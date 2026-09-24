Дамиано Давид от Måneskin и Дав Камерън се ожениха в луксозен комплекс в Тоскана

Е дин от най-желаните ергени в Италия и по света – Дамиано Давид, вокалист на италианската рок група Måneskin, сключи граждански брак с приятелката си, американската певица и актриса Дав Камерън. Новината съобщават италианските медии, сред които „Sky TG24“, „Vanity Fair Italia“, „Vogue Italia“ и „Oggi“. Сватбеното тържество ще продължи два дни.

Дамиано и Дав са заедно от 2023 година. Певецът предлага брак на Дав на 3 януари тази година, докато тя събира багажа им за поредното пътуване. Дамиано я изненадва, поднасяйки ѝ годежен пръстен, в чийто дизайн е участвал лично. Той ѝ казва, че иска да прекара остатъка от живота си с нея, и Дав приема предложението. Няколко месеца по-късно двойката обявява, че е избрала 25 септември за деня на сватбата си.

Damiano and Dove are officially MARRIED 💒 pic.twitter.com/5uFsCBhRFH — Naya🌙 (@Redhead_Naya) September 24, 2026

Тържествата обаче започнаха още днес, предава изданието „Montalcino News“. Противно на очакванията, сватбата няма да се състои в родния град на Дамиано – Рим, а в областта Тоскана. За декор на събитието е избран луксозният комплекс „Castiglion del Bosco“ в района на град Монталчино. Мястото е известно с това, че приютява редица популярни личности. В миналото там сключиха брак моделът Кейт Ъптън и тенисистката Каролине Вожняцки. В същия комплекс Барак Обама отседна за голф ваканция, а Пол Маккартни отпразнува своя 70-годишен юбилей.

Dove Cameron e Damiano David chegando no Palazzo comunale em Montacino, para se casarem. 💍💐 pic.twitter.com/gVeoEtRMuj — Dove Cameron Brasil (@dovecameronbr) September 24, 2026

Днес следобед Дамиано и Дав сключиха граждански брак в кметството на град Монталчино, след което последва прием в комплекса. Кулминацията на двудневните празненства ще бъде голямо галапарти утре на същото място. По информация на „Vanity Fair“ са предприети строги мерки за сигурност, за да не се допусне нито един папарашки фотограф по време на тържествата.

Очаква се сред звездните гости да бъдат и останалите членове на Måneskin. За последно групата се изяви заедно по време на световното си турне през 2023 г., след което Дамиано се посвети на соловата си кариера, издаде самостоятелен албум, преиздаде го с нови песни и организира собствено световно турне. Планира се рок бандата да се събере отново официално през следващата година като почетен гост на фестивала в Санремо.

Дав Камерън е родена на 15 януари 1996 г. във Вашингтон, а истинското ѝ име е Клоуи Селест Хостерман („Дав Камерън“ е нейният сценичен псевдоним). Дамиано Давид е роден на 9 януари 1999 г. в Рим. Преди връзката си с Дав, той имаше любовна афера с италианската инфлуенсърка и поетеса Джорджа Солери.