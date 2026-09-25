Старт на предизборната кампания: 27 двойки се борят за президент и вицепрезидент

Избори зад граница: По-малко секции в Турция; в Гърция и Сърбия броят им е увеличен

З апочва предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира 27 кандидатпрезидентски двойки. Комисията изтегли номерата в бюлетината за гласуване.

Предизборната кампания за вота приключва в 24:00 ч. на 23 октомври.

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На тези избори машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции с изключение на избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за възрастни хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели, съобщиха от ЦИК на 15 септември, когато определиха реда и условията за машинното гласуване в предстоящите избори.

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Адресите на 11 778 секции за гласуване са публикувани на сайта на ЦИК.

Общо 18 430 български граждани от 66 държави са се регистрирали към 11:00 ч. на 23 септември тази година за участие в изборите извън страната за президент и вицепрезидент на България, каза Боряна Стойнова от Министерството на външните работи (МВнР). До 29 септември ще могат да се подават заявления за гласуване извън страната. Най-много заявления има от Турция - над 7000, от Обединеното кралство има близо 3000, от Германия са подадени около 1500 заявления, от САЩ са над 1300, а от Испания - над 700, обясни Стойнова.

В специално обръщение към нацията на 19 януари 2026 г. президентът Румен Радев обяви, че ще депозира на следващия ден оставката си пред Конституционния съд. На 23 януари 2026 г. Конституционният съд се произнесе с решение, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването от Конституционния съд на подадената от него оставка.

В края на юли Народното събрание насрочи за 25 октомври изборите за президент и вицепрезидент.