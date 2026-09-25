Дъжд в петък, нова порция валежи в събота: Какво време ни очаква до неделя

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О блачно и с валежи на места ще бъде времето в петък, като температурите ще варират от 15°-16° в северозападните райони до 24°-25° в Югоизточна България. В Западна България се очакват валежи следобед, а по планините над 1800-2000 метра дъждът ще преминава в сняг. За страната няма обявени предупредителни кодове за опасни явления.

В петък над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, в западната част на Дунавската равнина - от северозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Максималните температури ще бъдат от 15°-16° в северозападните райони до 24-25° в Югоизточна България.

В София максималните температури около 18°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна.

Над планините ще бъде предимно облачно. В масивите от Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен, по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 21°-23°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В събота ще е предимно облачно и на много места в Източна и Южна България ще има валежи от дъжд, в планините над 2200 метра – от сняг. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, максималните - между 16° и 21°.

Източник: НИМХ

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна облачност ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали слабо. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква.