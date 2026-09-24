Свят

Историческа среща в Белия дом: Тръмп посрещна Си Дзинпин с държавни почести

Срещата между двамата лидери се провежда на фона на стратегическо съперничество, търговски спорове и въпроси около сигурността и новите технологии

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 18:03
Историческа среща в Белия дом: Тръмп посрещна Си Дзинпин с държавни почести
Източник: Getty

К итайският президент Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен пристигнаха в Белия дом, където бяха посрещнати от американския президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп с официална церемония. На червения килим бяха строени военнослужещи, държащи американски и китайски знамена, докато военен оркестър изпълняваше тържествена музика от балкона над лидерите.

Си Цзинпин на държавно посещение в САЩ, Тръмп го посреща лично

Двамата държавни глави и техните съпруги си размениха ръкостискания. Американският президент потупа китайския си колега по ръката, след което застанаха един до друг за кратко по време на церемонията. След приключването ѝ делегациите се отправиха към вътрешността на Белия дом. Четиримата не направиха изявления пред медиите.

Програмата предвижда провеждането на двустранна среща между Тръмп и Си, а по-късно тази вечер китайският президент и съпругата му ще бъдат почетени с държавен банкет в Белия дом.

  • Лични отношения и стратегически интереси

Доналд Тръмп често описва отношенията си със Си като добри и определя китайския лидер като свой „добър приятел“. Анализатори обаче отбелязват, че Пекин подхожда към отношенията с Вашингтон преди всичко от гледна точка на стратегическите си интереси.

Според Крейг Сингълтън, старши научен сътрудник във вашингтонската Фондация за защита на демокрациите, Тръмп отдава по-голямо значение на личните отношения, докато Си цени достъпа до американския президент и предвидимостта в двустранните отношения. По думите му добрите отношения с Тръмп са полезни за Пекин, ако позволяват на Китай да избегне или отложи допълнителен натиск и да поддържа отношенията между двете страни по-управляеми.

Тръмп посрещна Си Дзинпин в Белия дом (СНИМКИ)
10 снимки
Тръмп Си Дзинпин
Тръмп Си Дзинпин
Тръмп Си Дзинпин
Тръмп Си Дзинпин

Джейк Уърнър, директор на програмата за Източна Азия към института „Куинси“, също смята, че Си обръща голямо внимание на начина, по който изглеждат отношенията му с Тръмп, но не разчита толкова на личната близост. Той отбелязва, че Китай е сред държавите, които най-силно се противопоставиха на митата на Тръмп, включително чрез заплахи за ограничаване на износа на редкоземни елементи. Според Уърнър това е довело до взаимно уважение между двете страни и възможност Вашингтон и Пекин да разговарят като равнопоставени партньори.

Си Дзинпин пристигна в САЩ, Тръмп го посрещна лично на летището
10 снимки
Си Дзинпин пристигна в САЩ
Си Дзинпин пристигна в САЩ
Си Дзинпин пристигна в САЩ
Си Дзинпин пристигна в САЩ

Срещата между Тръмп и Си се провежда на фона на продължаващите търговски и стратегически противоречия между САЩ и Китай, включително споровете около митата, технологиите и Тайван. Провеждащото се в Белия дом събитие е съпроводено и от демонстрации в близост до сградата - както на поддръжници на китайските власти, така и на протестиращи срещу политиката на Пекин.

Редактор: Стела Христова
Източник: ВВС    
Си Дзинпин Доналд Тръмп Отношения САЩ-Китай Белият дом Двустранна среща Стратегически интереси
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