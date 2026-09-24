Историческа среща в Белия дом: Тръмп посрещна Си Дзинпин с държавни почести

К итайският президент Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен пристигнаха в Белия дом, където бяха посрещнати от американския президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп с официална церемония. На червения килим бяха строени военнослужещи, държащи американски и китайски знамена, докато военен оркестър изпълняваше тържествена музика от балкона над лидерите.

Си Цзинпин на държавно посещение в САЩ, Тръмп го посреща лично

Двамата държавни глави и техните съпруги си размениха ръкостискания. Американският президент потупа китайския си колега по ръката, след което застанаха един до друг за кратко по време на церемонията. След приключването ѝ делегациите се отправиха към вътрешността на Белия дом. Четиримата не направиха изявления пред медиите.

President Trump and First Lady Melania Trump welcome Chinese President Xi Jinping and Madame Peng to the White House pic.twitter.com/GN57RVZE5X — Breaking911 (@Breaking911) September 24, 2026

Програмата предвижда провеждането на двустранна среща между Тръмп и Си, а по-късно тази вечер китайският президент и съпругата му ще бъдат почетени с държавен банкет в Белия дом.

Лични отношения и стратегически интереси

Доналд Тръмп често описва отношенията си със Си като добри и определя китайския лидер като свой „добър приятел“. Анализатори обаче отбелязват, че Пекин подхожда към отношенията с Вашингтон преди всичко от гледна точка на стратегическите си интереси.

Според Крейг Сингълтън, старши научен сътрудник във вашингтонската Фондация за защита на демокрациите, Тръмп отдава по-голямо значение на личните отношения, докато Си цени достъпа до американския президент и предвидимостта в двустранните отношения. По думите му добрите отношения с Тръмп са полезни за Пекин, ако позволяват на Китай да избегне или отложи допълнителен натиск и да поддържа отношенията между двете страни по-управляеми.

Джейк Уърнър, директор на програмата за Източна Азия към института „Куинси“, също смята, че Си обръща голямо внимание на начина, по който изглеждат отношенията му с Тръмп, но не разчита толкова на личната близост. Той отбелязва, че Китай е сред държавите, които най-силно се противопоставиха на митата на Тръмп, включително чрез заплахи за ограничаване на износа на редкоземни елементи. Според Уърнър това е довело до взаимно уважение между двете страни и възможност Вашингтон и Пекин да разговарят като равнопоставени партньори.

Срещата между Тръмп и Си се провежда на фона на продължаващите търговски и стратегически противоречия между САЩ и Китай, включително споровете около митата, технологиите и Тайван. Провеждащото се в Белия дом събитие е съпроводено и от демонстрации в близост до сградата - както на поддръжници на китайските власти, така и на протестиращи срещу политиката на Пекин.