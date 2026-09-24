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Антъни Джошуа и Тайсън Фюри излизат един срещу друг на 11 декември

Дългоочакваният боксов двубой в тежка категория ще се проведе на стадион „Принсипалити“ и ще се излъчва глобално по Netflix

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 21:17
Антъни Джошуа и Тайсън Фюри излизат един срещу друг на 11 декември
Антъни Джошуа и Тайсън Фюри   
Източник: Getty

А нтъни Джошуа и Тайсън Фюри ще се изправят в дългоочаквания си изцяло британски двубой в тежка категория на стадион „Принсипалити“ в Кардиф на 11 декември. Мегасблъсъкът, подготвян повече от десетилетие, ще бъде излъчван в целия свят от стрийминг платформата Netflix, пише ВВС.

Първата официална среща лице в лице между двамата боксьори е насрочена за пресконференция в Лондон на 30 септември. Джошуа вече потвърди новината в социалните си мрежи с думите, че вдъхновява цяло поколение, докато Фюри все още не е излязъл с официален коментар.

Събитието се организира като съвместна продукция между саудитския боксов лидер Турки Алалших, медията „The Ring“ и шефа на UFC Дейна Уайт, който участва чрез Zuffa Boxing. Въпреки че първоначално фаворити за домакинство бяха стадионите „Уембли“ в Лондон и „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, логистични предизвикателства наложиха избора на Кардиф.

  • Начален час и американска аудитория

Организаторите обмислят нощен начален час на основното събитие - вероятно в ранните часове на събота сутринта спрямо британското време (между 01:00 и 02:00 ч. GMT). Целта е мачът да бъде излъчен в праймтайма за публиката в Съединените щати (20:00 - 21:00 ч. на Източното крайбрежие).

Подобен график не е нов за стадион „Принсипалити“. През ноември 2007 г. двубоят между Джо Калзаге и Микел Кеслер започна в 01:00 ч. местно време. Промоутърът Еди Хърн обаче омаловажи спекулациите, че първият гонг може да прозвучи чак в 03:00 ч.

  • Години на провали и голямото завръщане

Пътят до организирането на този мач бе белязан от редица провали през годините. През 2020 г. двата екипа договориха рамка за два двубоя, но през 2021 г. планираният мач за безспорен шампион пропадна заради спечелен арбитраж от Дионтей Уайлдър, който задължи Фюри да го срещне за трети път. Нов опит през 2022 г. при разпределение на хонорара 60-40 в полза на Фюри също не доведе до споразумение.

Сега, след повече от десетилетие преговори, бившите двукратни световни шампиони, които имат общо 66 победи и 52 нокаута на професионалния ринг, най-накрая ще разпределят надмощието си пред десетки хиляди фенове на живо в Уелс.

Редактор: Стела Христова
Антъни Джошуа Бокс Тайсън Фюри Тежка категория Кардиф Netflix Мегасблъсък Турки Алалших
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