екип е провел 20 срещи с лидери на различни държави.

Както по-рано съобщи „Укринформ“, Володимир Зеленски беше в САЩ от 22 до 24 септември, където участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.