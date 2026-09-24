Свят

Макрон предупреждава: Русия подготвя нова мобилизация от 300 000 души

Френският президент предупреди за възможността от руски дрон атаки в Европа и обяви изпращането на френски сили за защита на Саудитска Арабия

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 22:32
Макрон предупреждава: Русия подготвя нова мобилизация от 300 000 души
Френският президент Еманюел Макрон   
Източник: БТА

Н ова руска мобилизация на 300 000 души за войната ѝ срещу Украйна „е сценарий, който ни се струва реалистичен“, заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за телевизионните канали Те Еф 1 и „Франс 2“.

„Всъщност реалистичният сценарий в момента, който често се обсъжда, е за около 300 000 души“, заяви държавният глава.

„Сигналът, който Русия изпраща в момента, е - готови сме да причиним още повече жертви, за да завземем целия Донбас“, каза Макрон, като уточни, че от началото на инвазията в Украйна тази война вече е струвала на Русия „1,2 милиона души“ - ранени или убити.

Той предупреди, че Франция може да стане обект на опит за атака с дрон, натоварен с експлозиви, подобна на тази на летището в Лайпциг в началото на август, която Германия приписа на Русия.

Франция все още не е ставала обект на подобни атаки, „Но когато ме питате „Може ли да се случи?“, отговорът ми е да“, заяви френският президент. Той добави, че Русия смята, че „Европа е стратегическата дълбочина на Украйна“.

Еманюел Макрон заяви също, че ЦРУ „не е информирало френските служби“ за възможна атака с руски дронове срещу Южна Франция, за разлика от твърденията, публикувани в чуждестранни медии.

Франция ще изпрати военнослужещи и системи за противовъздушна и противоракетна отбрана в Саудитска Арабия, за да помогне за защитата на пристанищния град Янбу на Червено море, който е от ключово значение за енергийния транспорт, заяви още френският президент Макрон пред двете френски медии.

„Това е споразумението, което финализирахме със саудитците. Ще изпратим военни ресурси, тоест военнослужещи, радарни системи и отбранителни системи, за да защитим това място. Не за да се въвличаме в каквито и да било конфликти, а за да защитим това място“, заяви Макрон.

Редактор: Стела Христова
Източник: Габриела Големанска/БТА    
Еманюел Макрон Русия Война в Украйна Мобилизация Франция Атаки с дронове Саудитска Арабия
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