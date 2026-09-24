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Разкриха последните часове на Пресли Гербер, преди да го открият мъртъв в клиниката

Нови разкрития за последните часове на 27-годишния модел Пресли Гербер. Синът на Синди Крауфорд е приет под въздействието на вещества в рехабилитационен център в Санта Моника, където издъхва часове по-късно. Семейството е напълно съкрушено

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 18:35
Разкриха последните часове на Пресли Гербер, преди да го открият мъртъв в клиниката
Източник: Getty

П оявиха се нови подробности около смъртта на Пресли Гербер, който бе намерен мъртъв на 20 септември в рехабилитационен център в Санта Моника, Лос Анджелис. Синът на Синди Крауфорд е открит в една от стаите на резиденцията, близо до леглото, но не върху него, пише HOLA!

Както TMZ съобщи по-рано, Пресли е пристигнал в клиниката в събота вечер под въздействието на определено вещество и е починал едва няколко часа по-късно. 27-годишният модел е разполагал с денонощен персонален терапевт, специализиран в зависимости. Той често е пътувал с него и му е оказвал постоянна подкрепа през последните месеци, въпреки че все още не е потвърдено дали специалистът е бил с него през фаталния уикенд.

Според първоначалните данни от разследването е възможно младият мъж да е получил сърдечен арест в неделя сутринта. Аутопсията вече е приключила, но официалната причина за смъртта все още се бави в очакване на резултатите от токсикологичните и съдебномедицинските анализи. Полицията в Санта Моника разследва случая като евентуално предозиране, въпреки че липсват следи от насилие и няма съмнения за извършено престъпление.

Представител на Синди Крауфорд, Ранде Гербер и Кая Гербер потвърди, че семейството апелира за уединение и уважение към личното им пространство в този изключително тежък момент. Денонощие след трагедията Синди Крауфорд бе заснета да пристига в дома на сина си в Холивуд заедно със съпруга си. Видимо разстроена, тя слезе от автомобила с шапка с козирка и тъмни слънчеви очила. „Синди е напълно съкрушена. Това е най-лошият кошмар за всеки родител“, споделя източник пред Page Six, допълвайки, че цялата фамилия и близките на Пресли все още са в шок от загубата.

Междувременно източници на TMZ разкриват, че Пресли е имал дългогодишни проблеми със зависимостите. Според информацията, медицинско лице му е предписвало кетамин, въпреки че борбата му с наркотиците е била добре известна. В свой доклад TMZ заявява, че няколко от най-близките приятели на модела са вбесени на лекуващия лекар и настояват той да подлежи на наказателна отговорност.

Същите източници твърдят, че преди смъртта си Пресли е споделял пред близки опасенията си относно употребата на кетамин. Веществото е разрешено от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) като обща упойка, но се прилага и в определени терапевтични практики под строг медицински контрол. Към момента няма официално потвърждение, че кетаминът е пряко свързан със фаталния край, нито че срещу въпросния лекар се води разследване.

Редактор: Стела Христова
Пресли Гербер Синди Крауфорд смърт предозиране зависимости кетамин рехабилитационен център разследване
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