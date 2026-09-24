Свят

Нетаняху пристигна в Ню Йорк за ООН, но няма да има среща с Тръмп

Израелският премиер прави необичайно кратко посещение от под осем часа на фона на обтегнати отношения с Вашингтон и предстоящи избори в Израел

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 17:27
Нетаняху пристигна в Ню Йорк за ООН, но няма да има среща с Тръмп
Бенямин Нетаняху   
Източник: БТА

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Ню Йорк, където ще направи изказване пред Общото събрание на ООН. По време на краткия му престой са предвидени срещи с редица световни лидери, но не и с американския президент Доналд Тръмп, съобщи Асошиейтед прес.

Според канцеларията на Нетаняху не са планирани срещи и с държавния секретар на САЩ Марко Рубио или с лидери на арабски държави.

Необичайно краткото посещение на израелския лидер рязко контрастира с едноседмичната му визита миналата година, когато той се срещна и с Тръмп, добави Ройтерс. Това е показателно за трудния период в отношенията между САЩ и Израел. Очаква се Нетаняху да остане в Ню Йорк по-малко от осем часа, след което да се върне в Израел, заявиха двама израелски представители.

От канцеларията на израелския премиер заявиха, че много световни лидери са поискали да разговарят с Нетаняху, но програмата му е натоварена и той трябва да се върне в Израел преди началото на еврейския празник Сукот, който започва утре по залез слънце.

  • Дипломатически фокус върху Латинска Америка

Нетаняху ще се срещне с президентите на Аржентина, Боливия, Парагвай, Панама и Етиопия, с вицепрезидента на Колумбия, както и с премиерите на Гърция, Словения и Папуа Нова Гвинея, съобщи канцеларията му.

Петима от деветимата лидери, с които са предвидени срещи, са от страни от Латинска Америка, с които Израел се стреми да задълбочи връзките си на фона на обтегнатите отношения с традиционните си партньори в Европа заради войната в Газа и разширяването на израелските селища на Западния бряг.

  • Оценки и политически последици

Бившият израелски посланик във Вашингтон Майкъл Орен заяви, че не си спомня случай, в който израелски премиер да е посещавал САЩ, без да се срещне с президента. Той определи това като неблагоприятно развитие за Нетаняху преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври.

Тръмп се е срещал с Нетаняху осем пъти от началото на втория си президентски мандат, като последната им среща беше през юли.

Според Орен речта на израелския премиер пред Общото събрание на ООН е предизборна реч и би било много по-добре, ако тя беше съпроводена от среща с американския президент, с друг ключов световен лидер или поне с държавния секретар. Той добави, че премиерът със сигурност е бил разочарован от липсата на такава среща. Канцеларията на Нетаняху не отговори веднага на молбата за коментар относно думите на Орен.

Редактор: Стела Христова
Източник: Боряна Михайлова/БТА    
Бенямин Нетаняху ООН САЩ-Израел Доналд Тръмп Дипломация Ню Йорк Латинска Америка Парламентарни избори
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