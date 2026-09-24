Антъни Джошуа и Тайсън Фюри излизат един срещу друг на 11 декември

А нтъни Джошуа и Тайсън Фюри ще се изправят в дългоочаквания си изцяло британски двубой в тежка категория на стадион „Принсипалити“ в Кардиф на 11 декември. Мегасблъсъкът, подготвян повече от десетилетие, ще бъде излъчван в целия свят от стрийминг платформата Netflix, пише ВВС.

Първата официална среща лице в лице между двамата боксьори е насрочена за пресконференция в Лондон на 30 септември. Джошуа вече потвърди новината в социалните си мрежи с думите, че вдъхновява цяло поколение, докато Фюри все още не е излязъл с официален коментар.

Събитието се организира като съвместна продукция между саудитския боксов лидер Турки Алалших, медията „The Ring“ и шефа на UFC Дейна Уайт, който участва чрез Zuffa Boxing. Въпреки че първоначално фаворити за домакинство бяха стадионите „Уембли“ в Лондон и „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, логистични предизвикателства наложиха избора на Кардиф.

Enough talk. Time to fight.



TYSON FURY vs. ANTHONY JOSHUA.

Friday December 11.

LIVE from the UK – and only on Netflix. #FuryJoshua pic.twitter.com/dzd1ksQ6zF — Netflix (@netflix) September 24, 2026

Начален час и американска аудитория

Организаторите обмислят нощен начален час на основното събитие - вероятно в ранните часове на събота сутринта спрямо британското време (между 01:00 и 02:00 ч. GMT). Целта е мачът да бъде излъчен в праймтайма за публиката в Съединените щати (20:00 - 21:00 ч. на Източното крайбрежие).

Подобен график не е нов за стадион „Принсипалити“. През ноември 2007 г. двубоят между Джо Калзаге и Микел Кеслер започна в 01:00 ч. местно време. Промоутърът Еди Хърн обаче омаловажи спекулациите, че първият гонг може да прозвучи чак в 03:00 ч.

Fury, Joshua to face off in blockbuster Cardiff fight on December 11 https://t.co/6xvaFj2LVH pic.twitter.com/cS5uUXMn0a — The Nation Nigeria (@TheNationNews) September 24, 2026

Години на провали и голямото завръщане

Пътят до организирането на този мач бе белязан от редица провали през годините. През 2020 г. двата екипа договориха рамка за два двубоя, но през 2021 г. планираният мач за безспорен шампион пропадна заради спечелен арбитраж от Дионтей Уайлдър, който задължи Фюри да го срещне за трети път. Нов опит през 2022 г. при разпределение на хонорара 60-40 в полза на Фюри също не доведе до споразумение.

Сега, след повече от десетилетие преговори, бившите двукратни световни шампиони, които имат общо 66 победи и 52 нокаута на професионалния ринг, най-накрая ще разпределят надмощието си пред десетки хиляди фенове на живо в Уелс.