България

Гърция разследва Васил Михайлов за въоръжен грабеж и организирана престъпна група

Окръжната прокуратура в Кюстендил поиска постоянното му задържане въз основа на издадена Европейска заповед за арест от властите в Кавала

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 16:38
Гърция разследва Васил Михайлов за въоръжен грабеж и организирана престъпна група
Източник: БГНЕС

О кръжната прокуратура в Кюстендил поиска постоянното задържане под стража на 23-годишния Васил Михайлов, добил популярност като „прокурорския син“ от Перник. Причината е издадена в Гърция Европейска заповед за арест, според която той е издирван във връзка с мащабно разследване за няколко изключително тежки престъпления. Процедурата у нас е започнала след получена официална информация от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на МВР. Заповедта за арест е издадена от Апелативната прокуратура в Тракия въз основа на разпореждане на следовател в град Кавала, съобщава NOVA.

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Според официалното съобщение на българската прокуратура гръцките правоохранителни органи издирват Михайлов за предполагаемо участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. За посочените деяния гръцкото законодателство предвижда най-тежкото наказание - до доживотен затвор, като съответните деяния представляват престъпления и според българския Наказателен кодекс. Към момента Окръжната прокуратура в Кюстендил е постановила задържането на Михайлов за срок до 72 часа по реда на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, като предстои съдът да реши дали той да остане за постоянно в ареста.

Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

Васил Михайлов, който е син на пернишкия прокурор Бисер Михайлов, стана публично известен след серия разследвания за насилие и други престъпления. През май 2026 г., след като повече от десет месеца се укриваше, той беше открит и задържан от полицията в столичния квартал „Свобода“. В края на май прокуратурата съобщи, че той вече има една влязла в сила ефективна присъда от една година и осем месеца затвор, определена след групиране на наказания за закана за убийство и причиняване на лека телесна повреда, включително към жена, с която е имал връзка. След ареста му той беше приведен в затвора за изтърпяване на това наказание. Отделно срещу него има и други производства - той беше осъден на първа инстанция на четири години затвор по дело за побои и закана за убийство, която присъда беше протестирана от прокуратурата, а също така е обвиняем и по разследване за принуда, отвличане с користна цел и закани за убийство.

Редактор: Стела Христова
Васил Михайлов Прокурорският син Европейска заповед за арест Гърция Организирана престъпна група Задържане под стража Тежки престъпления
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Гърция разследва Васил Михайлов за въоръжен грабеж и организирана престъпна група

Гърция разследва Васил Михайлов за въоръжен грабеж и организирана престъпна група

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