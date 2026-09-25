Свят

Китайска компания за „умни секс играчки“ е доставяла микроелектроника на Русия и Иран

Украинската организация е проследила над 200 адреса, свързани със санкционирани или контролирани компании

25 септември 2026, 06:49
Китайска компания за „умни секс играчки“ е доставяла микроелектроника на Русия и Иран
Източник: iStock/Getty Images
  • Украинската организация NAKO е проследила около 1800 чуждестранни доставчици на микроелектроника за Русия и е установила над 200 адреса, свързани със санкционирани компании; общата търговия през тях е близо 380 млн. долара.
  • Особено внимание привлича Хонконг, където най-малко 14 компании, доставящи микроелектроника на Русия, са регистрирани в същите офиси, използвани от мрежа, обвинявана в доставки за иранските ракетни и дронови програми. NAKO подчертава, че общият адрес сам по себе си не доказва координация.
  • Проучването показва и случаи на компании, които официално се занимават с други дейности, но според митнически данни доставят електронни компоненти на Русия. NAKO призовава САЩ, ЕС, Япония и Великобритания да създадат общ списък на високорискови адреси, за да затегнат контрола върху заобикалянето на санкциите.

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NAKO, независима украинска организация за борба с корупцията, е проследила доставчици на микроелектроника за Русия, работещи от офиси в Хонконг, до същите помещения, използвани от мрежа, обвинявана в снабдяване на иранските програми за балистични ракети и дронове.

Констатацията е част от проучване на NAKO, обхващащо около 1800 чуждестранни доставчици, участвали в търговия на стойност над 800 млн. долара с приоритетни за Запада микроелектронни компоненти.

Анализът започва с въпрос, който според авторите му те чуват многократно в усилията си да бъдат затворени пропуските в санкционния режим: „Необходими са години, за да бъде санкционирано нещо, което може да бъде възпроизведено за дни, тогава какъв изобщо е смисълът на санкциите?“

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  • Иранската следа

Централният случай е свързан с Лю Баошя, китайска гражданка, известна и като Емили Лю. Според NAKO САЩ са я санкционирали през 2017 г., а през 2025 г. ФБР е добавило нея и съучастниците ѝ в списъка на издирваните лица.

От 2007 г. насам мрежата ѝ според твърденията нелегално е доставяла произведени в САЩ електронни компоненти на Иран в подкрепа на програмите му за балистични ракети и безпилотни летателни апарати.

Според доклада мрежата е разчитала на подставени компании в Хонконг, създадени от корпоративни секретари, работещи от търговския център Ho King Commercial Center. NAKO е установила най-малко 14 компании, които доставят микроелектроника на Русия от същите офиси, като само пет от тях са били санкционирани.

Организацията подчертава, че общият адрес не доказва, че наемателите са част от една координирана мрежа. Според NAKO обаче това е сигнал за повишен риск от отклоняване на стоки, който стандартните проверки само по имена на компании редовно пропускат.

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  • Скрито на показ

Други доставчици действат на практика открито. Проучването установява, че Shenzhen NuanQin Technology, представяна като производител на „умни секс играчки“, не е доставяла такива продукти на Русия. Вместо това митническите документи показват доставки на интегрални схеми и електромотори на стойност над 100 000 долара. Установени са и връзки с търговец на дронове и компания, рециклираща тонер касети за копирни машини.

Само в един офис в Хонконг NAKO е преброила най-малко 45 компании. Четиринадесет от тях вече са били подложени на санкции или експортен контрол, а 31 - не. Заедно те са доставили на Русия приоритетна микроелектроника на стойност над 16 млн. долара.

Компании, регистрирани на адреси, свързани с офшорни структури, са осигурили допълнителни доставки на стойност 57 млн. долара, установява организацията. От тях стоки за 26 млн. долара са били доставени от компании, срещу които изобщо не са били наложени ограничения.

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  • Защо адресите имат значение

Като цяло проучването е идентифицирало повече от 200 адреса, свързани със санкционирани компании или субекти, подлежащи на експортен контрол. Над 450 доставчици са използвали тези адреси, като общият обем на търговията им достига близо 380 млн. долара.

NAKO отбелязва, че от 2024 г. Бюрото за промишленост и сигурност на САЩ започна да добавя високорискови адреси, а не само конкретно посочени компании, в своя списък Entity List. Организацията призова САЩ, Европейския съюз, Япония и Великобритания да създадат общ списък на високорисковите адреси, като предупреди, че проверките, базирани на адреси, все още до голяма степен се пренебрегват, особено в ЕС.

Ролята на Хонконг като благоприятна транзитна точка се простира далеч отвъд микрочиповете.

Нито Хонконг, нито континентален Китай ограничават търговията, към която са насочени западните санкции, което превръща територията в удобен разпределителен център за стоки, които Москва трудно може да набави от други места.

Вносът на руско злато в Хонконг е достигнал близо 100 тона през първите седем месеца на 2026 г., почти три пъти повече в сравнение със същия период година по-рано. Причината е, че златото, на което е забранено да се търгува на пазарите в Лондон и Ню Йорк, е намерило там готов пазар.

Същата благоприятна инфраструктура, която насочва благородни метали на изток, изглежда осигурява прикритие и за доставчиците на чипове, които поддържат работата на руските оръжейни заводи.

Източник: UNITED24 Media    
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