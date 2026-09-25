25 септември: Почитаме св. Евфросиния Александрийска и Сергий Радонежки

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Н а 25 септември Българската православна църква почита паметта на преподобна Евфросиния Александрийска и преподобни Сергий Радонежки, чудотворец.

Преподобна Евфросиния Александрийска

Евфросиния живяла през V век в Александрия. Тя била отгледана в християнско семейство и от ранна възраст се стремяла към монашески живот.

Когато решила да се посвети на Бога, Евфросиния постъпила в мъжки манастир, представяйки се за мъж. Тя прекарала 38 години в уединение, пост и молитва. Преди смъртта си разкрила своята самоличност на баща си.

След смъртта на дъщеря си той раздал имуществото си на бедните и на манастира и продължил живота си в молитва.

Свети Сергий Радонежки

Преподобни Сергий Радонежки е роден около 1314 г. край Ростов Велики. В юношеските му години семейството му се преселило в Радонеж, откъдето идва и прозвището му.

Още като млад той се отдал на отшелнически живот. Постепенно около него се събрали други монаси и така било основано братство, което поставило началото на манастира „Света Троица“, известен днес като Троицко-Сергиева лавра.

Сергий се утвърдил като духовен наставник и ръководител на монашеската общност. Той насърчавал монасите да се издържат от труда си и сам давал пример с живота си.

Според църковното предание светецът бил удостоен с дар на чудотворство. Той лекувал болни, утешавал страдащи и укрепвал вярата на хората, които търсели съвета му.

Сергий оказал значително влияние върху духовния живот в Русия. Московските князе търсели неговия съвет и благословение както за защитата на земите си, така и за обединението на руските княжества.

Свети Сергий Радонежки се упокоил през 1392 г. и скоро след това започнал да бъде почитан като светец.

На 25 септември имен ден празнуват всички, които носят имената Ефросиния, Ефросина и Сергей.